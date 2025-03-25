¡ÚÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¡ÛÄ®ÅÄÃéÀ¸¾®»³¥¨¥ê¥¢Ãæ³Ø¹»µë¿©¥»¥ó¥¿ー¤¬³«½ê¤·¤Þ¤¹
Ä®ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¡¢À®Ä¹´ü¤ÎÃæ³ØÀ¸Á´°÷¤Ë²¹¤«¤¤µë¿©¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µë¿©¥»¥ó¥¿ーÊý¼°¤Ë¤è¤ëÁ´°÷µë¿©¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢»ÔÆâ2¤«½êÌÜ¤Îµë¿©¥»¥ó¥¿ー¤È¤Ê¤ë¡ÖÄ®ÅÄÃéÀ¸¾®»³¥¨¥ê¥¢Ãæ³Ø¹»µë¿©¥»¥ó¥¿ー¡×¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä®ÅÄÃéÀ¸¾®»³¥¨¥ê¥¢Ãæ³Ø¹»µë¿©¥»¥ó¥¿ー¤Î³°´Ñ
Ä®ÅÄÃéÀ¸¾®»³¥¨¥ê¥¢Ãæ³Ø¹»µë¿©¥»¥ó¥¿ー¤Î³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/52170/table/639_1_67f425df891624b04b36dabf7b2d2bae.jpg ]
Ä®ÅÄÃéÀ¸¾®»³¥¨¥ê¥¢Ãæ³Ø¹»µë¿©¥»¥ó¥¿ー¤ÎÆÃÄ§
- 4000¿©¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÔÆâ¤ÇºÇÂç¤Îµë¿©»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
- ¾ÃËÉÃÄµÍ½ê¤äËÉºÒÁÒ¸Ë¤òÈ÷¤¨¡¢ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆËÉºÒ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- »ÔÌ±¸òÎ®¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¥«¥Õ¥§¡¢¥¥Ã¥Á¥óÉÕ¤Â¿ÌÜÅª¼¼¡¢²°ÆâÍ·µº¼¼¡Ê¥×¥ì¥¤¥ëー¥à¡ËµÚ¤Ó²°³°»Ò¤É¤â¹¾ìÅù¤òÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÊý¤¬À¤Âå¤òÌä¤ï¤º½¸¤¤¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¸òÎ®¤·¤¿¤ê¿©¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- »ÔÆâ½é¤ÎPFIÊý¼°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ°È÷¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦»ö¶È¤Ç¤¹¡£
¢¨2µÚ¤Ó3¤Ï¡¢PFI»ö¶È¼Ô¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä®ÅÄ»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»µë¿©¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ä®ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÎ©Ãæ³Ø¹»20¹»¤Î¤¦¤Á19¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÛÅö¤ò»ý»²¤¹¤ë¤«¡¢¥é¥ó¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹·Á¼°¤Îµë¿©¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤«¤ÎÊÛÅöÊ»ÍÑ³°Ãíµë¿©Êý¼°¤Ë¤è¤ëµë¿©¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¿©´Ì·Á¼°¤Îµë¿©¥»¥ó¥¿ーÊý¼°¤Ë¤è¤ëÁ´°÷µë¿©¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¡¢»ÔÆâ3¤«½ê¤Çµë¿©¥»¥ó¥¿ー¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ÄáÀî¥¨¥ê¥¢Ãæ³Ø¹»µë¿©¥»¥ó¥¿ー¤Ï2025Ç¯1·î¤Ë³«½ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Æî¥¨¥ê¥¢Ãæ³Ø¹»µë¿©¥»¥ó¥¿ー¤Ï2025Ç¯10·î¤Ë³«½êÍ½Äê¤Ç¤¹¡Ê9·î20Æü³«½ê¼°¡Ë¡£
Ä®ÅÄ»Ô¤Î³Ø¹»µë¿©¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´¶³Ð¡¦´¶À¤Ë¶Á¤¯³Ø¹»µë¿©¤òÄó¶¡¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ÖË¤«¤Ê¿´¡×¡Ö·ò¹¯¤ÊÂÎ¡×¡ÖÀ¸¤¤ëÎÏ¡×¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
- Èþ¤·¤¯Ì£ÎÉ¤¯¡Ä¸«¤¿ÌÜ¡¢Ì£¡¢¹á¤ê¡¢¿©´¶¡¢²»¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÈþÌ£¤·¤µ¤ÎËÜ¼Á¤òÃÎ¤ë
- ²¹¤â¤ê¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¤Ä¤¯¤ê¼ê¤Î¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿©¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¿©
- »Íµ¨¤òÌû¤·¤à¡Ä½Ü¤äÇ¯Ãæ¹Ô»ö¡¢¿©¤ÎÊ¸²½¡¢ÃÏ°è¿§¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ºÌ¤ê¤¢¤Õ¤ì¤¿¿©¤ÎÌû¤·¤ß¤ò³Ø¤Ö
Ä®ÅÄÃéÀ¸¾®»³¥¨¥ê¥¢Ãæ³Ø¹»µë¿©¥»¥ó¥¿ー¤ÎÀßÈ÷
Ä´Íý¼¼
Ä´Íýµ¡´ï
¾ÃËÉÃÄµÍ½ê
»ÔÌ±¸òÎ®¥¨¥ê¥¢¤ÎÀßÈ÷
Â¿ÌÜÅª¼¼A¡Ê¥¥Ã¥Á¥óÉÕ¡Ë
¥«¥Õ¥§
Â¿ÌÜÅª¼¼B¡Ê¥«¥Õ¥§Æâ¡Ë
»Ò¤É¤â¹¾ì¡Ê²°³°¡Ë
¥×¥ì¥¤¥ëー¥à¡Ê²°Æâ¡Ë
Ä®ÅÄ»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿Í¸ýÌó43Ëü¿Í¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÅÔ¿´¤«¤éÅÅ¼Ö¤Ç30Ê¬ÄøÅÙ¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëÄ®ÅÄ»Ô¡£
Ä®ÅÄ±Ø¼þÊÕ¤ÏÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢¸Å¤¯¤«¤é±É¤¨¤Æ¤¤¿¾¦Å¹³¹¤â·òºß¡£±Ø¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤ë¤È¡¢Î¤»³¤ÎÉ÷·Ê¡¢ÎÐ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¸ø±à¡¢ÃÏ¾ìÌîºÚ¤òºî¤ëÇÀÃÏ¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³¹¤ÎÊØÍø¤µ¤È¼«Á³¤Î¤É¤Á¤é¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£
¢£Ä®ÅÄ»ÔHP
https://www.city.machida.tokyo.jp/
¢£¤Þ¤Á¤À¹Êó¸ø¼°¡ÊX¡Ë
https://twitter.com/machida_cp
¢£¤Þ¤Á¤À»Ò°é¤Æ¥µ¥¤¥È
https://kosodate-machida.tokyo.jp/index.html
¢£¤Þ¤Á¤À¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡ÊÄ®ÅÄ»Ô¸ø¼°¡Ë¡÷machida_cp
Instagram¡¡https://www.instagram.com/machida_cp/
¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¡¡https://keeponloving-machida.com/
Ä®ÅÄ»Ô¥í¥´¥Þー¥¯