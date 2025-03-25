¡ÖºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ë¡×Pearl Abyss¡Ö¹È¤Îº½Çù¡×BlackSpace Engine¤òÈäÏª

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¡¦PlayStation¡§https://store.playstation.com/concept/10002363/
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¡¦¡Ø¹È¤Îº½Çù¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://crimsondesert.pearlabyss.com
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¡¦¡Ø¹È¤Îº½Çù¡Ù¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/CrimsonDesert/