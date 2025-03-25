¥¤¥ª¥óÎ°µå¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥ó¼ê¤Å¤¯¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡×½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï¡ª
ÊÛÅö¡¦ÁÚºÚÀìÌçÅ¹¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥ª¥ê¥¸¥ó¡×¡Ö¥ª¥ê¥¸¥óÊÛÅö¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¤Î¥ª¥ê¥¸¥óÅì½¨³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô/ÂåÉ½¡§¸åÆ£ ²íÇ·¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò³«È¯¤Î¼êºî¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¡¢¥¤¥ª¥óÎ°µå(³ô)(ËÜ¼Ò¡§ÆîÉ÷¸¶Ä®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸ñÞ¼ËÂÀÏº¡Ë¤Î¸©Æâ¥¤¥ª¥ó¡¦¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î£¶Å¹ÊÞ¤Ç¡¡¡¡¡¡3 ·î12 Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¥¤¥ª¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥å¤Ë¤Æ3 ·î26 Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡¡10 Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¡¢4 ·î2 Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë15 Å¹ÊÞ¡¢4 ·î18 Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë1 Å¹ÊÞÈÎÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
LINE¡¡https://lin.ee/ne4MR2Z/i]
Instagram¡¡ https://www.instagram.com/kitchenoriginofficial/
X(µìTwitter) https://twitter.com/origin_pr/
¼ê¤Å¤¯¤ê¤ÎÌ£¤ï¤¤¡¢¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò¡£
²Æì¸©Æâ¤Î¡Ö¥¤¥ª¥ó¡×¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥å¡×Å¹ÊÞ¤Ç¡¢ºú¤ä¥Ä¥Ê¥Þ¥è¤Ê¤É¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁÚºÚ·Ï¡¢±ö¤³¤ó¤Ö¤È¤¤¤Ã¤¿º®¤¼¹þ¤ß¤ª¤Ë¤®¤ê¤Þ¤ÇÁ´11¼ïÎà¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥óÅì½¨¤Î¡Ö¼ê¤Å¤¯¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤Ï¡¢Å¹Æâ¤Ç¿æ¤¾å¤²¤¿¤ªÊÆ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÃúÇ«¤Ë¼ê¤Ç°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£±ö¤Ï¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤Ç»ÝÌ£¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿Áô±ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É÷Ì£Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£²ÈÄí¤Ç¤Ï¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ë¶ñºà¤ä¡¢¿©´¶¤Ë¿·¤·¤µ¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ä¤Ä¡¢¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡Ö¼ê¤Å¤¯¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÛÁ´11¼ïÎà
¢¨¤ª¤Ë¤®¤ê³¤Ï·Å·¤à¤¹¤Î¤ß3·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä³µÍ×
ÈÎÇä³«»Ï¡§ 3·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê6Å¹ÊÞ¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¡¢¤µ¤é¤Ë£³·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë10Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¡¢
4·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë15Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¡¢4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë1Å¹ÊÞÈÎÇäÍ½Äê
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¸©Æâ¡Ö¥¤¥ª¥ó¡×¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥å¡×32Å¹ÊÞ
Àè¹ÔÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥¤¥ª¥óÆáÇÆ¡¢¥¤¥ª¥óÆîÉ÷¸¶¡¢¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥¤¥«¥à¡¢¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ëËºê¡¢¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Æ¤À¤³±ºÀ¾±ØÁ°¡¢¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ò¤ä¤´¤ó ·×£¶Å¹ÊÞ
ÉÊÌÜ¿ô ¡§11¼ïÎà¢¨1 ¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÉÊÂ·¤¨¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²Á³ÊÂÓ ¡§ËÜÂÎ²Á³Ê178±ß(ÀÇ¹þ192.24±ß)～248±ß(ÀÇ¹þ267.84±ß)¢¨2
