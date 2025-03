インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役CEO:安川 洋)は、2025年4月18日(金)から5月6日(火)まで、渋谷PARCOにて企画展「Apex Legends(TM) Gallery + POP UP STORE」を開催することを発表します。

「Apex Legends(TM)」は、ユニークな能力とプレイスタイルを持つ26人のレジェンドの中から1人を選び、最後の1部隊になることを競う部隊ベースのバトルロイヤルゲームで、2025年2月に6周年を迎えました。

6周年を記念した本展は、昨年全国8カ所で開催され好評のうちに幕を閉じた「Apex Legends(TM) Museum + POP UP STORE」に引き続きインフォレンズ株式会社が運営する企画展となり、過去のシーズンで公開されていたロード画面をギャラリーに準えた展示を実施。

その他にも、新規のスーパーレジェンドや武器レプリカの展示のほか、実物大のサプライボックスや巨大ネッシーなど、様々なフォトスポットを展開し「Apex Legends(TM)」の世界観を満喫できるような展示をご用意しています。

会場に併設されたポップアップストアでは、一般発売に先駆けてApex Legends マスコットキーホルダー(ネッシー)やApex Legends トレーディングバナーアクリルスタンドなどの新商品が先行発売される他、Gallery限定アイテムが登場します。ポップアップストアをご利用いただいたお客様には、特典として会場限定フォトグレイカード全6種(お会計税込み3,300円毎に1枚配布)をお渡しいたします。

■POP UP STORE特設ページ

https://bit.ly/4hwebYp

■「Apex Legends(TM) Gallery + POP UP STORE」開催概要

開催期間 :2025年4月18日(金)~2025年5月6日(火)

開催場所 :〒150-8377 東京都渋谷区宇田川町15-1

渋谷PARCO 5F イベントスペース

営業時間 :11:00~21:00

入場料 :無料

■限定商品

・Apex Legends ロングスリーブTシャツ(S/M/L/XL)

販売価格:4,950 円(税込)

・Apex Legends トレーディングフォト風カード

販売価格:660円(税込)

※画像はイメージです。

■新商品(先行販売)

・Apex Legends マスコットキーホルダー(ネッシー)

販売価格:1,045円(税込)

・Apex Legends トレーディングバナーアクリルスタンド

販売価格:1,650円(税込)

・Apex Legends クリアマルチケース(マンガ柄)

販売価格:1,100円(税込)

・Apex Legends トートバッグ(マンガ柄)

販売価格:2,090円(税込)

■購入特典

・フォトグレイカード全6種

お会計税込3,300円毎に1枚ランダム配布

※画像はイメージです。

※レシートの合算はいたしかねます。

※特典はなくなり次第終了となります。

※絵柄はお選びいただけません。

■入場方法・物販会場のご利用について

後日発表いたします。

最新情報についてはインフォレンズイベントXアカウント(@infolens_event)をご確認ください。

【INFOLENS GEEK SHOPとは】

INFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)は、世界的な人気ゲームおよび映像コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです。

2023年3月には池袋パルコ店をオープン。

ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲームグッズ専門店となっています。

【店舗情報】

<INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップURL>

https://geekshop.infolens.com/(https://geekshop.infolens.com/)

<INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店>

所在地:〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL :03-5985-4011

http://geekshop.infolens.com/pages/infolensgeekshop-ikebukuro

【公式X】

INFOLENS GEEK SHOP

https://x.com/INFOLENSGEEK(https://x.com/INFOLENSGEEK)

INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店

https://x.com/igs_ikebukuro(https://x.com/igs_ikebukuro)

【インフォレンズ株式会社とは】

インフォレンズ株式会社は、「Apex Legends(TM)」の公式ライセンス商品を製造する各国ライセンシーの正規輸入販売代理店、およオリジナル商品の製造販売を行う正規ライセンシーです。全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

会社概要

商号: インフォレンズ株式会社

代表者: 代表取締役CEO 安川 洋

本社: 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立: 2018年10月

事業内容: エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL: http://www.infolens.com

(C)2025 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, the Electronic Arts logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc. InfoLens Inc. is an authorized Electronic Arts licensee.