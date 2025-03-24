GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4784¡Ë¡¡Z.com¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄó¶¡¤¹¤ë³¤³°Ë¡¿Í¤ò·Þ¤¨¡¡¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò²ÃÂ®
¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤Î¡¢GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§°ËÆ£ Àµ¡¡°Ê²¼¡¢GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4784¡Ë¤Ï¡¢GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡§·§Ã« Àµ¼÷¡¡°Ê²¼¡¢GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9449¡Ë¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¡¢³¤³°¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò8¼Ò¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼èÆÀ¤¹¤ëÂÐ¾Ý²ñ¼Ò¤ÎÏ¢·ë´ë¶È½¸ÃÄ¤ò´Þ¤á¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿6¤«¹ñ¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¿¥¤¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥é¥ª¥¹¡¢¥â¥ó¥´¥ë¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¡Ë¡¢11¼Ò¡Ê³ô¼°¤Î¼èÆÀÂÐ¾Ý¤Ï8¼Ò¡Ë¤òÏ¢·ë´ë¶È¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼è°ú¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¶¯¤ß¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤ÎÀ¤³¦Åý°ì¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZ.com¡×¤Î¤â¤È¤Ç¤Î³¤³°Å¸³«¤òËÜ³Ê²½¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¼è°ú¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î³«¼¨¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«¼¨¡§»Ò²ñ¼Ò¤Î°ÛÆ°¤òÈ¼¤¦³ô¼°¼èÆÀµÚ¤ÓºÄ¸¢¾ù¼õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¡¡¡¡https://internet.gmo/ir/pdf/irlibrary/gmointernet_j_disclose_20250321_02.pdf
¡ÚËÜ¼è°ú¤ÎÌÜÅª¡¦ÍýÍ³¡Û
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö100Ç¯Ã±°Ì¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë´ë¶È¥°¥ëー¥×¡×¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è°ú¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬Ä¾ÀÜ³¤³°¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¡¦»Ù±ç¤¹¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¤¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È»Ô¾ì¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ä¹¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢·÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¼ý±×µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤È¡¢Åö¼Ò¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡×¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜ¼è°ú¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥¸¥¢6¥«¹ñ¡¦11¼Ò¤Î³¤³°Ë¡¿Í¤ò·Þ¤¨¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò²ÃÂ®
¡¡¼èÆÀÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¿¥¤¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥é¥ª¥¹¡¢¥â¥ó¥´¥ë¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¤Ê¤É¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È·²¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤Î³¤³°Åý°ì¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZ.com¡×¤Ë¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹ñÆâNo.1¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ëµ»½ÑÎÏ¤È³Æ¹ñ¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«ÎÏ
¡¡Åö¼Ò¤¬¸Ø¤ë¡¢¡Ö¥É¥á¥¤¥óÅÐÏ¿¡¦ÈÎÇä¡Ê¥ì¥¸¥¹¥È¥é¡Ë»ö¶È¡×¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ðー¡Ê¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë»ö¶È¡×Åù¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢³Æ¹ñË¡¿Í¤¬»ý¤Ä¥íー¥«¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¡¢·øÏ´¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢±¿±ÄÌÌ¤ÎÃÎ¸«¤ò²£Å¸³«¤·¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢ÉÊ¼Á¤È¥¹¥Ôー¥É¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤òºÇÂç²½
¡¡ËÜ¼è°ú¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥°¥ëー¥×²£ÃÇ¤Ç¶¦Í¤·¡¢µ»½ÑÎÏ¡¦¥³¥¹¥È¸úÎ¨¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ÎÌÌ¤ÇÂç¤¤Ê¥·¥Ê¥¸ー¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À®Ä¹ÀïÎ¬¤Î¿ä¿Ê¤È¼Â¹Ô
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢°Ê²¼£´¤Ä¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ»ö¶È¤ÎÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¼èÁÈ¤Ï¡¢¡Ö£´.Ãç´Ö¤Å¤¯¤ê¡ÊM&A¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö£±.´ûÂ¸»ö¶È¤Î°ÂÄê¡¦·ÑÂ³À®Ä¹¡×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡£±. ´ûÂ¸»ö¶È¤Î°ÂÄê¡¦·ÑÂ³À®Ä¹
¡¡£². ¥¤¥ó¥Õ¥é¡ß¹¹ð¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»ö¶È¥·¥Ê¥¸ー
¡¡£³. ¿·µ¬»ö¶È
¡¡£´. Ãç´Ö¤Å¤¯¤ê¡ÊM&A)
¡¡º£¸å¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ö¶È´ðÈ×¤ò³è¤«¤·¡¢¸½ÃÏË¡¿Í¤Î¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹»Ù±ç¡¢¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¡¢¥íー¥«¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¹âÉÊ¼Á¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¼è°ú¤ÎË¡¿Í°ìÍ÷¡Û
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¡¢³«¼¨¡§»Ò²ñ¼Ò¤Î°ÛÆ°¤òÈ¼¤¦³ô¼°¼èÆÀµÚ¤ÓºÄ¸¢¾ù¼õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡Êhttps://internet.gmo/ir/pdf/irlibrary/gmointernet_j_disclose_20250321_02.pdf¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¤È¹¹ð¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤¹¤Ù¤¯¡¢2025Ç¯1·î1Æü¤Ë¿·ÂÎÀ©¤Ç»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¼ý±×´ðÈ×¤È¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¥ã¥Ã¥Á¤Î¤â¤È¡¢´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¡Ö¾Ð´é¡×¤È¡Ö´¶Æ°¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¡¢AI¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡ÊURL¡§https://internet.gmo/¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4784¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26ÈÖ1¹æ¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡°ËÆ£¡¡Àµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¢£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥É¥á¥¤¥óÅÐÏ¿¡¦ÈÎÇä¡Ê¥ì¥¸¥¹¥È¥é¡Ë»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ðー¡Ê¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¡Ê¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡Ë»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡5²¯±ß
¡ÚGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡ÊURL¡§https://www.gmo.jp/¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9449¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26ÈÖ1¹æ¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡¡·§Ã«¡¡Àµ¼÷
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡»ý³ô²ñ¼Ò¡Ê¥°¥ëー¥×·Ð±Äµ¡Ç½¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¶âÍ»»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡50²¯±ß
Copyright (C) 2025 GMO Internet, Inc. All Rights Reserved.