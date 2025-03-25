Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×¡ØÇä¤ì¤ë±Û¶EC¼Ò¡Ù¡¢¶äºÂ¤Ç¡ÈÄ¶ÉÙÍµÁØ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡É¤òÁÀ¤Ã¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ±Û¶EC¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëÂÎ¸³·¿ÀïÎ¬¤ÇÀ¤³¦»Ô¾ì¤òÀ©ÇÆ¤Ø
¡¡Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§²ÃÆ£¸ø°ì¥ì¥ª¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É9235¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢±Û¶EC»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎÈôÌöÅªÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÇä¤ì¤ë±Û¶EC¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÇä¤ì¤ë±Û¶EC¼Ò¡×¡Ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÉÙÍµÁØ¤È¥°¥íー¥Ð¥ëVIP¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹·¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Äó·È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëCO¡õCO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿åÌîÀ¯¹Ô¡Ë¤Î¶äºÂ´ú´ÏÅ¹ÊÞ³ÈÂç¤òµÇ°¤·¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¡È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥ê¥Æー¥ë¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì³ÎÎ©¤È¡¢µÞÀ®Ä¹Ãæ¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É±Û¶EC»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀè¹ÔÍ¥°ÌÀ¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤ò¶äºÂ¤Ø--¡ÈÂÎ¸³²ÁÃÍ¡É¤ÇÁÏ¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÇÁ°Àþ¡Û
¡¡Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éË¬¤ì¤ëÉÙÍµÁØÎ¹¹Ô¼Ô¡¦¹ñÆâ³°¤Î¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦·ÐºÑ¿Í¡¦¥Ð¥¤¥äー¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿´°Á´¾·ÂÔÀ©¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î»Üºö¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡§
- ¥É¥ì¥¹¥³ー¥É¡ÈBlack Dress¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
- ¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿°ìÎ®¥â¥Ç¥ë¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥·¥çー
- CO¡õCO¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÎÀè¹ÔÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä
- ¥°¥íー¥Ð¥ë¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¼¡À¤Âå¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¬ÀÏ¡×¼Â¾Ú¼Â¸³
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ë¬Æü¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÉÙÍµÁØ¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂª¤¨¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¥Þー¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú±Û¶EC ¡ß ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É ¡ß ¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥óÀïÎ¬¤ÇÀ¤³¦»Ô¾ì¤òÀÊ´¬¡Û
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô°Õ¼±Ä´ºº¡ÖGlobal Premium Product Insight 2025¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¡£¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¸ÜµÒ¤Î¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤È¡¢Åö¼Ò¤Î»ý¤Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥óD2CÀïÎ¬¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¡¢**¡È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É±Û¶EC¥â¥Ç¥ë¡É**¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¤ì¤ë±Û¶EC¼Ò¤Ï°Ê²¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡§
- ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¼ÂÅ¹ÊÞ¡ß±Û¶EC¤ÎÇä¾åºÇÂç²½
- ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹âÁÆÍø¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¥·¥§¥¢³ÍÆÀ
- ¥¢¥¸¥¢¡¢²¤ÊÆ¤ò´Þ¤à¥°¥íー¥Ð¥ë¸ÜµÒÁØ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÈÎÇäÂÎÀ©¶¯²½
Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×¡ØÇä¤ì¤ë±Û¶EC¼Ò¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ë¡ÈÆüËÜ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ¡É¤òÇä¤ì¤ë²½¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ÎµÞÀ®Ä¹¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢º£¸å¤âÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤òÎÏ¶¯¤¯¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡Û
Æü»þ¡§3·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë20»þ～21»þ
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ5-7-10 EXITMELSA 3F CO¡õCO
¡ÚCO¡õCO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡CO¡õCO¤Ï¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤ª¤è¤ÓºÇ¿·¥·¥êー¥º¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¥ê¥æー¥¹»Ô¾ì¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ê¡¢ÆÈ¼«¤ÎÈÎÇäÀïÎ¬¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CO¡õCO¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://co-and-co.jp/
¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¤ÈÌ¤ÍèÅ¸Ë¾¡Û
¡¡Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×¡ØÇä¤ì¤ë±Û¶EC¼Ò¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ¤ò¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÉÙÍµÁØ»Ô¾ì¤ØÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤ë¡È¼¡À¤Âå·¿±Û¶D2C¥â¥Ç¥ë¡É¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëEC»Ô¾ì¤Î¥²ー¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ãー¤È¤·¤ÆµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¶äºÂ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¸ÜµÒ¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿ÀïÎ¬Åª¤Ê¥ê¥¢¥ëÀÜÅÀ¤ÎÁÏ½Ð¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤Î³ÈÂç¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¡¢ÈóÏ¢Â³À®Ä¹¤Îµ¯ÅÀ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ØÇä¤ì¤ë±Û¶EC¼Ò¡Ù¤Ï¡¢AI¤ª¤è¤Ó¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹ØÇã¹ÔÆ°²òÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñ¡¦Ç¯Îð¡¦ÓÏ¹¥¤´¤È¤Î¼ûÍ×¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²Ä»ë²½¤·¡¢ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅ¸³«¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÁÆÍø¡¦¹âÃ±²Á¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹â¼ý±×·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±ÈÎÂ¥¥×¥é¥ó¤ÎÀß·×¤«¤é¡¢±Û¶EC¤Ø¤ÎÆ³Àþ¹½ÃÛ¡¢³¤³°¿Ê½Ð¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤ÎÀ¤³¦Å¸³«¤Ë¤â¿¼¤¯¹×¸¥¡£¼«¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤â¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï·ÚÈù¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¤ÎÅ¸³«¤Î¤¿¤á¡ÖÃæÄ¹´üÅª¤ËÅö¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤Î¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¸øÉ½¤¹¤Ù¤»ö¹à¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¡¡¾å
¼ÒÌ¾ ¡§Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É9235¡Ë
Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹
¢©135-0091¡¡ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ì2-3-1 ¥È¥ìー¥É¥Ô¥¢¤ªÂæ¾ì20³¬
TEL¡§03-6459-0562¡¡FAX¡§03-6459-0563
Ê¡²¬¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡Ë
¢©814-0001¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶èÉ´Æ»ÉÍ2-3-8¡¡RKBÊüÁ÷²ñ´Û4³¬
TEL¡§092-834-5520¡¡FAX¡§092-834-5540
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ²ÃÆ£¸ø°ì¥ì¥ª
ÀßÎ©Æü¡§2010Ç¯1·î20Æü
URL¡¡¡§https://group.ureru.co.jp
Facebook ¡§https://www.facebook.com/ureru
¡ã¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌòCFO ¿¢ÌÚ¸¶½¡Ê¿
E-MAIL ¡§uekihara@ureru.co.jp
TEL¡¡¡¡¡§092-834-5520¡¡