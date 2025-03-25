¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤È¥¯¥Ë¥¨¤Ë¤è¤ë¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÅÓÀä¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç¡×¤ÎÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Â»³²ÊÝ¸±¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢Æ¬¼è¡§²ÃÆ£ ¾¡É§¡¢°Ê²¼¡Ö¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥Ë¥¨¡ÊNTT¥Çー¥¿¥°¥ëー¥×¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³¸ý ½Å¼ù¡¢°Ê²¼¡Ö¥¯¥Ë¥¨¡×¡Ë¤¬2024Ç¯11·î15Æü¤ËÄù·ë¤·¤¿¡¢¼«Á³ºÒ³²¤ä¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¢ÃÏÀ¯³ØÅù¤Ë¤è¤ë¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÅÓÀä¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ù±çÎÎ°è¤Î³È½¼¤È¤Ê¤ëÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Â»³²ÊÝ¸±¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÀî ¹Ì¼£¡¢°Ê²¼¡ÖÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ë¤ª¤è¤Ó£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÅè ÍÛÆó¡¢°Ê²¼¡Ö£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥ê¥¹¥¯¡×¡Ë¤Ë¤è¤ëÏ¢·È»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼èÁÈÇØ·Ê¡Û
¡¡ºÒ³²¤äÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÅÓÀä¥ê¥¹¥¯¢¨¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¹â¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤«¤é¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤È¥¯¥Ë¥¨¤Ï¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤è¤ê¡¢Ä´Ã£¡¦À¸»º¡¦ÊªÎ®¤Î´ÑÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë»ñ¶â´ÉÍý¤ä·èºÑ¤Î´ÑÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿Êñ³çÅª¤ÊSCM¡Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë»Ù±çÂÎÀ©¤ò2024Ç¯11·î¤Ë¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÅÓÀä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¹ÈÏ¤«¤ÄÊ£»¨¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë¶È»Ù±ç¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÀìÌçÃÎ¸«¤¬É¬Í×¤È¤ÎÇ§¼±¤«¤é¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ù±çÎÎ°è¤ò³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿»Ù±ç¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨¡Ë¸¶ºàÎÁ¤ÎÄ´Ã£¤«¤éÀ½ÉÊ¡¦¾¦ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¢¼ûµë´ÉÍý¡¢ÊªÎ®¡¢ÈÎÇä¤Ë»ê¤ë¹©ÄøÏ¢º¿¤È¤·¤Æ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤¬¡¢ºÒ³²¤äÊ¶Áè¡¢µ¬À©Åù¤ò¸¶°ø¤È¤·¤Æ°ìÉô¤Î¹©Äø¤¬Ää»ß¡¢Ï¢º¿¤¬ÁË³²¤µ¤ì¡¢¶¡µë¤¬ÂÚ¤ë¤³¤È
¡Ú¼èÁÈÆâÍÆ¡Û
¡¡¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤È¥¯¥Ë¥¨¤Ë²Ã¤¨¡¢Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥ê¥¹¥¯¤Î4¼Ò¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÅÓÀä¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ¬ÀÏ¤«¤éÂÐºöÊý¿Ë¡¦ÌÜÉ¸ºöÄê¤«¤é¶ñÂÎ»Üºö¤ÎÎ©°Æ¡¢¼Â¹Ô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î²ÝÂêÂÐ±þ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥ê¥¹¥¯¤Î¥ê¥¹¥¯¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤òÍÑ¤¤¤¿ÄêÎÌÉ¾²Á¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¿ôÂ¿¤¯¤ÎµòÅÀ¡Ê¹©¾ì¤äÈÎ¼Ò¡Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤ÎÃæ¤«¤é¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤²Õ½ê¤ÎÀö¤¤½Ð¤·¡Ê¥ê¥¹¥¯¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¡Ë¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Åö³ºµòÅÀ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤È¼«¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢ºÇ½ªÀ½ÉÊ¤´¤È¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÎÂ¿²É¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÀö¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¯¥Ë¥¨¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¤è¤ê¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤«¤Ä¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤ÂÐºöÎ©°Æ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼èÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/78307/table/488_1_beb57dce2b4208132bf7b9e8bae7dd2a.jpg ]
¡ã¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë¼èÁÈ¤ß¥¤¥áー¥¸¡ä
¡Ú£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥ê¥¹¥¯¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤Î³µÍ×¡Û
¡¡£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥ê¥¹¥¯¤ÎÊÝÍ¤¹¤ëÃÎ¸«¤ÈÆÈ¼«¤Î¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¡Ö¼«Á³ºÒ³²¡ÊÃÏ¿Ì¡¦¿å³²¡Ë¥ê¥¹¥¯¡×¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥ê¥¹¥¯¡×¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ê¥¹¥¯¡×¤òÂÐ¾Ý¤ËÉ¾²Á¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò¤Þ¤¿¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤ÎµòÅÀÊÌ¥ê¥¹¥¯¤Î°ìÍ÷²½¤Î¤Û¤«¡¢µòÅÀ¤ÈÀ½ÉÊ/ÉôÉÊ¤òÉ³¤Å¤±¡¢ºÇ½ªÀ½ÉÊ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÅÓÀä¥ê¥¹¥¯¤Î²Ä»ë²½¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£É¾²ÁÂÐ¾Ý¥ê¥¹¥¯¤Ï½ç¼¡³ÈÂç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥¹¥¯¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¥¤¥áー¥¸¡ä
- µòÅÀ¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ê¹ñÆâ¡¿³¤³°¡Ë¡§ÃÏ¿Þ¾å¤ÇµòÅÀ¤ò¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢³Æ¥ê¥¹¥¯»ö¾Ý¤È¤½¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Î¸«¹þ¤ß¤ò²Ä»ë²½¡Ê²¼¿Þ¤ÏÃÏ¿Ì¤È¿å³²¤ÎÎã¡Ë
- ¥ê¥¹¥¯¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¥Þ¥ê¡ÊµòÅÀ¡Ë¡§¥ê¥¹¥¯¼ïÊÌ¤´¤È¤Ë¥ê¥¹¥¯¥¹¥³¥¢¤¬Äã¤¤µòÅÀ¿ô¤ò²Ä»ë²½
- ¥ê¥¹¥¯¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¥Þ¥ê¡ÊºÇ½ªÀ½ÉÊ¡Ë¡§ºÇ½ªÀ½ÉÊ¤´¤È¤Ë¥ê¥¹¥¯¤ÎÂ¿²É¤ò²Ä»ë²½
¡Úº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³°Éô´Ä¶¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÅÓÀä¥ê¥¹¥¯¤Î¸¡Æ¤¤ÏÊ£»¨¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆñ¶É¤Ë¤Ï°Û¤Ê¤ëÀìÌçÀ¤òÍ¤¹¤ë´ë¶È¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î4¼Ò°Ê³°¤ÎÎÎ°è¤ÎÀìÌçÀ¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤¿¤ÊÄó·È¤â»ëÌî¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÅÓÀä¥ê¥¹¥¯ÂÐ±þ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å
¡öËÜÊ¸Ãæ¤Î¾¦ÉÊÌ¾¡¢²ñ¼ÒÌ¾¡¢ÃÄÂÎÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¾ðÊó¡Û
¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ê2024Ç¯11·î18Æü¡Ë
¥¯¥Ë¥¨¤È¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡¢¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÅÓÀä¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç¡×¤Ë·¸¤ë¶ÈÌ³Äó·È³«»Ï
https://www.mizuhobank.co.jp/release/pdf/20241118release_jp.pdf