S.Pellegrino¤¬¥ä¥ó¥°¥·¥§¥Õ¥¢¥«¥Ç¥ßー¹ñºÝÎÁÍý¥³¥ó¥¯ー¥ë¡ÊSPYCA¡Ë2024-25 ¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Jungsik Seoul¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¥é¥ó¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ

Sanpellegrino S.p.A.- SPYCAは「アジア:未来の美食ハブへの変貌」をテーマに、パネルディスカッションを通じて若手シェフ、メンターシェフ、審査員たちがそれぞれの未来を語り合う場を提供します。- ホストを務めるのは、SPYCAの審査員経験を持つイム・ジョンシク氏。アジア地域チャンピオンのアルディ・ファーガソン氏、そしてアジア各地で活躍する10人の著名シェフたちとともに、特別なマルチコースを披露します。

【ソウル - 2025年3月24日】サンペレグリノは、サンペレグリノヤングシェフアカデミー国際料理コンクール(SPYCA)2024-25のグランドファイナルに先立ち、2025年3月25日にJungsik Seoul にてメディア向けの特別イベントを開催します。今回で第6回を迎える本コンクールは、2024年2月に応募受付を開始し、同年9月から2025年1月にかけて世界15地域で地域予選が実施されました。その結果、15名の地域代表が選出され、2025年10月にイタリア・ミラノで行われるグランドファイナルへの出場が決定しました。彼らは再び腕をふるい、世界最高の若手シェフの座をかけて競い合います。

この節目を記念するとともに「アジアのベストレストラン50」を祝して、アジアの多様で活気ある美食シーンに敬意を表するために、サンペレグリノは「Bring Your Future to the Table(未来を食卓へ)」をテーマとした特別ランチイベントを開催します。本イベントには、アジア地域代表のアルディ・ファーガソン氏をはじめ、同地域で審査員やメンターとして活躍してきた10名の著名シェフが集結します。会場は、SPYCA 2015-16 北東アジア地域予選の審査員を務めたイム・ジョンシク氏が手がけるミシュラン星付きレストラン、Jungsik Seoul。イベントでは、特別に構成されたランチコースとともに「アジア:未来の美食ハブへの変貌」をテーマとした参加シェフによるパネルディスカッションが行われます。

以下3つのセッションに分かれて、パネルディスカッションが行われる予定です。

- 現在の状況 - 変わりゆく一皿:アジアから見るファインダイニングファインダイニングに対する消費者の認識がどのように変化してきたか、またアジア各国がこの概念をどのように解釈し、再定義しているかを探ります。- 未来への道筋 - 今後の方向性を形づくるアジアの料理市場における変化のダイナミクスと将来性について、トップシェフたちが見解を共有します。サステナビリティと収益性を両立しながら先を行くための戦略についても議論されます。- コンクールからキャリア形成へ - 世界で活躍する料理人の育成アカデミーの一員としての経験がどのようにキャリア形成に寄与し、プロフェッショナルとしてのネットワークを広げたのか。若手シェフたちが自身の体験を語ります。

また本イベントでは、サンペレグリノヤングシェフアカデミー国際料理コンクール(SPYCA)を通じて築かれてきた、シェフ同士の強い絆と協力関係を祝福します。アジア各地で活躍する10名の著名なシェフが集まり、この日限りの特別なマルチコース料理を披露します。

- ランチコースは、アカデミーで審査員やメンターを務めた6名のシニアシェフによる、2品のアミューズブーシュ(食前酒とともに出される軽いつまみ)から始まります。- 前菜は、シンガポールの「Labyrinth」でジュニア・スーシェフを務め、アジア地域予選でアクアパンナガストロノミーコネクション賞を受賞したウィリアム・イー氏が手がけます。- 続く温かいスターターは、韓国「Andaz Seoul Gangnam」のキム・ジェホ氏が担当。自身の家族の歴史と伝統に敬意を表した一皿で高い評価を受けた実力が発揮されます。- メインディッシュは、アジア地域ファイナルの優勝者であり、香港「Belon」のスーシェフを務めるアルディ・ファーガソン氏が腕をふるいます。インドネシアの多彩な食文化と香港の美食の融合から生まれた、受賞作「Archipelago Celebration(群島の祝祭)」をアレンジした一品が提供されます。

