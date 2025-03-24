¡ÖÂÀÍÛ¤Î¤¤é¤á¤¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¤ê¡Ø¥Ó¥ª¥ìUV ¥¢¥¯¥¢¥ê¥Ã¥Á ¥¢¥¯¥¢¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ß¥¹¥È¡Ù¤È¡Ø¥Ó¥ª¥ìZero ¥·ー¥È¡Ù¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ó¥ª¥ì¡×¤Ï¡¢¡Ø¥Ó¥ª¥ìUV¡¡¥¢¥¯¥¢¥ê¥Ã¥Á¡¡¥¢¥¯¥¢¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ß¥¹¥È¡ÊÄÌ¾Î¡§½Ö´¶¥ß¥¹¥ÈUV¡Ë¡Ù¤È¡¢¡Ø¥Ó¥ª¥ì Zero¥·ー¥È¡Ù¤«¤é¡¢2025Ç¯4·î5Æü¡¢¸ÂÄê¤Î¹á¤ê¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯2·î¤ËÁ´¹ñÈ¯Çä¤·¤¿¡Ø¥Ó¥ª¥ìUV¡¡¥¢¥¯¥¢¥ê¥Ã¥Á¡¡¥¢¥¯¥¢¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ß¥¹¥È¡Ù¤Ï¡¢SPF50¡¦PA¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¤Î¹â¤¤»ç³°ÀþËÉ¸æ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª½Ð¤«¤±Àè¤Ç¤ÎÅÉ¤êÄ¾¤·¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥ß¥¹¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÈ¯ÁÛ¡×¤ÎÆü¤ä¤±»ß¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ø¥Ó¥ª¥ìZero ¥·ー¥È¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÈ©¤ò¤Õ¤¯¤È¤¤Ï±Õ¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤Õ¤¤¤¿¸å¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥Àー¤Ç½Ö´¶¤µ¤é¤µ¤é¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¹â²¹Â¿¼¾´Ä¶¤Ç¤â²÷Å¬¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¡Ö¼¡À¤Âå·¿¥·ー¥È¡×¤Ç¤¹¡£¥Ó¥ª¥ì¤Î½¾Íè¥·ー¥È*1 ¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î±Õ¤ò´Þ¿»¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥¦¥Àー¤ò¹âÇÛ¹ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Îµ¡Ç½¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÅëºÜ¤·¤¿²Ö²¦¤Î¿·µ»½Ñ¡Ö»ýÂ³·¿¥Ñ¥¦¥Àー¥ô¥§ー¥ë¡×¤Ï¡¢´À¤ò´¥¤«¤·Â³¤±¤ë¡Ö¹â¾ø»¶¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤¬¥ô¥§ー¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÈ©¤òÊñ¤ß¤³¤ß¡¢¤µ¤é¤µ¤é´¶¤¬Ä¹»þ´Ö»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¡¢³°½ÐÁ°¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¡¢ÆüÃæ¤Î³èÆ°»þ¤Ë´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â²÷Å¬¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
*1 ¥Ó¥ª¥ì ¤µ¤é¤µ¤é¥Ñ¥¦¥Àー¥·ー¥È¡¢¥Ó¥ª¥ìZ ¤µ¤éÎäÈ©´¶¥·ー¥È
2024Ç¯4·î¤Ë¡¢Æü¤ä¤±»ß¤á¤ÎÅÉ¤êÄ¾¤·½¬´·¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤á¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¹á¤ê¡Ø¥Ó¥ª¥ìUV ¥¢¥¯¥¢¥ê¥Ã¥Á ¥¢¥¯¥¢¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ß¥¹¥È ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ïー¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»È¤Ã¤¿Êý¤«¤é¤Ï¡Ö¹á¤ê¤¬¹¥¤¤Ç¤Ä¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÏÅÉ¤êÄ¾¤·¤¬ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ß¥¹¥È¥¿¥¤¥×¤ÇÅÉ¤êÄ¾¤·¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¹¥É¾¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ø¥Ó¥ª¥ìUV¡¡¥¢¥¯¥¢¥ê¥Ã¥Á¡¡¥¢¥¯¥¢¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ß¥¹¥È¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ø¥Ó¥ª¥ìZero ¥·ー¥È¡Ù¤«¤é¤â¡¢¿·¤·¤¤¹á¤ê¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤±¤ë²Ì¼Â¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î¹á¤ê¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¤Î¤¤é¤á¤¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¤·¤¿¥¤¥áー¥¸¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ë¤¤Æü¤â¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤Î¹á¤ê¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥Ó¥ª¥ì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡Ö¥Ó¥ª¥ì¡×¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¾¦ÉÊÄó°Æ¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬²÷Å¬¤Ç³Ú¤·¤¤Æü¾ï¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹á¤ê¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡Û
