¡É¸«¤¨¤Ê¤¤¾ã³²¡É¼º¸ì¾É¼Ô50Ëü¿Í¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¼º¸ì¾É¤ÎÃÏ°è»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×»ÏÆ°¡£ºßÂð¥±¥¢¤Î¥æー¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¥é¥È¥êー¤¬¸À¸ìÄ°³Ð»ÎÀìÌç½¸ÃÄ¤³¤È¤Ð¤ÎÅ·»È¤È¶¨Æ¯¡£
3·î25Æü¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤Æ¡Ö¼º¸ì¾É¤ÎÃÏ°è»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¡×µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿
Á´¹ñºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¾ã³²Ê¡»ã¤ÎºßÂð¥±¥¢»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥æー¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¥é¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¡ÂåÉ½ÂçÈª·ò¡¢°Ê²¼¥æー¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¥é¥È¥êー¡Ë¤Ï¡¢¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤Î²ñ°÷¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸À¸ì¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ð¤ÎÅ·»È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¡ÂåÉ½Â¿ÅÄµª»Ò¡¢°Ê²¼¤³¤È¤Ð¤ÎÅ·»È¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡É¸«¤¨¤Ê¤¤¾ã³²¡É¼º¸ì¾É¼Ô50Ëü¿Í¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¼º¸ì¾É¤ÎÃÏ°è»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
£´·î25Æü¤Î¡Ö¼º¸ì¾É¤ÎÆü¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢27Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼º¸ì¾É¼Ô¤ä¤´²ÈÂ²¡¢»Ù±ç¿¦¤ò·Ò¤°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼º¸ì¾É¤ÎÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ17²ñ¾ì¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¸À¸ìÄ°³Ð»ÎÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¥ê¥Ï¥Ó¥êÌäÂê¤òAI¤Ç²ò·è¤¹¤ë¹ñÆâ½é¤ÎAI¼ÂÁõ¥¢¥×¥ê³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢°åÎÅÊ¡»ã½¾»ö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢¼º¸ì¾É¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¾ã³²¤È»Ù±ç¤¬¥Æー¥Þ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÖºßÂð°åÎÅ¤È¥±¥¢¤ò·Ò¤°¥æー¥¹¥¿¥¤¥ë¥±¥¢ÊÙ¶¯²ñ¡×¤Ï2025Ç¯1·î¤«¤é12·î¤Þ¤ÇËè·î³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºßËè²ó500Ì¾°Ê¾å¤Î¿½¹þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼º¸ì¾É¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼Ò²ñ²ÝÂê
¼º¸ì¾É¤È¤Ï¡¢Ç¾Â´Ãæ¤äÆ¬Éô³°½ý¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¾¤Ë¤¢¤ë¸À¸ìÇ¾¤ÎÂ»½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¤³¤ë¸å°ä¾É¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢Ê¹¤¯¡¦ÏÃ¤¹¡¦ÆÉ¤à¡¦½ñ¤¯¡¦·×»»¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ë¸À¸ì¾ã³²¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¿·µ¬¤ËÇ¾Â´Ãæ¤òØí´µ¤¹¤ë´µ¼Ô¤ÏÌó29Ëü¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¼º¸ì¾É¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¿Í¤ÏÌó4.9Ëü¿Í¡ÊÌó17¡ó¡Ë¤È¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢ÀøºßÅª¼º¸ì¾É¼Ô¤Ï¸½ºß¹ñÆâ¤ÇÌó50Ëü¿Í¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ã³²¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡É¸«¤¨¤Ê¤¤¾ã³²¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼º¸ì¾É¼Ô¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÃ´¤¦¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Í»ñ³Ê¼Ô£´Ëü£²Àé¿Í¼å¤È¡¢Æ±¤¸¥ê¥Ï¥Ó¥ê¿¦¤Ç¤¢¤ëÍý³ØÎÅË¡»Î¤Î21Ëü4Àé¿Í¼å¤ËÈæ¤Ù¡¢1/5°Ê²¼¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÏÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Ç·ãÁý¤·¤Æ¤¤¤ëÓë²¼¾ã³²¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼º¸ì¾É¼Ô¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª»Ù±ç¤¬°µÅÝÅª¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼º¸ì¾É¼Ô¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡ÚÁ´¹ñ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼º¸ì¾É¤ÎÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û¡Ú»Ù±ç¿Íºà¤Î°éÀ®Ç¯´Ö¥»¥ß¥Êー¡Û¡Ú·ÑÂ³Åª¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¤¿¤á¤ÎAI¼ÂÁõ¥¢¥×¥ê¡Û¤Î»°Êý¸þ¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¡Ö¼º¸ì¾É¤ÎÃÏ°è»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢³Æ¼ï¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼º¸ì¾É¤ÎÆü¥¤¥Ù¥ó¥È
¼º¸ì¾É¤Ï¡¢º£¤Ç¤â°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤µ¤¨Ç§ÃÎ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¡¢½½Ê¬¤Ê¥±¥¢¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ã³²¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤ò°ï¤·¤¿¤ê¡¢ÃÏ°è¤ä¿¦¾ì¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸í²ò¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¿Í¸¢¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔÍø±×¤òÈï¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼º¸ì¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¼º¸ì¾É¼Ô¤ä²ÈÂ²¤ÎË¾¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡Ö425¡Ê¤·¡¦¥Äー¡¦¤´¡Ë¡×¤ò¡Ö¼º¸ì¡×¤È¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤·¡¢2020Ç¯¤ËÂ¿ÅÄµª»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¼º¸ì¾É»Ù±ç¤Ë´Ø¤ï¤ë¸À¸ìÄ°³Ð»Î¡¦ÃÄÂÎ¡¢Åö»ö¼ÔÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¼º¸ì¾É¤ÎÆüÀ©Äê°Ñ°÷²ñ¤¬¡Ö4·î25Æü¡¡¼º¸ì¾É¤ÎÆü¡×¤òµÇ°Æü¤ËÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËèÇ¯¡¢4·î25ÆüÁ°¸å¤Î½µËö¤Ë¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢º£Ç¯¤ÇÄÌ»»£¶²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼º¸ì¾É¼Ô¤ä²ÈÂ²¤Ï¡¢Æ±¤¸¾ã³²¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡¢°åÎÅ¤äÊ¡»ã´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤ò¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÇÊë¤é¤¹¼º¸ì¾É¤Î¿Í¤ä²ÈÂ²¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡ÖÃç´Ö¤òÊç¤í¤¦¡ª·Ò¤¬¤í¤¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Á´¹ñ17²ñ¾ì¤òÆ±»þ¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ß¥ê¥¢¥ë¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢Åö»ö¼Ô²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¼º¸ì¾É¼Ô¤È²ÈÂ²¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢ÃÏ°è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼º¸ì¾É¤Î½¸¤¤¡¢ÊÒËãáã¥¯¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£³Æ²ñ¾ì¤Ç¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¤Î¤¢¤È¡¢¸òÎ®²ñ¤ä¼º¸ì¾É¼Ô»Ù±ç¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¼º¸ì¾É¤ÎÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢18Ë¡¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤Î¸å±ç¡¢5¼Ò¤Î¶¨»¿¤ò¤¤¤¿¤À¤±¿±Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤È¤Ð¤ÎÅ·»È¤Û¤«2¼Ò¤ÈÅö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¶¦ºÅ¤¹¤ë¥æー¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¥é¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ª¤è¤½100¥«½ê¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë½ÅÅÙ¾ã³²¼Ô¸þ¤±¤ÎºßÂð²ð¸î¡Ö½ÅÅÙË¬Ìä²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¡×»ö¶È½ê¤äË¬Ìä´Ç¸î»ö¶È½ê¡¢Ë¬Ìä²ð¸î»ö¶È½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹ðÃÎ¤ò³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦¤Û¤«¡¢ÅìµþËÜ¼Ò¤ò´Þ¤à£µ»ö¶È½ê¡ÊÅìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦¿À¸Í¡¦Ê¡²¬¡Ë¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ²ñ¾ì¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¡§¼º¸ì¾É¤ÎÆü¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê¶¦ºÅ¡Ë
