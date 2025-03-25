TAMRON ID²ñ°÷ÍÍÁ´°÷¤Ë5%¥ª¥Õ¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë10Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¿¥à¥í¥ó¥ì¥ó¥º¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¡¡¥â¥Ë¥¿ー¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058) ¥½¥Ëー/¥Ë¥³¥óÍÑ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Model A065) ¥½¥ËーÍÑ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A067) ¥½¥Ëー/¥Ë¥³¥óÍÑ
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