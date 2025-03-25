¡Ú¥»¥ß¥Êー¡Û´ë¶È¤ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë»ö¶È¾µ·Ñ¡¦À®Ä¹ÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー ÆüËÜÁÏÀ¸2025
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò / ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°Âð Âî¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¡Ê°Ê²¼¡¢ÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー / ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝÆâ Ä¾¼ù¡Ë¤Ï¡¢¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤ä´ë¶ÈÀ®Ä¹¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ·øÃæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤Î¤¿¤á¡Ö´ë¶È¤ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë»ö¶È¾µ·Ñ¡¦À®Ä¹ÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー ÆüËÜÁÏÀ¸2025¡×¤ò2025Ç¯4·î¤«¤éÁ´¹ñ40²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë :
https://www.nihon-ma.co.jp/seminar/innovation2025/?utm_campaign=LLT2025&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
¢£»ö¶È¾µ·Ñ¥»¥ß¥Êー¡§
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»°Âð Âî¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃÛ¤¾å¤²¤¿´ë¶È¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¡À¤Âå¤Ë°ú¤·Ñ¤°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¿ÆÂ²¡¢¼Ò°÷¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÃ¯¤Ë¾µ·Ñ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤Ç²ñ¼Ò¤ÎÌ¤Íè¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë»ö¶È¾µ·ÑÌäÂê¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢´ë¶È¤¬º£¸å¤âÂ¸Â³¤·È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡£½¾¶È°÷¤ä²ÈÂ²¡¢¼è°úÀè¤¬°Â¿´½ÐÍè¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç30Ç¯°Ê¾åÃæ¾®´ë¶È¤Î»ö¶È¾µ·Ñ²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Î¡¢¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£·Ð±Ä¼ÔÂÐ·Ð±Ä¼Ô¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿À¸Í»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡¢Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø¹©³ØÉô·Ð±Ä¹©³Ø²ÊÂ´¡£ÆüËÜ¥ª¥ê¥Ù¥Ã¥Æ¥£¤ò·Ð¤Æ³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¤ÎÀßÎ©¤Ë»²²è¡£Â¿¿ô¤ÎÃæ·øÃæ¾®´ë¶ÈM&A À®ÌóÂÎ¸³¤«¤é¡ÖÃæ¾®´ë¶ÈM&A¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤¿¶È³¦¤ÎÁðÊ¬¤±ÅªÂ¸ºß¡£¼Â·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¯M&A¤ä»ö¶È¾µ·Ñ¥»¥ß¥Êー¤ÏËè²ó¹¥É¾¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡×¡Ö¥ïー¥ë¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Æ¥é¥¤¥È)¡×¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡Ö¸òÍ·¾¶¡×¤Û¤«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£
¢£À®Ä¹ÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー¡§
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃÝÆâ Ä¾¼ù¤Î¥³¥á¥ó¥È