¤³¤È¤Ð¤ÎÅ·»È³ô¼°²ñ¼Ò/¥Ë¥åー¥í¥Æ¥Ã¥¯ ¥á¥Ç¥£¥«¥ë³ô¼°²ñ¼Ò/¥æー¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¥é¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò/NPOË¡¿ÍRe¥¸¥ç¥ÖÂçºå
¸å±ç¡§³ô¼°²ñ¼ÒÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò/ÂçºåÃÏ°è°åÎÅÏ¢·È¹çÆ±¶¨µÄ²ñ/°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²óÉü´ü¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥óÉÂÅï¶¨²ñ/¸À¸ìÀ¸³è¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー/°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ²ð¸î»ö¶È¼ÔÏ¢ÌÁ/°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¥Ç¥¤¡¦¥±¥¢¶¨²ñ/¥Áー¥à°åÎÅ¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ/ ½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿»ö¶È½ê ¥Èー¥¯¤æ¤¦¤æ¤¦/¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ°å»Õ²ñ/°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ²ð¸î»Ù±çÀìÌç°÷¶¨²ñ/°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¸À¸ìÄ°³Ð»Î¶¨²ñ/°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¹â¼¡Ç¾µ¡Ç½³Ø²ñ/ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍÆüËÜ¼º¸ì¾É¶¨µÄ²ñ/°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÇ¾Â´Ãæ³Ø²ñ/¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÇ¾Â´Ãæ¶¨²ñ/°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜË¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¶¨²ñ/ÆüËÜ¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¤¥ó¥È¥Íー¥·¥ç¥ó¥»¥é¥Ôー¶¨²ñ/¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÍý³ØÎÅË¡»Î¶¨²ñ
¶¨»¿¡§¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥¤¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò/³ô¼°²ñ¼ÒAGRI CARE/Ghoonuts³ô¼°²ñ¼Ò/¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤à¤°²ñ/³ô¼°²ñ¼ÒÀ±¸Ð¼Ë (¸Þ½½²»½ç)
²ñ¾ì¡§ËÌ³¤Æ»¡¢µÜ¾ë¡¢Åìµþ¡¢ÀÅ²¬¡¢°¦ÃÎ¡¢µþÅÔ¡¢Âçºå¡¢Ê¼¸Ë¡¢Ä»¼è¡¢¹áÀî¡¢Ê¡²¬¤Ê¤ÉÁ´¹ñ17²ñ¾ì¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¼º¸ì¾É¤ÎÆü¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://peraichi.com/landing_pages/view/425/)
¢£°åÎÅÊ¡»ã½¾»ö¼Ô¸þ¤±ÊÙ¶¯²ñ¡ÖºßÂð°åÎÅ¤È¥±¥¢¤ò·Ò¤°¥æー¥¹¥¿¥¤¥ëÊÙ¶¯²ñ¡×
¼º¸ì¾É¤ÎÆü4·î25Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎÀìÌç¿¦¥»¥ß¥Êー
¼º¸ì¾É¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆËýÀÅª¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤È¤Ð¤Î¾ã³²¤¬¤¢¤ë¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤òÂà±¡¤·¤Æ¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¡Ö¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤Ë·È¤ï¤ëÂ¿¿¦¼ï¤ÎÊý¤¬¡¢¤³¤È¤Ð¤Î¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¼±¤ò¤Ä¤±¡¢¸À¸ìÄ°³Ð»ÎÉÔºß¤Ç¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¸ìÄ°³Ð»Î¼«¿È¤â¡¢¡ÖÂ¿¿¦¼ï¤ÎÊý¤Ë¡¢¤³¤È¤Ð¤Î¾ã³²¤È»Ù±ç¤Î¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ò³Ø¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤È¤Ð¤ÎÅ·»È¤È¥æー¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¥é¥È¥êー¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤Î»Ù±ç¥¹¥¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î»Õ¡¢²ð¸î»Î¡¢ºî¶ÈÎÅË¡»Î¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤ÎÀìÌç¿¦¤ä¼ã¼ê¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÖºßÂð°åÎÅ¤È¥±¥¢¤ò·Ò¤°¥æー¥¹¥¿¥¤¥ëÊÙ¶¯²ñ¡×¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯£±·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ëè²ó500Ì¾°Ê¾å¤Î¿½¹þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡ÖÌÀÆü¤«¤é¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¼ÂÁ©Åª¤ÊÆâÍÆ¡×¤ÈÂçÊÑ¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢´Ç¸î»Õ¡¢¸À¸ìÄ°³Ð»Î¡¢²ð¸î»Î¡¢ºî¶ÈÎÅË¡»Î¡¢°å»Õ¤Ê¤ÉÉáÃÊ¤Ï¶¦¤Ë³Ø¤Öµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÂ¿¿¦¼ï´Ö¤Ç¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡¦¥¹¥¥ë¤Î¶¦Í¤È¸òÎ®¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºßÂð°åÎÅ¤È¥±¥¢¤ò·Ò¤°¥æー¥¹¥¿¥¤¥ë¥±¥¢ÊÙ¶¯²ñ¡×¤òËè·î³«ºÅÃæ¡¡(https://eustylelab.co.jp/care_seminar_nursing2025)
