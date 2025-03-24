¡ÚEC¤Î¥ß¥«¥¿³¤³°»ë»¡¥Ä¥¢ー2025¥¿¥¤»ë»¡¥»¥ß¥Êー¡ÛÊç½¸³«»Ï¡ª¡¡ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ï¥Ö¥¿¥¤¤ÇºÇ¿·EC¥È¥ì¥ó¥É¤òÃÎ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ÖEC¤Î¥ß¥«¥¿ ¡ß RENCOUNT ¶¦ºÅ¡×
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://rencount.co.jp/thailand2025/
MIKATA³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓÎ¼²ð¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒRENCOUNT¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºû²¬¾ÂÀÏº¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥¿¥¤»ë»¡¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¦¥¿¥¤»Ô¾ì¤Ø¤Î»²Æþ¤ä³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶ÈÍÍ¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤ÎºÇ¿·EC¥È¥ì¥ó¥É¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤òÄ¾ÀÜ³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ»ë»¡¥»¥ß¥Êー¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
ASEAN½ô¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹µòÅÀ¤È¤·¤Æ¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¿¥¤¡£·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¿ÆÆü¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é³¤³°¿Ê½Ð¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬Äã¤¯¡¢»ö¶È³ÈÂç¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ë»¡¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÎÍÎÏ´ë¶È¤òË¬Ìä¤·¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¥Ä¥¢ー¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤ËÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ´ë¶È¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤â¤¢¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¤ËºÇÅ¬¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹»Ô¾ì¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹Âè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»ë»¡¥»¥ß¥Êー¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
1. ¥¿¥¤¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¤«¤é¸½ÃÏEC»ö¾ð¤òÄ¾ÀÜ³Ø¤Ù¤ë
¥¿¥¤ºÇÂç¤ÎºâÈ¶¥°¥ëー¥×¤ËÂ°¤¹¤ë¿©ÉÊ·Ï¾¦¼Ò¡Ö¥µ¥¤¥¢¥à¡¦¥Þ¥¯¥í¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾ÃÈñºâ¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡¢¥³¥¹¥á¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊ¤Ê¤É¡¢³Æ¶È³¦¤Ç¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë´ë¶È¤ÎÏÃ¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ë¶È»ë»¡¤ä¸½ÃÏ´ë¶È¤È¤Î¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤âÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤»Ô¾ì¤Ø¤Î»²Æþ¡¦³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤òÆÀ¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡ª
2. ±Û¶EC¡¦³¤³°¿Ê½ÐÀ®¸ù¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë
¥¿¥¤No.1¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤«¤é¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¤ä¾ÃÈñ¼Ô¥È¥ì¥ó¥É¤òÄ¾ÀÜ³Ø¤Ù¤ëÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¡¢SNS¤¬¼çÍ×¤Ê¾ðÊó¼ý½¸¥Äー¥ë¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ëSNS¤Î³èÍÑÊýË¡¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
3. EC¤Î¥ß¥«¥¿¤¬´ë²è´Æ½¤
EC¶È³¦¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖEC¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤¬¸·Áª¡ª¡¡ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¹¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¤ÎTOP´ë¶È¤«¤é¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤äÀ®¸ù¤ÎÈë·í¤òÄ¾ÀÜ³Ø¤Ù¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£À®¸ù»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://rencount.co.jp/thailand2025/
¢£ ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¢§ 1ÆüÌÜ¡¡2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë
9¡§00 ～¡¡¥Ð¥ó¥³¥¯»ÔÆâ½¸¹ç¡¦°ÜÆ°
10¡§00 ～¡¡¸½ÃÏ¥»¥ß¥Êー¡ÖWisesight¡×¥¿¥¤¥Þー¥±¥Ã¥È
11¡§00 ～¡¡¸½ÃÏ¥»¥ß¥Êー¡ÖShopee / Lazada¡×¹ñÆâ¤ÎEC»Ô¾ì
12¡§00 ～¡¡Ãë¿©¡ÊTrue Digital Park¡Ë
13¡§00 ～¡¡»ë»¡¡Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó´ë¶È¥Ä¥¢ー¡¿¥µ¥¤¥¢¥à¡¦¥Þ¥¯¥í¡¢IONIQ¡¢LG¡¢RICOH¡×
15¡§30 ～¡¡µÙ·Æ
16¡§00 ～¡¡¸½ÃÏ¥»¥ß¥Êー¡ÖDSG International¡×¾ÃÈñºâ
17¡§00 ～¡¡¸½ÃÏ¥»¥ß¥Êー¡Ömercular¡×¥¬¥¸¥§¥Ã¥È
18¡§00 ～¡¡°ÜÆ°
19¡§00 ～¡¡¥Ç¥£¥Êー
¢§ 2ÆüÌÜ¡¡2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë
9¡§00 ～¡¡¥Ð¥ó¥³¥¯»ÔÆâ½¸¹ç¡¦°ÜÆ°
10¡§00 ～¡¡»ë»¡¡ÖF.B.T SPORTS¡×¥¹¥Ýー¥Ä
12¡§00 ～¡¡°ÜÆ°¡¦Ãë¿©
13¡§30 ～¡¡»ë»¡¡ÖVega Natural Thailand¡×¥³¥¹¥á
15¡§00 ～¡¡°ÜÆ°
16¡§00 ～¡¡»ë»¡¡Ö¥Ð¥ó¥³¥¯ÆüËÜÇî2025¡×
18¡§00 ～¡¡¥Ç¥£¥Êー¡Ö¸½ÃÏ´ë¶È¤È¤Î¸òÎ®²ñ¡Ê²¾¡Ë¡×
¢§ 3ÆüÌÜ¡¡2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¸½ÃÏ¸«³Ø¡¦¼«Í³²ò»¶
¢¨°ìÉô¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¹Ö»Õ¡¦¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー
MIKATA³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®ÎÓÎ¼²ð
RENCOUNT Thailand Co., Ltd.
CareerVisa Thailand
Wasuthorn Harnnapachewin
³ô¼°²ñ¼ÒRENCOUNT
ÂåÉ½¼èÄùÌò ºû²¬¾ÂÀÏº
¢£ Êç½¸³µÍ×
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë～8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»²²ÃÈñ¡§°ìÈÌ²Á³Ê¡§180,000±ß(ÀÇÊÌ)¡¿EC¤Î¥ß¥«¥¿²ñ°÷²Á³Ê¡§130,000±ß(ÀÇÊÌ)
Êç½¸¿Í¿ô¡§20¼Ò¸ÂÄê¡Ê1¼Ò2Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://rencount.co.jp/thailand2025/
¢£ ¼çºÅ´ë¶È
MIKATA³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷À¾2-7-3 ¤¤¤Á¤´·ÃÈæ¼÷À¾¥Ó¥ë6F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2007Ç¯9·î20Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®ÎÓ Î¼²ð
»ñËÜ¶â¡¡¡§1,000Ëü±ß
²ñ¼ÒURL¡§https://ecnomikata.com/
³ô¼°²ñ¼ÒRENCOUNT¡Ê¥ì¥ó¥«¥¦¥ó¥È¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»ÔÄÔÆ²¿ÀÂæ2ÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ¥¢¥¤¥¯¥í¥¹¾ÅÆî5³¬E-2
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2021Ç¯1·î21Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ºû²¬¾ÂÀÏº
»ñËÜ¶â¡¡¡§500Ëü±ß
²ñ¼ÒURL¡§https://rencount.co.jp/