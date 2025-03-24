¡ØÎ°µå¥ì¥¢¥°¥ëー¥ô¡Ù¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈÇ¤¬¥¢¥Ê¥í¥°¤ÇÅÐ¾ì¡ª

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King of Diggin '¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄDJ¡¢MURO¤Ë¤è¤ë¡ØDiggers Dozen¡Ù¡ÊBBE¡Ë¤ä¡¢¡ØWamono Groove: Shakuhachi & Koto Jazz Funk 1976¡Ù¡Ê180g¡Ë¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿»³²°À¶¤ÎºîÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²ÆìÌ±ÍØ¤òJazz Funk¡¢¥¯¥í¥¹¥ªー¥ô¥¡ー¡¢Big Band Jazz¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò½¸¤á¤¿¥³¥ó¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¡£2003Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡ØÎ°µå¥ì¥¢¥°¥ëー¥ô¡Ù¤Î¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
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