そして締めくくりのデザートには、本イベントのホストであり、SPYCAの元審査員でもあるイム・ジョンシク氏によるシグネチャースイーツが登場します。

SPYCA 2024-25のアジア地域審査員を務めたリッチー・リン氏は、次のように語っています。「アジア地域予選に進出した若手シェフたちは、卓越した技術と創造力、そして明確なビジョンを持っていました。今回のランチコースで彼らと一緒に取り組む中で、彼らがアジア料理の魅力を世界に発信する存在になる日も、そう遠くはないと感じました。」

2名の地域特別賞受賞者を、SPYCAで指導してきたLG ハン氏は、次のように語っています。

「コンクールを通じて若手シェフたちが成長していく姿を見て、次世代の料理界を担う人材を育てるうえで、海外での経験や国際的なネットワークづくりの重要性を改めて実感しました。私は今後も、自身が指導したシェフに限らず、SPYCAを経験したすべての若手シェフたちを支援し続け、未来のリーダーとして次の世代に刺激を与えられる存在へと成長できるよう、応援していきたいと思います。」

アジア地域代表として選出されたアルディ・ファーガソン氏は、インドネシアの伝統的な祝祭料理「ナシ・トゥンペン」と「サテ・パダン」を、香港スタイルのダックを取り入れて現代的に再解釈した一皿で審査員たちを魅了しました。グローバルファイナル進出について、ファーガソン氏は次のように語っています。インドネシアのルーツと、香港で積み重ねてきた料理人としての経験を込めた一皿で、アジア代表として世界の舞台に立てることを大変光栄に思います。共に競い合いながら支え合ってきた仲間たち、そしてヴィッキー・ラウ シェフとマシュー・カークリー シェフの温かい指導に、心から感謝しています。私たちは料理への情熱を分かち合い、常に互いに刺激を与え合ってきました。10月にミラノで開催されるグランドフィナーレでは、「Archipelago Celebration(群島の祝祭)」という一皿を通して、私自身の物語を世界に届けたいと思います。

サンペレグリノ アジア太平洋地域統括ディレクターのロベルト・カローニ氏は、若手料理人の育成に対する同社の取り組みについて、次のように述べています。「サンペレグリノは、若手料理人が世界に認められ、専門性を高め、キャリアを築くための機会を提供することに力を注いでいます。サンペレグリノ ヤングシェフアカデミー国際料理コンクール(SPYCA)を通じて、参加者は一流シェフからの指導を受けるだけでなく、技術を磨き、現役・過去の参加者たちとつながる国際的なネットワークを築くことができます。私たちは今後も、この取り組みを通じて次世代の料理界を担うリーダーたちの発見と支援に努めてまいります。」

サンペレグリノ ヤングシェフアカデミー国際料理コンクール(SPYCA)および本コンペティションの詳細については、公式ウェブサイトをご覧ください。

https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/

S.Pellegrino Young Chef Academy(サンペレグリノヤングシェフアカデミー)について

美食は社会を変え、より包括的で持続可能な未来を形作る可能性を秘めています。しかし、そのためには才能が必要です。S.Pellegrino(サンペレグリノ)は、次世代の料理の才能を引き付け、結びつけ、育成するためのプラットフォームであるサンペレグリノヤングシェフアカデミーを設立しました。教育、指導、経験の機会、そして有名なグローバルコンテストを通じて、未来の人材に力を与える環境を提供します。

このアカデミーは、70カ国以上のメンバーに門戸を開いており、才能が地理的、民族的、性別的に制限されないことを保証しています。情熱的な若いシェフたちが、世界中の美食界で最も影響力のある人物たちと交流し、共に刺激的な料理コミュニティーを育む場所です。

詳しくはwww.sanpellegrinoyoungchefacademy.com(https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/)をご覧ください。

S.Pellegrino(サンペレグリノ)とAcqua Panna(アクアパンナ)について

S.Pellegrino、Acqua PannaおよびSanpellegrino Italian Sparkling Drinksは、イタリア、ミラノに本拠を置くSanpellegrino S.p.A.の国際的な登録商標です。5大陸すべての支社と流通業者を通じて世界150カ国以上で販売されているこれらの製品は、その起源により品質と卓越性を象徴し、喜び、健康、幸福の統合としてイタリアンスタイルを世界中に申し分なく伝えています。1899年に設立されたSanpellegrino S.p.A.は、イタリアの飲料部門におけるリーディングカンパニーであり、ミネラルウオーター、ノンアルコール・アペリティフ、飲料を展開しています。

Sanpellegrinoは、地球にとってこの最高の善を強化することに常に尽力し、この資源の安全な未来が約束されるよう、責任と情熱を持って取り組んでいます。