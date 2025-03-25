Hikvision ColorVu3.0µ»½ÑÅëºÜ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥«¥á¥é¤Î¤´¾Ò²ð

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¢£Motorization2.0
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[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=1fn5r5IVQTI ]
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[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=Yvdx--rK-Cc ]
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