·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Êºòº£¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ´ë¶È¤òÀ®Ä¹¡¦È¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏM&A¤äIPO¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤ò¤È¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶ÈÃ±ÆÈ¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð±Ä»ñ¸»¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢´ë¶È¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤¿¤á¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡¢2007Ç¯¤ËÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¤ØÆþ¼Ò¡£¾ù¤ê¼õ¤±´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾ùÅÏ´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤â¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖÀ®Ä¹ÀïÎ¬·¿M&A¡×¤òÄó¾§¤·¡¢¼«¤é¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÀ®Ä¹ÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー¡×¤ò2015Ç¯¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡£½¾Íè¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿M&A¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ·øÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿M&A¤ÎÉ¬Í×À¡¦Í¸úÀ¤òÂ¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¤É¤³¤ÈÁÈ¤à¤«¤ò¹Í¤¨¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬·¿M&A¡×¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¢£³Æ²ñ¾ì¥²¥¹¥È¡¡¢¨»áÌ¾¸Þ½½²»½ç¡¢¡Ê¡ËÆâ¤ÏÅÐÃÅÍ½ÄêÆü
¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÃÓ¾å ¾´ ÍÍ¡Ê4/22¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È ¥¸¥ç¥Ö¥º¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¡±§º´Àî Ë®»Ò ÍÍ¡Ê5/15¡Ë
Boost Capital³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿LINE¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò ¸ÜÌä¡¡¾®ß· Î´À¸ ÍÍ¡Ê4/22¡Ë
ËÌ¸«¿®ÍÑ¶â¸Ë Íý»öÄ¹¡¡ÊÒ»³ Î´Ê¸ ÍÍ¡Ê4/15¡Ë
Åìµþ³¤¾åÆüÆ°²ÐºÒÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò ¹°èË¡¿ÍÉô ²ÝÄ¹¡¡µÜºê Èþ¹á ÍÍ¡Ê4/10¡¢4/24¡¢7/25¡Ë
¢¨Â¾²ñ¾ì¤Î¥²¥¹¥È¤Ïº£¸å·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë :
https://www.nihon-ma.co.jp/seminar/innovation2025/?utm_campaign=LLT2025&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
¡Ú²ñ¾ì°ìÍ÷¡Û
2025/04/10¡ÊÌÚ¡Ë¡¡ÉÍ¾¾¡¡¥¸¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Æ¥é¥¹
2025/04/15¡Ê²Ð¡Ë¡¡ËÌ¸«¡¡¥Û¥Æ¥ë¹õÉô
2025/04/22¡Ê²Ð¡Ë¡¡Åìµþ¡¡¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Ûー¥ë
2025/04/24¡ÊÌÚ¡Ë¡¡ÀÅ²¬¡¡Éâ·îÏ°
2025/05/15¡ÊÌÚ¡Ë¡¡²Ã¸ÅÀî¡¡²Ã¸ÅÀî»ÔÌ±²ñ´Û
2025/05/27¡Ê²Ð¡Ë¡¡½Ð±À¡¡½Ð±À¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë
2025/05/28¡Ê¿å¡Ë¡¡ÏÂ²Î»³¡¡¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥ô¥£¥¢ÏÂ²Î»³
2025/05/29¡ÊÌÚ¡Ë¡¡¹â¾¾¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¥Ñー¥¯¥Û¥Æ¥ë¹â¾¾
2025/05/29¡ÊÌÚ¡Ë¡¡È¡´Û¡¡PREMIER HOTELÈ¡´Û
2025/07/08¡Ê²Ð¡Ë¡¡À¹²¬¡¡TKP¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÀ¹²¬ ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¥Ë¥åー¥¦¥¤¥ó¥°
2025/07/10¡ÊÌÚ¡Ë¡¡Ì¾¸Å²°¡¡¥Ò¥ë¥È¥óÌ¾¸Å²°
2025/07/16¡Ê¿å¡Ë¡¡Ä¹ºê¡¡ANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÄ¹ºê ¥°¥é¥Ðー¥Ò¥ë
2025/07/17¡ÊÌÚ¡Ë¡¡Ê¡²¬¡¡¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÊ¡²¬
2025/07/18¡Ê¶â¡Ë¡¡¿À¸Í¡¡¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥é¿À¸Í
2025/07/23¡Ê¿å¡Ë¡¡Ä¹²¬¡¡¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËÄ¹²¬
2025/07/23¡Ê¿å¡Ë¡¡¿·³ã¡¡¥Û¥Æ¥ë¥¤¥¿¥ê¥¢¸®
2025/07/24¡ÊÌÚ¡Ë¡¡ÆÁÅç¡¡JR¥Û¥Æ¥ë¥¯¥ì¥á¥ó¥ÈÆÁÅç
2025/07/25¡Ê¶â¡Ë¡¡ÆüÎ©¡¡¥Û¥Æ¥ë¥Æ¥é¥¹¥¶¥¹¥¯¥¨¥¢ÆüÎ©
2025/07/25¡Ê¶â¡Ë¡¡°°Àî¡¡¥Û¥Æ¥ë¥¦¥£¥ó¥°¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë °°Àî±ØÁ°
2025/07/29¡Ê²Ð¡Ë¡¡»¥ËÚ¡¡JR¥¿¥ïー¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò»¥ËÚ
2025/08/05¡Ê²Ð¡Ë¡¡ÀçÂæ¡¡¥Û¥Æ¥ë¥â¥ó¥È¥ìÀçÂæ
