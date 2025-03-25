¡Ú³ÚÅ·¥¤ー¥°¥ë¥¹¡Û³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñー¥¯µÜ¾ë¡ØEAGLES¡ÇNEST¡Ù¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò³ÚÅ·ÌîµåÃÄ¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔµÜ¾ëÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹°æ À¿Ç·¡Ë¤Ï¡¢³ÚÅ·¥¤ー¥°¥ë¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤è¤ê°ìÁØÌîµå´ÑÀï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñー¥¯µÜ¾ë¤Ï2025¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¦¥ó¥¸¡ØEAGLES'NEST¡Ù¤ä¥¹¥Þ¥¤¥ë¥°¥ê¥³¥Ñー¥¯¤Î´ÑÍ÷¼Ö¡¢LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÀßÃÖ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤ÎºÂÀÊ¤Ê¤É°ìÉô²þ½¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ÑÀï´Ä¶¤Î¸þ¾å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤âÄÉµá¤·¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¿·¶õ´Ö¡ØEAGLES'NEST¡Ù¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¡ä
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñー¥¯µÜ¾ë1ÎÝÂ¦¤Î¡ÖEAGLES'NEST¡×¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëºÇ¹â¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÌîµå´ÑÀï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¾ì½ê¡§1ÎÝÂ¦µÒÀÊÆâ
¡¦±Ä¶ÈÆü¡§³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñー¥¯µÜ¾ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥íÌîµå°ì·³¸ø¼°Àï
¢¨¸ø¼°Àï¤¬Ìµ¤¤Æü¤ÎÂßÀÚ¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§³«¾ì»þ´Ö～»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç
¡¦Å¹ÊÞÆÃÄ¹¡§Á´¹ñ¤Ç·ëº§¼°¾ì¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥Æ¥¤¥¯¥¢¥ó¥É¥®¥ô¡¦¥Ëー¥º¡×¤È³ÚÅ·¥¤ー¥°¥ë¥¹¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë°û¿©Å¹¤Ç¤¹¡£·ëº§¼°¾ì¡Ö¥¢ー¥«¥ó¥¸¥§¥ë·ÞÉÐ´Û¡×¤ÎËÜ³Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ÚÅ·¥¤ー¥°¥ë¥¹¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ®½Å¤ÊÅ¸¼¨Êª¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦Å¹ÊÞÆþ¸ý
£±.1ÎÝÂ¦³°¼þGATE15ÉÕ¶á¤Î¥¬¥é¥¹Èâ¤ÎÆþ¸ý¤«¤é¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ç3³¬¤Ø
£².1ÎÝÂ¦ÆâÌîÀÊ¤«¤é¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£EAGLES¡ÇNESTºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡ªÁ´Ä¹Ìó33m¤Î¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¥Æ¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢»î¹ç´ÑÀï¤ËºÇÅ¬¤ÊºÇ¹â¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£±«¤ÎÆü¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë²÷Å¬¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ï¤¤¤ï¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÆþ¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£EAGLES¡ÇNEST¼«Ëý¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¥°¥ë¥á¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò°ìË¾¤¹¤ëìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ªÀÊ¤È¤Ï°ã¤¦Ä¯¤á¤òËþµÊ¤·¤¿¤ê¡¢Ãç´Ö¤È°ì½ï¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤¼¤Ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡ªEAGLES¡ÇNEST¤ÎÂßÀÚ¥Ñー¥Æ¥£ー¥×¥é¥ó
EAGLES¡ÇNEST¤Ç¤Ï¡¢Ìîµå¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³«Êü´¶¤È·ëº§¼°¾ì¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎËÜ³ÊÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ñー¥Æ¥£ー¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¤´Í½Ìó¤ä¥×¥é¥ó¾ÜºÙ¤ÏÁ´¤Æ¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©ー¥àÆþÎÏÍâÆü¤«¤é¡¢³ÚÅ·ÌîµåÃÄ¥«¥ì¥ó¥Àー4±Ä¶ÈÆü°ÊÆâ¤ËÃ´Åö¼Ô¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à :
https://support.rakuteneagles.jp/nestparty2025
¢£¡ÚµÙÆü¥Çー¥²ー¥à¸ÂÄê¡Û»î¹ç¸å¤âµå¾ì¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤í¤¦¡ªBar±Ä¶È¼Â»Ü¡ª