¢¨1 ¤ª¤Ë¤®¤ê³¤Ï·Å·¤à¤¹¤Î¤ß3·î26Æü(¿å)¤«¤éÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2 Ã±ÉÊ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï¾¯¿ôÅÀ°Ê²¼¤¬ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ª¥óÎ°µå³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥ª¥óÎ°µå³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¤¥ª¥ó¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥¤¥ª¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÎÏ¤È¥¤¥ª¥óÎ°µå¤Î¥íー¥«¥ë¤ÊÂÐ±þ¤ÎÎÉ¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡Ö¥°¥íー¥«¥ë´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎË¤«¤ÊÀ¸³è¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ²Ì´º¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾®Çä¶È¤Î»ÈÌ¿¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡££²£°£²£µÇ¯£²·îËö¸½ºß¡¢¥¤¥ª¥ó¡¢¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥å¡¢¥¶¡¦¥Ó¥Ã¥°¡¢¥¤¥ª¥ó¥É¥é¥Ã¥°Á´£¶£´Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´Ä¶ÊÝÁ´¤Î¤¿¤á¤Î¿¢¼ù³èÆ°¤äÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡¢Á´¾Ã¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¸©»ºÉÊ¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
https://www.aeon-ryukyu.jp/
ÊÛÅö¡¦ÁÚºÚÀìÌçÅ¹¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥ª¥ê¥¸¥ó¡×¡Ö¥ª¥ê¥¸¥óÊÛÅö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥óÊÛÅö¡×¤Ï¡¢1994Ç¯¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ëÎÌ¤êÇä¤ê¤Î¤ªÁÚºÚ¤¬¤¢¤ë¿·¤·¤¤¤ªÊÛÅö²°¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¹ÆâÄ´Íý¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ËèÆü¤ªÅ¹¤Ç¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥ª¥ê¥¸¥ó¡×¤Ï¡¢2014Ç¯2·î¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÃÓÂÞ¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¤ÎÉÊÂ·¤¨¤Ï¥ª¥ê¥¸¥óÊÛÅö¤ÈÆ±¤¸¤Î¤Þ¤Þ¡¢½÷À¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Å¹ÊÞ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø°ì¿·¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ï¡¢¥¤ー¥È¥¤¥ó¥³ー¥Êー¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤ー¥È¥¤¥ó¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¥ª¥ê¥¸¥ó¡¦¥ª¥ê¥¸¥óÊÛÅö¤Ï¡¢40¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªÊÛÅö¤ò¡¢Ä¾Á°Ä´Íý¤Ç»Å¾å¤²¤ë¥ªー¥ÀーÊÛÅö¤ä¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤òÅ¹Æâ¤ËÄÄÎó¤¹¤ëºî¤êÃÖ¤ÊÛÅö¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁÚºÚ¤È¥µ¥é¥À¤Ï¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦Å¬ÎÌ¤Ë¼è¤êÊ¬¤±¡¢¥Ñ¥Ã¥¯µÍ¤á¤Ë¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¤ó¤Ê¤ªÊÛÅö¤ä¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢ÌîºÚ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤Ã¤¿¤ªÁÚºÚ¡¦¥µ¥é¥À¤Ê¤É¡¢ËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤ª¿©»ö¤ä¡¢¤Ê¤Ë¤«°ìÉÊ²Ã¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥ª¥ê¥¸¥ó¡¦¥ª¥ê¥¸¥óÊÛÅö¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥ê¥¸¥óÅì½¨³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§¥ª¥ê¥¸¥óÅì½¨³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»ÔÄ´ÉÛ¥öµÖ1-18-1 KDXÄ´ÉÛ¥Ó¥ë5F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸åÆ£¡¡²íÇ·
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÊÛÅö¡¢ÁÚºÚÈÎÇä¤ò¼çÂÎ»ö¶È¤È¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥ó»ö¶È¡Ê¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥ª¥ê¥¸¥ó¡×¡Ö¥ª¥ê¥¸¥óÊÛÅö¡×¡Ö¥ª¥ê¥¸¥ó¥Ç¥ê¥«¡×¡Ë
https://www.toshu.co.jp/kitchen_origin/index.html
°û¿©¶È¤ò¼çÂÎ»ö¶È¤È¤¹¤ë³°¿©»ö¶È¡Ê¡Ö¤ì¤ó¤²¿©Æ²Toshu¡×¡ÖÃæ²ÚÅì½¨¡×¡Ë
https://www.toshu.co.jp/renge_toshu/index.html
¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¥Ç¥ê¥«ÉôÌç¤Ë¥ª¥ê¥¸¥ó¾¦ÉÊ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¥Ç¥ê¥«Í»¹ç»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
ÀßÎ©¡§1966Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ41Ç¯¡Ë9·î
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.toshu.co.jp/