¡Ø¤ß¤É¤ê¤Î½ÕÄí¡¡～¤«¤ï¤µ¤¤Î·Ã¤ß～¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹～Á´¹ñÅÔ»ÔÎÐ²½¤«¤ï¤µ¤¥Õ¥§¥¢¡Ê½Õ¡ËÏ¢·È¥¤¥Ù¥ó¥È～
ÎáÏÂ£·¡Ê2025¡ËÇ¯3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë½Õ²ñ´ü¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿»ÔÀ©100¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤Î¾ÝÄ§Åª»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁ´¹ñÅÔ»ÔÎÐ²½¤«¤ï¤µ¤¥Õ¥§¥¢¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¥é¥¾ー¥ÊÀîºê¥×¥é¥¶¤Î¥ëー¥Õ¥¡¹¾ì¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤Ê¤«¤Ç¡É½Õ¡É¤ä¡É¤«¤ï¤µ¤¤Î·Ã¤ß¡É¡ÉÅÁÅý¡É¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢»ÔÆâ»º¤ÎÇÀ»ºÊª¤Î·Ã¤ß¤òÌ£³Ð¤Ç¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¹á¤ê¤òÓÌ³Ð¤Ç¡¢²Ö¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò»ë³Ð¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¡È¤ß¤É¤ê¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡§Æü»þ
ÎáÏÂ£·Ç¯£³·î£²£¸Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡£±£±¡§£°£°～£²£°¡§£°£°
£²¡§¼ç¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡ã°û¿©¡ä
¡ü100ËÜ¸ÂÄêÀ¸»º¡ª¡ÖÀîºê»Ô»ÔÀ©100¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¡×¤ä»ÔÆâ»º¤¤¤Á¤´¤Î¥á¥Ë¥åー
¡ÖÌÀ¼£Âç³Ø¥ï¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢Àîºê»ÔÍ£°ì¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤È¤Ö¤É¤¦¤ÎºÏÇÝ¤«¤é¾úÂ¤¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÀîºê»Ô»ÔÀ©100¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¡×¤òÄó¶¡¡£Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÏÂ¸÷Âç³ØÃÏ°èÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬¡¢¤¤¤Á¤´¶ú¡¢¥¤¥Á¥´¥ß¥ë¥¯¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤òÄó¶¡¡£Âç³ØÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¤¤¤Á¤´¶ú¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡×¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ÔÌ±Ê¸²½Âç»È¤Î¾¾ËÜÍøÉ×¤µ¤ó¤â¡¢¡ÖÀîºê»ÔÀ©100¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¡×¤ä¡Ö¤«¤ï¤µ¤ÌîºÚ¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü»ÔÆâ»º¤Î¤ªÊÆ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê
»ÔÆâ»º¤Î¤ªÊÆ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Åì³¤Æ»Àîºê½É»°³Ñ¤ª¤à¤¹¤Ó¥ì¥·¥Ô¥³¥ó¥Æ¥ó¥¹¥È¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤«¤ï¤µ¤ñ»Ò¤ß¤½¥Áー¥º¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤òÈÎÇä¡£ËãÀ¸¶è¤Î¤ªÊÆ¤ÈÀîºê¶è¤Î¿Íµ¤¥ì¥·¥Ô¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤¹¡£
¡ãÂÎ¸³¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ä
¡ü¹á¤ê¤Î¤·¤ª¤ê¤Å¤¯¤ê¡Ê11¡§00～18¡§00¡Ë
¹¥¤¤Ê¹á¤ê¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤·¤ª¤ê¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£¤Þ¤¿¡¢ÓÌ³Ð¤ò¤¿¤è¤ê¤Ë¡¢¥«ー¥É¤Î¹á¤ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÍ·¤Ö¥²ー¥à¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ü¿¢ÊªÈ¯ÅÅ¤ÈÅÅµ¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤ï¤«¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤Å¤¯¤ê¡Ê11¡§00～17¡§00¡Ë
Ã¦ÃºÁÇ¤ÎÌ¤Íè¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç¤¢¤ë¿¢ÊªÈ¯ÅÅ¤òÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅÃÓ¤È¼§ÀÐ¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ó¤ë¤ª¤â¤Á¤ãºî¤ê¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¹¥Æー¥¸¡ä
¡ü²Ö¤Î¶¥¤êÇä¤ê¤Î¼Â±é¡Ê16¡§30～¡¢18¡§00～¡Ë
ÀîºêÃæ±û²·Çä»Ô¾ìËÌÉô»Ô¾ì¤È¤ÎÏ¢·È´ë²è¡£ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»Ô¾ì¤Ç¤Î²Ö¤Î¶¥¤êÇä¤ê¤ò¼Â±é¡£Íè¾ì¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¶¥¤ê¤òÂÎ¸³¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ª²Ö¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÅ¸¼¨¡ä
¡ü¥Óー¶ÌÃÓ
¿Í¹©¼Ç¤Î¹¾ì¤Ë¡¢ÀÄ¤¤¥Óー¶Ì¤Ç¿å¤òÉ½¸½¤·¤¿ÃÓ¤¬½Ð¸½¡£¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò»Ü¤·¡¢Ìë¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ë¡£
£³¡§¤½¤ÎÂ¾
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¥Á¥é¥·µÚ¤Ó¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¸æÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://green-for-all-kawasaki2024.jp/events/events-9959/