2025/08/07¡ÊÌÚ¡Ë¡¡Âçºå¡¡¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÂçºå
2025/08/21¡ÊÌÚ¡Ë¡¡Åìµþ¡¡TOKYO NODE¡Ê¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¡Ë
2025/08/26¡Ê²Ð¡Ë¡¡º£¼£¡¡¥Æ¥¯¥¹¥Ýー¥Èº£¼£
2025/08/27¡Ê¿å¡Ë¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¡¡TKP¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£PREMIUMÂçµÜ
2025/08/28¡ÊÌÚ¡Ë¡¡ÂÓ¹¡¡TKP¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£ÂÓ¹±ØÁ°
2025/09/09¡Ê²Ð¡Ë¡¡ÂçÊ¬¡¡CIRQÂçÊ¬
2025/10/17¡Ê¶â¡Ë¡¡É±Ï©¡¡¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÉ±Ï©
2025/10/17¡Ê¶â¡Ë¡¡ÌÀÀÐ¡¡À¾ÌÀÀÐ¥Û¥Æ¥ë¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¥×¥é¥¶
2025/10/20¡Ê·î¡Ë¡¡±§ÅÔµÜ¡¡TKP¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£±§ÅÔµÜ
2025/10/23¡ÊÌÚ¡Ë¡¡È¬Âå¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¥ì¥¹
2025/10/23¡ÊÌÚ¡Ë¡¡·§ËÜ¡¡¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò·§ËÜ
2025/10/28¡Ê²Ð¡Ë¡¡¿å¸Í¡¡»°¤Î´Ý¥Û¥Æ¥ë
2025/10/29¡Ê¿å¡Ë¡¡¤Ä¤¯¤Ð¡¡¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¤Ä¤¯¤Ð
2025/10/29¡Ê¿å¡Ë¡¡ÆÑ¾®ËÒ¡¡¥Û¥Æ¥ë¥¦¥£¥ó¥°¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ÆÑ¾®ËÒ
2025/11/05¡Ê¿å¡Ë¡¡¹Åç¡¡¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¹Åç
2025/11/06¡ÊÌÚ¡Ë¡¡ºæ¡¡¥Û¥Æ¥ë ¥¢¥´ー¥é ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー Âçºåºæ
2025/11/13¡ÊÌÚ¡Ë¡¡Åìµþ¡¡ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Ûー¥ë
2026/02/20¡Ê¶â¡Ë¡¡Åìµþ¡¡TKP¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£µþ¶¶
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë :
https://www.nihon-ma.co.jp/seminar/innovation2025/?utm_campaign=LLT2025&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§2127¡Ë¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ°ìÃúÌÜ8ÈÖ2¹æ¡¡鉃¹Ý¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 24³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍýÅù
ÀßÎ©¡§1991Ç¯4·î
µòÅÀ¡§Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Ê¡²¬¡¢»¥ËÚ¡¢¹Åç¡¢²Æì¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢
¡¡¡¡¡¡¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢¥¿¥¤¡Ê¸½ÃÏË¡¿Í¤ª¤è¤ÓÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¤ÎµòÅÀ¤ò´Þ¤à¡Ë
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢M&AÃç²ð¶È¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖM&A¶ÈÌ³¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤ÎÂ¸Â³¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèÎß·×9,500·ï¤òÄ¶¤¨¤ëM&A»Ù±ç¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ·×»öÌ³½ê¡¦ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¡¦¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¡¦¾Ú·ô²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤â¿¼¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤äM&A¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ7µòÅÀ¡¢17¤Î¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢³¤³°5µòÅÀ¡ÊÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¸½ÃÏË¡¿Í´Þ¤à¡Ë¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡M&AÀ®Ìó·ï¿ô¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM) Ç§Äê¢¡
Àµ¼°µÏ¿Ì¾¡ÖM&A¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¤ÎºÇÂ¿¼è¤ê°·¤¤´ë¶È¡×
¡ÊÂÐ¾ÝÇ¯2023Ç¯¡¢¼è°··ï¿ô1,067·ï¡Ë
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¹ÊóÃ´Åö¡§pr@nihon-ma.co.jp