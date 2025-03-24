¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¥Õ¥£¥ë¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬À¤ÅÄÃ«¶è±üÂô¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Úー¥¹¤ò³«Àß¡£ÃÏ°è³èÀ¤ÎÃæ³ËµòÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ¥°¥ëー¥×CEO¡§Æï¸« Íºµ¬¡¢°Ê²¼¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HD¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥ë¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³°»³ ¿¸¸ã¡¢°Ê²¼¡¢¥Õ¥£¥ë¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è±üÂô¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥£¥ë¡¦¥Ñー¥¯¼«Í³¤¬µÖÆâ¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Úー¥¹¤ò³«Àß¤·¡¢2025Ç¯4·î1Æü¤«¤é±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤È¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥è¥ê¥¢¥¤¡ª¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢ÃÏ°è³èÀ¤ÎÃæ³ËµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HD¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÃíÊ¸¤·¤Æ¡¢¼õ¼è¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇÄ¾ÀÜ¼õ¤±ÅÏ¤·¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ï¥Ã¥¯¥Ä¡ª¡×¤ò2023Ç¯5·î¤«¤é³«»Ï¤·¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¡Ö¥Ï¥Ã¥¯¥Ä¡ªSetagaya¡×¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¤Ç¡Ö¥Ï¥Ã¥¯¥Ä¡ªFujisawa¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Ã¥¯¥Ä¡ª¤Ç¤Ï¡¢¼õ¼è¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ä½ÐÅ¹¼Ô¤¬¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾ì¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë´é¤¬¸«¤¨¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î·ÁÀ®¤ÈÃÏ°èÆâ¤Ç¤Î·ÐºÑ½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»ÅÁÈ¤ß¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ë¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢Ãó¼Ö¾ì¡Ê¥³¥¤¥ó¥Ñー¥¥ó¥°¡Ë¤Î¾åÉô¶õ´Ö¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡¢¶õÃæÅ¹ÊÞ¡Ö¥Õ¥£¥ë¡¦¥Ñー¥¯¡×¤ä¡¢¥¬¥ìー¥¸ÉÕÄÂÂß½»Âð¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¥ìー¥¸¥Ï¥¦¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤Î¥¹¥¥Þ¤ò¡ØÁÏÂ¤¡Ù¤ÇËþ¤¿¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÅÔ»Ô¤äÃÏÊý¤¬Êú¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¡Ê¥¹¥¥Þ¡Ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î¶õ´Ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HD¤È¥Õ¥£¥ë¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Î¶¦Æ±¼Â¾Ú¼Â¸³Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÎÏ¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HD¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥¯¥Ä¡ª¡×¤ÇÃÏ°è¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç³èÆ°¤ò¿¼¤á¤ëÃæ¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ä¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëµ»½Ñ¤äÃÎ¸«¡¢µ»Ç½¤Ê¤É¤Î¥ê¥½ー¥¹¤¬¼Ò²ñ¤Ç½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î²ÝÂê¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ¾¼Ò¤Ç¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¡¢»Å»ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëµòÅÀ¤ò³«Àß¤·¡¢ÃÏ°è¤Ç¸ÜµÒ¤ò¾Ò²ð¤·¹ç¤¤¡¢½¸µÒ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥è¥ê¥¢¥¤¡ª¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥è¥ê¥¢¥¤¡ª¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤º¤ËÃÏ°è¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Î¹âÅÙ¤Ê¥¹¥¥ë¡¢Í¥¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ê¤ÉÃÏ°è¥ê¥½ー¥¹¤¬¼Ò²ñ¤Ç½Û´Ä¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ö¥è¥ê¥¢¥¤¡ª¡×¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡ä
1. »Å»ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹
2. µ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
3. ¶áÎÙÅ¹ÊÞ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢Áê¸ß¤Ë¸ÜµÒ¤òÍ¶°ú
4. EC¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ï¥Ã¥¯¥Ä¡ªSetagaya¡×¼õ¼è¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇÃÏ°èÅ¹ÊÞ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ê
¢¨¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡Ö¥è¥ê¥¢¥¤¡ª¡×¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»ö¶ÈÀïÎ¬¼¼
Email¡§mobility_info@ml.jp.panasonic.com
Á´Ê¸¤Ï°Ê²¼¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§[¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹]¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¥Õ¥£¥ë¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬
À¤ÅÄÃ«¶è±üÂô¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Úー¥¹¤ò³«Àß¡£ÃÏ°è³èÀ¤ÎÃæ³ËµòÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ê2025Ç¯3·î24Æü¡Ë
https://news.panasonic.com/jp/press/jn250324-4
¡ã´ØÏ¢¾ðÊó¡ä
¡¦EC¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ï¥Ã¥¯¥Ä¡ªSetagaya¡×
https://setagaya.hack-tsu.jpn.panasonic.com/
¡¦¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¾ÃÈñ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥µ¥¤¥È
https://holdings.panasonic/jp/corporate/mobility/community_consumption.html