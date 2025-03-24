¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ーNakamuraEmiÃÏ¸µ¿ÀÆàÀî¤Î¥é¥¸¥ª¶É¡ÉFm yokohama¡É ¤Î¡ØYOKOHAMA RADIO APARTMENT¡Ù¿åÍËÆü¤Î¿·DJ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª¡ª

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2025.3.29(ÅÚ)
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2025.4.20(Æü)
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2025.5.4(Æü)
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[»þ´Ö]¡¡OPEN 17:00 / START 17:30
2025.5.11(Æü)
¡ØNakamuraEmi ÆÍÁ³ONEMAN 2025 in °ËÆá¡Ù
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[»þ´Ö]¡¡OPEN 16:00 / START 16:30
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¢£Major 7th Album ¡ÖKICKS¡×
CD¡§2024Ç¯5·î29Æü(¿å) Release¡¡ COCP-42258¡¡\3,500 (ÀÇ¹þ)
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LP¡§2024Ç¯7·î3Æü(¿å) Release¡¡¡¡COJA-9509/10¡¡\6,600 (ÀÇ¹þ)
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