¢£AI¤È¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÖSpeech Link¡×¤ò³«È¯
¤³¤È¤Ð¤ÎÅ·»È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¼º¸ì¾É¤ÎÃÏ°è»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼º¸ì¾É¼Ô¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êµ¡²ñ¤ò³È½¼¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¥¢¥×¥ê¤È¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤Ë¤è¤ëÈ¼Áö¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò³«È¯¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ë¤È¤Ê¤ëWeb¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎChatGPT Realtime API¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢È¯ÏÃ¤µ¤ì¤¿¥ー¥ïー¥É¤ò½Ö»þ¤Ë²òÀÏ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¤äÊ¸¾Ï¤òÄó°Æ¤·¡¢²ñÏÃ¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
1¡ËÆÃÄ¹
¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¸À¸ì¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬²ÄÇ½¤Ë
ÄÌ±¡¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¤´¼«Âð¤ä³°½ÐÀè¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢PC¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤ÎÀ©Ìó¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¤´¼«¿È¤Î¥Úー¥¹¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
AI¤È¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥µ¥Ýー¥È
ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌÉ¾²Á¤È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ë´ð¤Å¤¡¢AI¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÈ¼Áö¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸À¸ìÄ°³Ð»ÎÉÔÂ¤Î²ò·èºö¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡ËÁàºî¥¤¥áー¥¸
¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëÉÔÍ×¤ÎWeb¥¢¥×¥ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÁª¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£¥í¥°¥¤¥ó¸å3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇAI¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥×¥ë²èÌÌ¤Ë¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥âー¥É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Î¡Ö½ÉÂê¥âー¥É¡×¤Ï¡¢½é²ó¤Î¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤È¤Î´Ö¤Ç¥Æー¥Þ¤òÀßÄê¤·»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¼«¸Ê¾Ò²ð¡×¤òÀßÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÏÃÂê¤¬AI¤«¤é¼¡¡¹¤È¿¶¤é¤ì¤Þ¤¹¡£1Æü5～10Ê¬¤ÎÁÛÄê¤Ç¤¹¡Ê¾å¸Â¤Ï10Ê¬/1Æü¡Ë¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢¡Ö¥Õ¥êー¥Èー¥¯¥âー¥É¡×¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï20Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¼«Í³¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ç²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ÉÂê¥âー¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢²ñÏÃ¤¬½ªÎ»¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢¸ì¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡¢È¯ÏÃÌÀÎÆÅÙ¤Ê¤É5¤Ä¤Î¼´¤Ç²ñÏÃ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Çー¥¿¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¢½µ¡¢·î¤È¤¤¤¦Ç¤°Õ¤Î´Ö³Ö¤Ç¤ÎÈæ³Ó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½éÊâÅª¤ÊÁàºî¤À¤±¤ÇÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§ー¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀß·×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼º¸ì¾É¼ÔËÜ¿Í¤ä²ÈÂ²¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ï¢·È¤·¤Ê¤¬¤é»È¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