µÙÆü¥Çー¥²ー¥à½ªÎ»¸å¤Ë¡ÖEAGLES¡ÇNEST¡×¤ÇBar±Ä¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£±Ø¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤»¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÆó¼¡²ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º´ë²è¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢»î¹ç¸å¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òÃç´Ö¤È°ì½ï¤ËËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢1²ñ·×¤´¤È¤Ë¡ÖÁª¼ê¥¤¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤É¤ÎÁª¼ê¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¡ª
¡¦¼Â»ÜÆü¡§µÙÆü¥Çー¥²ー¥à½ªÎ»¸å¤Î¤ß³«ºÅ
¢¨ÆüÄø¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§»î¹ç½ªÎ»¸å¤«¤é³«»Ï
¢¨¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¡§1»þ´Ö15Ê¬¸å¡¢¥¯¥íー¥º¡§1»þ´Ö30Ê¬¸å
¢£EAGLES¡ÇNEST¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202500775044.html
¡ãSHIDAX Eagles Club Lounge¤ËÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î±ÇÁüÂÎ¸³¡ÖLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡ä
¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀµÌÌ¤Î¡ÖSHIDAX Eagles Club Lounge¡×¤Ë¤Ï¡¢²£Éý6.5¥áー¥È¥ë¡¢¹â¤µ2.5¥áー¥È¥ë¤ÎÂç·¿LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ÎÎ×¾ì´¶¤ò¹â¤á¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ë±ÇÁü¤Ç¡¢´ÑÀïÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤ËË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨SHIDAX Eagles Club Lounge¤Ï»î¹ç³«»Ï1»þ´Ö¸å¤Þ¤Ç¤ÏVIP¥·ー¥È¤òÇ¯´Ö¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãÍ·¤Ó¿´ËþºÜ¡ª¥¹¥Þ¥¤¥ë¥°¥ê¥³¥Ñー¥¯ ´ÑÍ÷¼Ö¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡õÊÑ¤Ê¥´¥ó¥É¥é¡ä
ÅìËÌ6¸©¤Î¤ªº×¤ê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤ªº×¤ê¥´¥ó¥É¥é¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª³Æ¸©¤Î¤ªº×¤ê¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç³Ú¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥´¥ó¥É¥é¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤¬Ê¹¤±¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥´¥ó¥É¥é¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇ®¤¤¡©¤³¤ï¤¤¡©¥à¥º¥«¥·¥¤¡©¤Ê¤É²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¡ÖÊÑ¤Ê¥´¥ó¥É¥é¡×¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ã¥¹¥«¥¤¥¹¥¿¥ó¥É¸åÊý¤ÎÂç·¿LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª¡ä
3ÎÝÂ¦¤Î¥¹¥«¥¤¥¹¥¿¥ó¥É¸åÊý¤ÎÂç·¿LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª¹âÀººÙ¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Á¯ÌÀ¤«¤Ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁü¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã1ÎÝÂ¦ºÂÀÊ¤Î°ìÉô¤òÄ·¤Í¾å¤²¼°¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª¡ä
ÆâÌî»ØÄêÀÊ1ÎÝÂ¦A¤ÎºÂÀÊ¤òÄ·¤Í¾å¤²¼°¥·ー¥È¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª¤è¤ê²÷Å¬¤Ë»î¹ç¤ò¤´´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ì¥Õ¥È¡¦¥é¥¤¥È¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë£Ê£ÒÅìÆüËÜ¤È¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥ÄÄù·ë¡ä
ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò ÅìËÌËÜÉô¤È¥ì¥Õ¥È¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥È¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ÎÀßÈ÷Ì¿Ì¾·¿¹¹ð·ÀÌó¡Ê¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¡Ë¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
QR¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇ§¾Úµ¡¤Ë¤«¤¶¤¹¤È¡¢±Ø¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥í¥´¤Ç³§¤µ¤Þ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¦¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹Ì¾¾Î
£Ê£ÒÅìÆüËÜ ¥ì¥Õ¥È¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
£Ê£ÒÅìÆüËÜ ¥é¥¤¥È¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
¡¦·ÀÌó´ü´Ö¡§1·î1Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë～12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£Äó¶¡ÁÇºà
https://rak.box.com/s/6ron0467yjtwh0mzapfk8e2jcd2o1prz
¢¨¼Ì¿¿¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ö(C)Rakuten Eagles¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö³ÚÅ·ÌîµåÃÄÄó¶¡¡×¤ÎÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