GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4784¡Ë¡¡Z.com¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄó¶¡¤¹¤ë³¤³°Ë¡¿Í¤ò·Þ¤¨¡¡¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò²ÃÂ®

GMOインターネットグループの、GMOインターネット株式会社(代表取締役 社長執行役員:伊藤 正 以下、GMOインターネット、証券コード:4784)は、GMOインターネットグループ株式会社(代表取締役グループ代表:熊谷 正寿 以下、GMOインターネットグループ、証券コード:9449)が保有するインターネットインフラ事業を中核とした、海外グループ会社8社の株式を取得いたします。これにより、取得する対象会社の連結企業集団を含め、アジアを中心とした6か国(ベトナム、タイ、フィリピン、ラオス、モンゴル、ミャンマー)、11社(株式の取得対象は8社)を連結企業として迎えます。

本取引は、当社が強みとするインターネットインフラ事業をグローバルに拡大する戦略の一環として、GMOインターネットグループの世界統一ブランド「Z.com」のもとでの海外展開を本格化する重要なステップとなります。なお、本取引の詳細については、以下の開示をご参照ください。

開示:子会社の異動を伴う株式取得及び債権譲受に関するお知らせ

https://internet.gmo/ir/pdf/irlibrary/gmointernet_j_disclose_20250321_02.pdf

【本取引の目的・理由】

当社は、持続的成長と企業価値の最大化を目指し、GMOインターネットグループが目指す「100年単位で成長する企業グループ」の実現のため、インターネットインフラ事業、インターネット広告・メディア事業を展開しております。本取引により、当社が直接海外のグループ会社と連携・支援する体制が整い、グローバルな顧客基盤を獲得することが可能となります。インターネット市場が急速に伸長するアジア圏において、日本国内に限定されない新たな収益機会の創出と、当社のコーポレートキャッチでもある「すべての人にインターネット」を加速するべく、本取引を実施することといたしました。

■アジア6カ国・11社の海外法人を迎え、グローバル展開を加速

取得対象には、ベトナム、タイ、フィリピン、ラオス、モンゴル、ミャンマーなどでインターネットインフラサービスを提供する企業群が含まれ、GMOインターネットグループの海外統一ブランド「Z.com」にて事業を展開しています。

■国内No.1のインターネットインフラを支える技術力と各国での事業展開力

当社が誇る、「ドメイン登録・販売(レジストラ)事業」「クラウド・レンタルサーバー(ホスティング)事業」等のインターネットインフラサービスと、各国法人が持つローカルネットワークとオペレーションの融合により、日本でこれまで蓄積してきた高い技術力、堅牢なセキュリティノウハウ、運営面の知見を横展開し、信頼性の高いサービス提供を可能とし、品質とスピードの両面で競争力を高めてまいります。

■GMOインターネットグループ全体のシナジーを最大化

本取引により、国内外の開発・運用ノウハウをグループ横断で共有し、技術力・コスト効率・ブランド力の面で大きなシナジーを見込んでいます。

■成長戦略の推進と実行

当社は、以下4つの成長戦略を中心として事業の展開を行っており、本取組は、「4.仲間づくり(M&A)」を通じて、「1.既存事業の安定・継続成長」に直結するアクションとなります。

1. 既存事業の安定・継続成長

2. インフラ×広告メディアの事業シナジー

3. 新規事業

4. 仲間づくり(M&A)

今後は、グローバルな事業基盤を活かし、現地法人の更なる成長支援、新たな仲間づくりの推進、ローカルパートナーとの連携強化などを進め、より多くのお客様に高品質で信頼性の高いインターネットインフラサービスを提供してまいります。

【本取引の法人一覧】

※詳細は、開示:子会社の異動を伴う株式取得及び債権譲受に関するお知らせ(https://internet.gmo/ir/pdf/irlibrary/gmointernet_j_disclose_20250321_02.pdf)をご参照ください。

【GMOインターネット株式会社について】

GMOインターネット株式会社は、GMOインターネットグループのインターネットインフラ事業と広告・メディア事業の強みを融合すべく、2025年1月1日に新体制で始動しました。

インターネットインフラ事業の強固な収益基盤と、インターネット広告・メディア事業のそれぞれの強みを最大限に活かし、「すべての人にインターネット」というコーポレートキャッチのもと、関わるすべての方に「笑顔」と「感動」をお届けし、AIで新たな未来を創る価値創造に挑戦してまいります。

【GMOインターネット株式会社】(URL:https://internet.gmo/)

会社名 GMOインターネット株式会社 (東証プライム市場 証券コード:4784)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役 社長執行役員 伊藤 正

事業内容 ■インターネットインフラ事業

ドメイン登録・販売(レジストラ)事業

クラウド・レンタルサーバー(ホスティング)事業

インターネット接続(プロバイダー)事業

■インターネット広告・メディア事業

資本金 5億円

【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社(グループ経営機能)

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産(仮想通貨)事業

資本金 50億円