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§
¥Ó¥ª¥ìUV¡¡¥¢¥¯¥¢¥ê¥Ã¥Á¡¡¥¢¥¯¥¢¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ß¥¹¥È¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Þ¥¸¥Ã¥¯
¡þÆâÍÆÎÌ¡§
60ml
¡þ¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡§
¡ÖÂÀÍÛ¤Î¤¤é¤á¤¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢¸ÂÄê¤Î¹á¤ê
¥ß¥¹¥È¤¬¡È¤·¤å¤Ã¡É¤ÈÌ¸¾õ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¡È¤Ô¤¿¤Ã¡É¤È¥à¥é¤Ê¤¯Ì©Ãå
¤Õ¤ï¤ê¡¢¹á¤ê¡¢¤Ä¤Ä¤ß¤³¤à¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¦¤É¤³¤Ç¤âÁ´¿ÈÂ®¹¶¥×¥í¥Æ¥¯¥È
- SPF50¡¦PA++++¡¡UVÂÑ¿åÀ¡ú¡ú
- ´é¡¦¤«¤é¤ÀÍÑ
- È±¡¦Æ¬Èé¤ÎUVÂÐºö¤Ë¤â
- ÅÉÉÛÁ°¤Ë¿¶¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢µÕ¤µ¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹
- ¥Î¥ó¥¬¥¹¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÇÑ´þ¤ÎºÝ¤Ë¥¬¥¹È´¤ÉÔÍ×
- ¥¹ー¥Ñー¥¦¥©ー¥¿ー¥×¥ëー¥Õ¡Ê80Ê¬´Ö¤ÎÂÑ¿å»î¸³¤Ç³ÎÇ§ºÑ¤ß¡Ë
- ¤»¤Ã¤±¤ó¤ÇÍî¤È¤»¤ë
- ÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ê¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¡ËÇÛ¹ç
- ¥Ë¥¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤½èÊý¡Ê¥Î¥ó¥³¥á¥É¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß*2¡Ë
- ¥¢¥ì¥ë¥®ー¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß*2
*2 ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¥³¥á¥É¡Ê¥Ë¥¥Ó¤Î¤â¤È¡Ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¡ÚSPF¡¦PAÉ½¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
SPF¤È¤Ï»ç³°ÀþBÇÈ¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ë¸ú²Ì¤ò¼¨¤¹»Ø¿ô¡¢PA¤È¤Ï»ç³°ÀþAÇÈ¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ë¸ú²Ì¤ò¼¨¤¹Ê¬Îà¤Ç¤¹¡£SPF¡¢PAÉ½¼¨¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê´ð½à¤Ç1Ê¿Êý¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¤¢¤¿¤ê2mgÅÉÉÛ¤·¤ÆÂ¬Äê¤·¤¿ÃÍ¤Ç¤¹¡£À½ÉÊÁªÂò»þ¤ÎÌÜ°Â¤È¤ª¹Í¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§
¥Ó¥ª¥ìZero¡¡¥·ー¥È¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Þ¥¸¥Ã¥¯
¡þÆâÍÆÎÌ¡§
20ËçÆþ
¡þ¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡§
¡ÖÂÀÍÛ¤Î¤¤é¤á¤¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢¸ÂÄê¤Î¹á¤ê
¤Õ¤¯¤È¤¿åÊ¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢¤Õ¤¤¤¿¤¢¤È½Ö´Ö¤µ¤é¤µ¤é
»ýÂ³·¿¥Ñ¥¦¥Àー¥ô¥§ー¥ë¤Ç¡¢¤ºー¤Ã¤È²÷Å¬Â³¤¯
- ´À¤ò´¥¤«¤·Â³¤±¤ë¥Ñ¥¦¥Àー¤¬¥ô¥§ー¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÈ©¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤«¤é¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¤µ¤é¤µ¤é´¶¤¬»ýÂ³
- 1Ëç¤ÇÁ´¿È¤Õ¤±¤ëÂçÈ½¥·ー¥È¡Ê230mm¡ß200mm¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û¡§2025Ç¯4·î5Æü¡¡¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
¢¨¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ¤Ë¤Ä¤¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¢£¥Ó¥ª¥ìUV ¥¢¥¯¥¢¥ê¥Ã¥Á ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È(https://www.kao.co.jp/bioreuv/aquaprotectmist/?cid=bioreuv_prtimes240325)
¡¡¢£¥Ó¥ª¥ìZero¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È(https://www.kao.co.jp/biorezero/)