3¡Ë³«È¯¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤È¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
2025Ç¯½Õ¤«¤é¥Ùー¥¿ÈÇ¤Ë¤è¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³ÈÇ¤òÊ£¿ôÍøÍÑ¼Ô¤ËÄó¶¡³«»Ï¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤â¤È¤Ë²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£3·î24Æü¤«¤é³«»Ï¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³«È¯»ñ¶â¤È±¿ÍÑ»ñ¶â¤È¤·¤Æ200Ëü±ß¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ150Ëü±ß¤òÊç¤ê¡¢2025Ç¯7·î¤ÎÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£»Ù±ç¼Ô¤Ë¤ÏÀè¹ÔÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¸¢¤òÄó¶¡Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È(https://for-good.net/project/1001849)
¢£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¤³¤È¤Ð¤ÎÅ·»È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò/NPOË¡¿ÍRe¥¸¥ç¥ÖÂçºå¡¡ÂåÉ½Íý»ö¡¡Â¿ÅÄ¡¡µª»Ò
¼º¸ì¾É¤ÏÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²þÁ±¤¹¤ë¾ã³²¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼þ°Ï¤ÎÊý¤ÎÍý²ò¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤´ËÜ¿Í¤¬¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¡¢¼º¸ì¾É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡¢3¤Ä¤¹¤Ù¤ÆÉ¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ¸À¸ìÄ°³Ð»Î¶¨²ñ²ñÄ¹ Æâ»³ ÎÌ»Ë
¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä°û¤ß¹þ¤ß¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤ëÊý¡¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀìÌç¿¦¤Ç¤¹¡£°åÎÅ¡¢²ð¸î¡¢Ê¡»ã¤ÎÎÎ°è¤Ç¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤Î¼«Î©»Ù±ç¤ä¼Ò²ñ»²²Ã¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÀìÌç¿¦¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é½è¶ø¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢Â¾¿¦¼ï¤ØÅ¾¿¦¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼Á¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÊý¡¹¤Ë½½Ê¬¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ´Ä¶¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¡¡ÆüËÜ¼º¸ì¾É¶¨µÄ²ñÍý»öÄ¹¡¡±àÅÄ¡¡¾°Èþ
¤³¤È¤Ð¤Î¾ã³²¤Ï¡¢¼Ò²ñ»²²Ã¤ä½¢Ï«¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¿Í¸¢¤Ë´Ø¤ï¤ë²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¼«¸Ê·èÄê¸¢¤ä»²À¯¸¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼º¸ì¾É¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë°Õ»×É½½Ð¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¤Ï¡¢¼«¸Ê·èÄêÇ½ÎÏ¤ò·Ú»ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Ç§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áªµó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤âº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¼º¸ì¾É¼Ô¤¬²ÈÄíÆâ¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬¹Í¤¨¤Æ·è¤á¤¿Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»Ù±ç¤ÎÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¿¤¯ÇÚ½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡£
¥æー¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¥é¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ë¬Ìä´Ç¸î»ö¶ÈÉôÄ¹ ÇßÅÄ ÃÒµ¯
