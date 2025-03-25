¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¼¸Ë¸© ÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤è¤ê´¶¼Õ¾õ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥«¥¤°ú±Û¥»¥ó¥¿ー
º¸¤è¤ê¡¢ÅÄÅçÄÌÍøÀìÌ³¼èÄùÌò¡¢´ÝÃ«Áï»Ò»ÔÄ¹
´¶¼Õ¾õ
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥«¥¤°ú±Û¥»¥ó¥¿ー¡ÊÂçºåÉÜºæ»Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅÄÅç Å¯¹¯¡Ë¤Ï¡¢ÌÀÀÐ»Ô¤ÎºâÀ¯Çò½ñºöÄê»ö¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë·¸¤ë´óÉí¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¾õ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡££²£°£²£µÇ¯£³·î£²£´Æü¡¢´¶¼Õ¾õÂ£Äè¼°¤¬ÌÀÀÐ»ÔÌò½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô ´ÝÃ« Áï»Ò»ÔÄ¹¡¢¥µ¥«¥¤°ú±Û¥»¥ó¥¿ー¤«¤é¤ÏÅÄÅçÄÌÍøÀìÌ³¼èÄùÌò¤¬½ÐÀÊ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¼ÒÀ§¤Ë¤â¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¾ï¤Ë»ý¤Á¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¡¦ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Ë¡¢º£¸å¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£
º¸¤è¤ê¡¢ÅÄÅçÄÌÍøÀìÌ³¼èÄùÌò¡¢´ÝÃ«Áï»Ò»ÔÄ¹
´¶¼Õ¾õ
´óÉí¶â¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎºâÀ¯Çò½ñ¤¢¤«¤·2024¡×¤Î
ºîÀ®¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