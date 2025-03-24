ÈøÆ»¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¡ÖSUIGUN RIB TOURS¡×ÃÂÀ¸
RIB¡ÊRigid-Hulled Inflatable Boat¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒANxtend¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÌî¸ù»ì¡¦°¤ÉôÃ£Ìé(¶¦Æ±ÂåÉ½)¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î18Æü¤è¤ê¡¢ÈøÆ»¤Ë¤Æ¹âÂ®Äú(RIB)¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿³¤¤Î´Ñ¸÷¥Ä¥¢ー¡ÖSUIGUN RIB TOURS¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Â¼¾å³¤Â±¤äÂ¿¤¯¤Î¿å·³¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿À¥¸ÍÆâ¡¢Ä®Êâ¤¡¢·Ý½Ñ¡¢Â¤Á¥¤Ê¤É³¤¤Î³¹¤Ç¤â¤¢¤ëÈøÆ»¤ÎÊ¸²½¡¢¼«Á³¡¦Â¿ÅçÈþ¤ò¡¢³¤¤«¤éÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£¸½Âå¤Î¡ÖSUIGUN¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡¢ÈøÆ»¤Î¤¦¤ß¤¢¤½¤Ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÍ½Ìó³«»Ï¡§2025Ç¯4·î¡¡ 7Æü¡¡·îÍËÆü¡¡https://www.suigunribtours.jp
¡ü±¿¹Ò³«»Ï¡§2025Ç¯4·î£±£¸Æü¡¡¶âÍËÆü
¡ü¾è¹ß¾ì½ê¡§¤ª¤Î¤ß¤Á³¤¤Î±Ø¥Ó¥¸¥¿ー»·¶¶
¡ü±¿¹Ò¹ÔÄø¡§¸þÅç¼þÍ·
¡ü½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó60Ê¬
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¡ÖSUIGUN RIB¥Ä¥¢ー³µÍ×¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
RIB¥Üー¥È¤È¤Ï
ºÇ¹âÂ®80km¤ò¸Ø¤ë³¤¤Î»Í¶î¡ÖRIB¡×¤Ï¡¢µßÆñÄú¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëÁö¹Ô°ÂÄêÀ¤Èµ¡Æ°ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¤â°ÂÁ´¤Ê¥Üー¥È¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë°ÂÁ´À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¥¤Ï¶ì¼ê¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢¿ì¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¥¯¥ëー¥º¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
SUIGUN RIB¥Ä¥¢ー³µÍ×
±¿ ¹Ò Æü ¡§ ËèÆü¡¢¤¿¤À¤·¹ÓÅ·»þ¤Ê¤É¤ò½ü¤¯
½Ð¹Ò»þ¹ï¡§ 9:00¡¢10:30¡¢12:00¡¢13:30¡¢15:00¡¢16:30
¼õÉÕ»þ¹ï¡§ ³Æ½Ð¹Ò»þ¹ï¤Î15Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡£»·¶¶¤Ë¤Ï5Ê¬Á°¤Þ¤Ç¤Ë¤´½¸¹ç¤¯¤À¤µ¤¤
½êÍ×»þ´Ö¡§ Ìó60Ê¬
ºÇ¾¯ºÅ¹Ô¡§ 2Ì¾¡¡(¿½¹þ¤Ï¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ¤«¤é²ÄÇ½)
Î¹µÒÄê°÷¡§ 12Ì¾
¥³ー¥¹¡¡
¸þÅç¼þÍ·
»·¶¶¡¡➤¡¡»ÔÌò½êÁ°¡¡➤¡¡¾ôÅÚ»ûÁ°¡¡➤¡¡ÈøÆ»Âç¶¶¡¡➤¡¡¾å¡¦²¼¹¾ÉÜÅç¡¡➤¡¡Â¼¾å¿å·³ Á¥·¨¤·¡¡➤¡¡°øÅçÂç¶¶¡¡➤¡¡ÂçÉÍºêÅôÂæ¡¡➤¡¡¸þÅçÂç¶¶¡¡➤¡¡É×ÉØ´ä¡¡➤¡¡ÈøÆ»¿åÆ»¡¡➤¡¡»·¶¶
¼õÉÕ¾ì½ê¡¡¡§¡¡ÈøÆ»»ÔÅÚÆ²2-4-41 ( ¡Ê³ô¡ËANxtend ÈøÆ»»ÙÅ¹)¡¡¡¡ÃÏ¿Þ(https://maps.app.goo.gl/QGKt36Zyim51xsPa6)
¾è¹ß¾ì½ê¡¡¡§¡¡¤ª¤Î¤ß¤Á³¤¤Î±Ø¥Ó¥¸¥¿ー»·¶¶
»ö¶ÈÁÛÄê¡¡¡§¡¡2025Ç¯6·î～¡¡2ÄúÌÜ±¿¹Ò³«»ÏÍ½Äê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ½ç¼¡¥Á¥ãー¥¿ー¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹
ÎÁ¶â
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/159507/table/2_1_1ded46aa044d34e0792b91921fded697.jpg ]
¢¨Instagram¡¢YouTube¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¡¢TikTok¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎSNS¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô3Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤Ç¡¢RIB¥Ä¥¢ーÂÎ¸³¤Î´¶ÁÛ¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¡£
Âß¤·ÀÚ¤ê±¿¹Ò
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/159507/table/2_2_1e9c5b0f72c6663db1035518bb31accb.jpg ]
Í½ÌóÀº»»¡¡¡§¡¡ÀìÍÑ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://www.suigunribtours.jp¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅöÆü¤Ï¼õÉÕ¤Ë¤Æ¿½¹þ¡¦Àº»»²ÄÇ½
»î¾è²ñ¡¦°Ï¤ß¼èºà¤Î¤´°ÆÆâ
4·î18Æü±¿¹Ò³«»Ï¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤ÆÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¸þ¤±¤Î»î¾è²ñ¤ò²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´Åë¾è¡¢¤´¼èºà¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
- Æü»þ¡¡¡¡¡¡ ¡¡2025Ç¯4·î 8Æü¡¡²ÐÍËÆü¡¡11:30～13:00¡¡¡Ê¹ÓÅ·»þ¤Ï4·î8Æü¤Ë½ç±ä¡Ë
- Í½È÷Æü¡¡¡¡ ¡¡2025Ç¯4·î14Æü¡¡·îÍËÆü¡¡11:30～13:00¡¡¡Ê4·î8Æü¤¬¹ÓÅ·»þ¡Ë
- ½¸¹ç¾ì½ê¡¡¤ª¤Î¤ß¤Á³¤¤Î±Ø¥Ó¥¸¥¿ー»·¶¶Á°
- ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¡¡¡½¸¹ç¡¡11:30
- »î¾è¡¡11:40～12:40
- °Ï¤ß¡¡12:40～12:50 (ÈøÆ»»ÔÄ¹¡¢ÊÀ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò2Ì¾)
- ²ò»¶¡¡13:00
- Äê°÷¡¡4¼Ò¡¢³Æ¼Ò2Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¡¡¤¿¤À¤·¡¢°Ï¤ß¼èºà¤ÎÄê°÷¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
- »î¾è¤Î¤ß¡¡¡¡¡¡½¸¹ç¡§13:00¡¡¡¡»î¾è¡§13:10～14:10 Äê°÷6¼Ò¡¡³Æ¼Ò£²Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç
²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRvXUPxBATKP3EDflcbZDTktNwVRSr4MIxbLspBHz9uHV7dA/viewform?usp=header)
https://prtimes.jp/a/?f=d159507-2-9f796efcb3d678f30af3f005952b7301.pdf
³ô¼°²ñ¼ÒANxtend
Ã´Åö¡§°¤Éô
090-8210-2497