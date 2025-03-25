¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥Õ¥©¥Èº×¤ê¡¢Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤­³«ºÅ´ü´Ö±äÄ¹·èÄê¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò

2·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù£·´¬ÆÃÁõÈÇ¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤È¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¢¨´ë²è¡§¡Ø¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¡Ö¼ÌGoo¡ª¡×¤Ç¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤Èµ­Ç°»£±Æ¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¾ÚÌÀ¼Ì¿¿µ¡¡ÖKi-Re-i¡×¤Ç¡ÖÁð¤à¤·¤ê¸¡Äê¾Ú¡×¤â¡ª¡Ù¡¡¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢


Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤­¡¢³«ºÅ´ü´Ö¤ò5·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª


¤¼¤Ò¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¡¢£·´¬ÆÃÁõÈÇ¤Î¥Õ¥©¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤ª¼ý¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª


¢¨»£±Æ»þ¤Ë¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Î¹çÀ®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£




¢£¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¡Ö¼ÌGoo¡ª¡×


¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÇØ·Ê¹çÀ®¤äÊ£¿ô¿Í¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤­¤ë¥»¥ë¥Õ¼°¤Îµ­Ç°»£±Æ¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤Ç¤¹¡£


¡Ú»£±ÆÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é¡Û






¡Ú¤Á¤¤¤«¤ï¡ß¼ÌGoo¡ª¡Û









¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£

¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û


5·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç



¡Ú²Á³Ê¡Û


1²ó1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û


¡¦¤Þ¤¸¤«¤ë¤Á¤¤¤«¤ï¥¹¥È¥¢ ÇßÅÄHEP FIVEÅ¹


¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®5-15
¡¡HEP FIVE ÃÏ²¼1³¬


¡¡±Ä¶È»þ´Ö11:00～21:00



¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û


¸½ºß¤Ï¥Õ¥êーÆþ¾ìÀ©¤Ç¤¹¡£


¢¨»²²ÃÊýË¡¤Ïº®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£




¤´»²²Ã¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µ­¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¤Þ¤¸¤«¤ë¤Á¤¤¤«¤ï¥¹¥È¥¢ÇßÅÄHEP FIVEÅ¹TEL¡§06-6366-6205¡ÊÊ¿Æü11～21»þ¡Ë





¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û


¡¦¥Ê¥¬¥Î¥Þー¥±¥Ã¥ÈGINZA


¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ2ÃúÌÜ2ÈÖ14¹æ


¡¡¥Þ¥í¥Ë¥¨¥²ー¥È¶äºÂ1¡¡4F


¡¡±Ä¶È»þ´Ö11:00～21:00



¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û


¸½ºß¥Õ¥êーÆþ¾ì¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨»²²ÃÊýË¡¤Ïº®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£



¤´»²²Ã¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µ­¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¥Ê¥¬¥Î¥Þー¥±¥Ã¥ÈGINZAÅ¹ TEL¡§080-7094-5633¡ÊÊ¿Æü11:00～21:00¡Ë



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



¡Ú¤Á¤¤¤«¤ï¡ßKi-Re-i¡Û
¢£Ki-Re-i


EC¥µ¥¤¥È¾å¤Ç»öÁ°¤ËQR¥³ー¥É¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤­¡¢Á÷ÉÕ¤µ¤ì¤¿QR¥³ー¥É¤ò¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Ç


Á´¹ñ¤Ë¤¢¤ëÆÃÄê¤Î¾ÚÌÀ¼Ì¿¿µ¡¡ÖKi-Re-i¡×Ã¼Ëö¤Ë¤«¤¶¤¹¤³¤È¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£




¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£


¡Ú¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Û


https://funs-mall.com/shops/chiikawa-kirei



¡¦¤Á¤¤¤«¤ï ¤Ê¤ó¤«¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤Ä Áð¤à¤·¤ê¸¡Äê¾Ú5µé A¡¡¤Á¤¤¤«¤ïVer.


https://funs-mall.com/products/A1A042S_874552


¡¦¤Á¤¤¤«¤ï ¤Ê¤ó¤«¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤Ä Áð¤à¤·¤ê¸¡Äê¾Ú5µé £Â¡¡¥Ï¥Á¥ï¥ìVer.


https://funs-mall.com/products/A1A042S_964450


¡¦¤Á¤¤¤«¤ï ¤Ê¤ó¤«¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤Ä Áð¤à¤·¤ê¸¡Äê¾Ú3µé C¡¡¤¦¤µ¤®Ver.


https://funs-mall.com/products/A1A042S_137642


¡¦¤Á¤¤¤«¤ï ¤Ê¤ó¤«¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤Ä Áð¤à¤·¤ê¸¡Äê¾Ú5µé D¡¡¤ß¤ó¤ÊVer.


https://funs-mall.com/products/A1A042S_778213




¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û


Á´¹ñ¤Ë¤¢¤ëÂÐ¾Ý¤Î Ki-Re-i



¡ÚÀßÃÖ¾ì½ê¸¡º÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª¡Û


https://funs-mall.com/lp/kirei-collabo



¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û


5·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç



¡Ú²Á³Ê¡Û


1²ó800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


¡Ú£·´¬ÆÃÁõÈÇ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Û


https://kc.kodansha.co.jp/product?item=0000402890








¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û


»£±Æ¾ì½ê¤äÈ¯À¸»ö¾Ý¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£¤Á¤¤¤«¤ï¡ß¼ÌGoo¡ª


¡¦Å¹ÊÞ±¿±Ä»þ´Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ


¡¡³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£


¡¦½ÐÎÏÊª¤Ë´Ø¤·¤Æ¡§Ki-Re-i¡¦¼ÌGoo¡ª¤ªµÒÍÍ¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー


¡¡¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡§0120-412-685¡¡(¤´ÂÐ±þ»þ´Ö¡§9:00～18:00)



¢£¤Á¤¤¤«¤ï¡ßKi-Re-i


¡¦¥µ¥¤¥ÈÍøÍÑÊýË¡¤Ë´Ø¤·¤Æ


¡¡²¼µ­¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡https://funs-mall.com/contacts


¡¦Ki-Re-i¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ä½ÐÎÏÊª¤Ë´Ø¤·¤Æ


¡¡Ki-Re-i¡¦¼ÌGoo¡ª¤ªµÒÍÍ¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー


¡¡¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡§0120-412-685¡¡(¤´ÂÐ±þ»þ´Ö¡§9:00～18:00)



¢£¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»


¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¡¡¥âー¥Ë¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡¡03-3945-9155¡Ê¤´ÂÐ±þ»þ´Ö¡§Ê¿Æü9:30～19:00¡Ë