¥æー¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¥é¥È¥êー¤Ï¡¢¾ã³²Ê¡»ã¡¢°åÎÅ¤ÈºßÂð»Ù±çÊ¬Ìî¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ²ð¸î»ö¶È¼Ô¤Î¸½¾ì±¿±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÅÅÙË¬Ìä²ð¸î¤òÃæ¿´¤ËÆñÉÂ¤ä½Å¤¤¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ø¤ÎºßÂð¥±¥¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë¸½¾ì¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆü¡¹ÀìÌç¿¦¿ÍºàÉÔÂ¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ò·è°Æ¤È¤·¤Æ¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î»Õ¤ä²ð¸î»Î¤¬ÊÌ¤ÎÀìÌç¿¦¤Î°ìÉôÂåÂØ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¥»¥ß¥Êー¤Î´ë²è±¿±Ä¤ª¤è¤ÓÂ¿¿¦¼ï¤Î¸òÎ®Â¥¿ÊÃ´Åö¤Ë¼ê¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼º¸ì¾É¤Ë¸Â¤é¤º¡¢»ä¤¿¤ÁºßÂð¥±¥¢»ö¶È¼Ô¤¬¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ³ÆÎÎ°è¤Ë²£¶ú¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉ¬Í×¤Ê¿Í¤¬ÃÏ°è¤äºßÂð¤ÇÉ¬Í×¤Ê¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
NPOË¡¿ÍRe¥¸¥ç¥ÖÂçºå Íý»ö ¡¡ÀÐÅÏ¡¡Ã£Ìé
»ä¼«¿È¤â¼º¸ì¾É¤ò·Ð¸³¤·¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦ÉÔ°Â¤ä¶ìÏ«¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê³«È¯¤ÎÌÌ¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼º¸ì¾É¤ÎÊý¡¹¤¬Æü¡¹¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤àÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â»Ù¤¨¤È¤Ê¤ê¡¢Á°¤Ë¿Ê¤àÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥æー¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¥é¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉ¬Í×¤Ê¿Í¤Ë¡¢ É¬Í×¤Ê¥±¥¢¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ºßÂð¥±¥¢¡¦¾ã³²Ê¡»ã¥µー¥Ó¥¹¤òÁ´¹ñ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£365Æü24»þ´Ö°åÎÅÅª¥±¥¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ã³²¼Ô¸þ¤±½ÅÅÙË¬Ìä²ð¸î¤ò¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¤Û¤«¾ã³²¼Ô¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤äË¬Ìä´Ç¸î¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È¤ä·Ð±Ä¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎDX²½¤ä¼ý±×À¸þ¾å¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§¥æー¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¥é¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¡§ÂçÈª ·ò¡Ë
ËÜ¼Ò¡¡¢©164-0012¡¡ÅìµþÅÔÃæÌî¶èËÜÄ®1-32-2¡¡¥Ïー¥â¥Ëー¥¿¥ïー18³¬
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://eustylelab.co.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://care.eustylelab.co.jp/
¤³¤È¤Ð¤ÎÅ·»È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥é¥Ôー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤Î¹Ö»Õ¤Î°éÀ®¤Ë¤âÃíÎÏ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢AI¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤¿¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¤·¡¢¼º¸ì¾É¡¦¹â¼¡Ç¾µ¡Ç½¾ã³²¡¢È¯Ã£¾ã³²¡¢Àå¤¬¤ó¤Ê¤É¡¢¤³¤È¤Ð¤Ç¤ªº¤¤ê¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ôー¥Á¥³¥Í¥¯¥È¡×¡Êµì¡Ö¤³¤È¤Ð¤ÎÅ·»È¡×¡ËµÚ¤Ó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥»¥é¥Ôー¤ò¹Ô¤¦¹Ö»Õ°éÀ®¹ÖºÂ¡Ö¥¹¥Ôー¥Á¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢»Ù±ç¼Ô¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡¦¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤È¤Ð¤Ï¼Ò²ñ¤È¤Î²Í¤±¶¶¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤ëÊý¡¢Äó¶¡¤¹¤ëÁÐÊý¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î´î¤Ó¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§¤³¤È¤Ð¤ÎÅ·»È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¡§Â¿ÅÄµª»Ò¡Ë
ËÜ¼Ò¡§¢©53£´-0025¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅÔÅç¶èÊÒÄ®1-5-13¡¡Âç¼êÁ°¥»¥ó¥Á¥å¥êー¥Ó¥ë4³¬
¥Ûー¥à¥Úー¥¸: https://peraichi.com/landing_pages/view/kuruminomorionline/