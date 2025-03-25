¡ÚÃí°Õ´µ¯¡Û£Ê£Á£Æ¤Ø¤Î¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹Í×ÀÁ¤Ï¡¢¡í£Ê£Á£Æ (ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡Ë¡í¤Î¥µ¥¤¥È¤Þ¤¿¤Ï£Ê£Á£Æ¥¢¥×¥ê¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤
Ê¿ÁÇ¤è¤ê£Ê£Á£Æ¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ ²ñÄ¹ ºä¸ýÀµË§¡Ë¤Î¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ÆÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
£Ê£Á£Æ¤Ç¤Ï¡¢£³·î£²£µÆü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹Í×ÀÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ´µ¯¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
£Ê£Á£Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ø£Ê£Á£Æ¡Ù¤ò¥ー¥ïー¥É¤È¤·¤Æ¸¡º÷¤·¡¢¸¡º÷·ë²Ì¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿»ö¶È¼Ô¤Ø¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢£Ê£Á£Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÌ¤Î»ö¶È¼Ô¤Ç¡¢¹â³Û¤ÎÎÁ¶â¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¡£¡×Åù¡¢Â¾¤Î»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ì¾ð¤òÊ£¿ô·ï¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö£Ê£Á£Æ¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤È¤·¤Æ¸¡º÷¤·¤¿¾ì¹ç¡¢£Ê£Á£Æ°Ê³°¤Î»ö¶È¼Ô¤¬¸¡º÷·ë²Ì¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
£Ê£Á£Æ¤Ø¤Î¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹Í×ÀÁ¤ª¤è¤Ó¡¢¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹Í×ÀÁ¡Ë
£Ê£Á£Æ¤Ø¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¡§¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹ | JAF(https://jaf.link/4iHck4o)
¢¨¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍ×ÀÁ¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤è¤ë£Ç£Ð£Óµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿¤´°ÍÍê¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¶â¡Ë
£Ê£Á£Æ¤Î¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¶â¤òÄ´¤Ù¤ë¡§¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎÁ¶â¤òÄ´¤Ù¤ë | JAF(https://jaf.link/4iKhbly)
£Ê£Á£Æ¤Ï¡¢£²£´»þ´Ö£³£¶£µÆü¡¢Á´¹ñ¤Î¥µー¥Ó¥¹µòÅÀ¤«¤é¸½¾ì¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ°÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Îºî¶È¤¬ÌµÎÁ¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¡¢²ó¿ôÀ©¸Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÆþ²ñ¡Ë
Æþ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æþ²ñ¡¦·ÑÂ³¡¦³Æ¼ï¼êÂ³¤¡Ê¸Ä¿Í²ñ°÷¸þ¤±¡Ë | JAF(https://jaf.link/4bYyyfP)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡¢º£¸å¤âÁ´¹ñ¤É¤³¤Ç¤â¶Ñ¼Á¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·±Îý¤ä¸¦½¤¡¢µ»½Ñ³«È¯¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡ÛÎáÏÂ£·Ç¯£³·î£²£´Æü ¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤ªÃÎ¤é¤»
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÅ¬Àµ¤«¤ÄÄã³Û¤ÊÎÁ¶â¤Ç¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¼¨¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¹â³Û¤ÊÎÁ¶â¤òÀÁµá¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ´µ¯ | ¾ÃÈñ¼ÔÄ£(https://www.caa.go.jp/notice/entry/041483/index.html)