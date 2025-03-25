ºòÇ¯Èæ55¡óÁý¡¡¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹3·î30Æü³«ºÅ
¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ïº£¸å¡¢5·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë
8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã´õË¾¼Ô¤Ï¡¢´ØÀ¾³°Âç¤Î£È£Ð¡¡https://www.kansaigaidai.ac.jp/envision/opencampus2025/(https://www.kansaigaidai.ac.jp/envision/opencampus2025/)¡¡
¡¡
¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¸áÁ°£±£±»þ¤«¤é¸á¸å£³»þ¤Þ¤Ç¡¢ËçÊý»Ô¤Ë¤¢¤ëÃæµÜ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤È¸æÅÂ»³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥¿¥¦¥ó¤Ç³«¤«¤ì¡¢³Æ³ØÉô¡¢Ã»Âç¤Î¼ø¶È¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü¤Î¼ç¤Ê¥á¥Ë¥åー¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ê¼Ì¿¿¤ÏºòÇ¯¤Î¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡Ë
³ØÉô³Ø²ÊÀâÌÀ
2026Ç¯4·îÀßÃÖÍ½Äê¤Î±Ñ¸ì¹ñºÝ³ØÉô ±Ñ¸ì¹ñºÝ³Ø²Ê2Àì¹¶¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ³ØÉô¡¦³Ø²Ê¤ÎÆÃ¿§¤ò¾Ò²ð¡£
ÂÎ¸³¼ø¶È
±Ñ¸ì¤ä¹ñºÝÀ¯¼£¤Ê¤É¼ÂºÝ¤Î¼ø¶È¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Âç³Ø¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë¡£
³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ÈÏÃ¤½¤¦
´ØÀ¾³°Âç¤ËÎ±³Ø¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í³ØÀ¸¤È³°¹ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê´Ä¶¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
ÅöÆü¤Ïºß³ØÀ¸¤¬¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡££Ô¥·¥ã¥Ä¤¬ÌÜ°õ
³°ÂçÀ¸¤ÈÏÃ¤½¤¦¡¿Ã»ÂçÀ¸¤ÈÏÃ¤½¤¦
ºß³ØÀ¸¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤·¡¢³ØÀ¸À¸³è¤ä³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Î±³Ø¡¦¹ñºÝ¸òÎ®¥×¥í¥°¥é¥àÀâÌÀ¡¿Î±³Ø¸ÄÊÌÁêÃÌ
Î±³ØÀ©ÅÙ¤ä¹ñºÝ¸òÎ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ä¸ÄÊÌÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Ò¶õ¶È³¦ÀâÌÀ
¸µµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Ê¤É¡¢¸½¾ì·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¶µ°÷¤¬¹Ò¶õ¶È³¦¤Î¸½¾õ¤ä´ØÀ¾³°Âç¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£
¼ÂºÝ¤Î¼ø¶È¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹
½¢¿¦¡¦¥¥ã¥ê¥¢»Ù±çÀâÌÀ¡¿½¢¿¦¸ÄÊÌÁêÃÌ
½¢¿¦»Ù±ç¤ä¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¤ä¸ÄÊÌÁêÃÌ¤ò¼Â»Ü¡£
¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Ä¥¢ー
ÃæµÜ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ä¸æÅÂ»³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥¿¥¦¥ó¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢ー¡£
Î±³ØÀ¸¤ÎÀâÌÀ¤âÊ¹¤±¤Þ¤¹
¡ÖGLOBAL COMMONS ·ë-YUI-¡×¸«³Ø¥Ä¥¢ー
³Ø¿©½»¤òÎ±³ØÀ¸¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤»¤ë¡ÖGLOBAL COMMONS ·ë -YUI-¡×¤ò¸«³Ø¡£
¹Ò¶õ¶È³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹
Æþ»î³µÍ×ÀâÌÀ¡¿Æþ»î¸ÄÊÌÁêÃÌ
Æþ»î¤Ë´Ø¤¹¤ë³µÍ×ÀâÌÀ¤ä¸ÄÊÌÁêÃÌ¤ò¼Â»Ü¡£
¾©³Ø¶âÀ©ÅÙÀâÌÀ
ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡´ØÀ¾³°¹ñ¸ìÂç³Ø¡¦Æþ»îÉô¡¡072-805-2850
ËçÊý»ÔÃæµÜÅìÇ·Ä®16-1¡ÊÃæµÜ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë