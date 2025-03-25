ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¥µー¥Ó¥¹¡Ö»ÙÊ§¤¤.com¡×¡¢Îß·×·èºÑ³Û1,000²¯±ßÆÍÇË¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥Ç¥£¥»¥¾¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò·ó¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷COO ¡§¿åÌî ¹î¸Ê¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒUPSIDER¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜ¾ë Å°¡¦¿åÌî ÃÒµ¬¡Ë¤¬¶¦Æ±¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¥µー¥Ó¥¹¡Ö»ÙÊ§¤¤.com¡×¡Ê°Ê²¼¡§»ÙÊ§¤¤.com¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î»þÅÀ¤ÇÎß·×·èºÑ³Û¤¬1,000²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
URL:https://shi-harai.com/
¢£»ÙÊ§¤¤.com¤ÎÀ®Ä¹ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2022Ç¯4·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢Ìó3Ç¯´Ö¤ÇÎß·×1,000²¯±ß°Ê¾å¤Î·èºÑ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö»ÙÊ§¤¤.com¡×¤Ï¡¢´ë¶È´Ö¤Î¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¶ä¹Ô¿¶¹þ¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤ò¡¢¥æー¥¶ー¤¬¤ª»ý¤Á¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç·èºÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
»ÙÊ§¤¤.com¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î»ñ¶â·«¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ï¡¢Çä¾å¤ÎÆþ¶â¤È»ÙÊ§¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ñ¶â·«¤ê¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢·úÀß¶È¤ä¾®Çä¶È¡¢À½Â¤¶È¤Ç¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ì¤ä³°ÃíÈñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÀè¹Ô¤·¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë»ñ¶â¡Ê=±¿Å¾»ñ¶â¡Ë¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢»ñ¶â·«¤ê¤Î°²½¤ä¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹çÅÝ»º¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢´ë¶È´Ö¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë·èºÑ¼êÃÊ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶ä¹Ô¿¶¹þ¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥±ー¥¹¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£
»ÙÊ§¤¤.com¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¶ä¹Ô¿¶¹þ¤ÎÀÁµá½ñ¤ò¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤Ï»ÙÊ§¤¤Æü¤òºÇÂç60Æü±äÄ¹¤·¡¢·Ð±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê±¿Å¾»ñ¶â¤ò°µ½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¼ê¸µ»ñ¶â¤Ç¤Î»ö¶È±¿±Ä¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»ÙÊ§¤¤.com¤Ï¼ç¤ËÃæ¾®´ë¶È¤«¤éÂç¤¤Ê°ú¤¹ç¤¤¤ò¼õ¤±¡¢ÍøÍÑÁý²Ã¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÙÊ§¤¤.com¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼óÅÔ·÷¤Î´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á¡¢´ØÀ¾ÃÏ°è¤«¤é¤ÎÎ®Æþ¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂçÅÔ»Ô·÷¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ»ñ¶âÄ´Ã£¼êÃÊ¤ÎÇ§ÃÎ¤¬¸ÂÄêÅª¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÃÏÊý¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶ä¹Ô¿¶¹þ°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡ÖÀÁµá½ñ¤Î¥«ー¥ÉÊ§¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ò·èºö¤ò¹¤á¡¢»ñ¶â·«¤ê²þÁ±¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡§ÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡Ø»º¶È¡¦ÃÏ°è¶¦ÁÏÀìÌç°Ñ°÷²ñ¥ì¥Ýー¥È¡Ù¡¡
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_02startup/240403/startup01_02.pdf
º£¸å¤â»ÙÊ§¤¤.com¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤òÄÌ¤·¤Æ´ë¶È¤Î»ñ¶â·«¤ê²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÍøÍÑ´ë¶ÈÍÍ¤¬ËÜ¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë°ú¤Â³¤¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£