2¤Ä¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡¢50¤ÎÂ¢³«¤¡¢100¤Î¤¦¤Þ¤ßÂÎ¸³¤ÇÅì³¤¤ÎÈ¯¹Ú¤ò´®Ç½¡ÖÈ¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥àÅì³¤ ¤¦¤Þ¤ß¤ÎÀ»ÃÏ½äÎé¡×¤¦¤Þ¤ßÂÎ¸³Í½Ìó³«»Ï
¡Ú¼çºÅ¡ÛÈ¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥àÅì³¤¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡Ú¶¦ºÅ¡Û´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡¢°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡Åì³¤Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ì¾¸Å²°Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú¸å±ç¡ÛVISON
È¯¹Ú¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¾®ÁÒ¥Ò¥é¥¯¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¡ÖÈ¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥àÅì³¤¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡§³÷Í¦²ð¡Ë¡×¤Ï¡¢Åì³¤ÆÃÍ¤ÎÈ¯¹ÚÊ¸²½¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿´Ñ¸÷Ï¢Æ°·¿Å¸Í÷²ñ¡õÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÈ¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥àÅì³¤¡×¤ò¡¢2025Ç¯5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó2¥ö·î´Ö¡¢°¦ÃÎ¡¦´ôÉì¡¦»°½Å¤ÎÅì³¤»°¸©¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯3·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¡¢Æ±Æü¤Ë¤¦¤Þ¤ßÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂè°ìÃÆÍ½Ìó¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ï¤½¤ÎÅÚÃÏ¤«¤éÎ¥¤ì¤º¤Ë¡¢ÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Á³¤äÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤ÎÃæ¤Ç¼é¤é¤ì¡¢°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£ÆüËÜ¼ò¡¢¾ßÌý¡¢Ì£Á¹¡¢¿Ý¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢½Ï¤ìò¿¡¢ÅÁÅý¼÷»Ê¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ò»Ù¤¨¤ëÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¡¦È¯¹ÚÄ´Ì£ÎÁ¤Î°ìÂçÀ¸»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤â¤½¤ÎÅÁÅý¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Åì³¤ÃÏÊý¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
È¯¹Ú¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¿Í¡×¤È¡ÖÃÏ°è¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿Å¸Í÷²ñ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¥Äー¥ê¥º¥à´ë²è¤äÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥Þ¥ë¥·¥§¤Ê¤É¡¢Åì³¤»°¸©¤Ë¹¤¬¤ëÈ¯¹Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸Þ´¶¤Ç´®Ç½¤¹¤ë¡¢ÁÔÂç¤ÊÈ¯¹ÚÂÎ¸³¥Äー¥ê¥º¥à´ë²è¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÈ¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥àÅì³¤¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¤¬¼çºÅ¤·¡¢´ôÉì»Ô¡¦È¾ÅÄ»Ô¡¢Åì³¤Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Ì¾¸Å²°Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¶¦ºÅ¡¢VISON¤¬¸å±ç¤¹¤ë¡¢Åì³¤ÃÏ°è¤ÎÈ¯¹ÚÊ¸²½¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿´Ñ¸÷Ï¢Æ°·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¶¦ºÅÃÄÂÎ³Æ¼Ò¡¦³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿È¯¹Ú´Ñ¸÷¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡¡https://tokaihakko.net
½¼¼Â¤Î¡È¤¦¤Þ¤ß¡ÉÂÎ¸³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢È¯¹ÚÊ¸²½¤ÎÄ´ºº¤â¡ª
Â¿ÍÍ¤Ê¡È¤¦¤Þ¤ß¡É¤¬½¸·ë¤¹¤ëÅì³¤»°¸©¤Ç¡¢2¤Ä¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ò¼´¤Ë¡¢Â¢³«¤¤äÈ¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥à´ë²è¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ä¥¢ー¡¢È¯¹Ú¥Þ¥ë¥·¥§¡¢ÃÏ¼ò°û¤ßÈæ¤Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò2¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃ±¤Ê¤ë´Ñ¸÷¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÈ¯¹ÚÊ¸²½¤ÎÄ´ºº¤ä¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÈ¯¹ÚÊ¸²½¤ÎÎò»ËÇØ·Ê¤äÅÁÅý¥ì¥·¥Ô¡¢³ÆÃÏ¤ËÅÁ¤ï¤ë¾úÂ¤µ»½Ñ¤òÉ³²ò¤¡¢¥¹¥Èー¥êー²½¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤È·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯µ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤¹¤ë¡¢È¯¹ÚÊ¸²½¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿·¥Äー¥ê¥º¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¢£Å¸Í÷²ñ£±.¡¡¤¦¤Þ¤ß¤ÎÀ»ÃÏ½äÎéÅ¸
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ëº¬ÉÕ¤¯È¯¹Ú¿©Ê¸²½¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¡£ÃÏ°è¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÈ¯¹Ú¤ÎÃÎ·Ã¤äµ»Ë¡¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤¬È¯¹Ú¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤òÉ³²ò¤¡¢Åì³¤»°¸©¤¬¡Ö¤¦¤Þ¤ß¤Î¼óÅÔ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤È¯¹Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¡¢Ì£¤ï¤¤¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤ÊÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£3·î25Æü¤ËÂè°ìÃÆ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¸ø³«¤·¡¢Í½Ìó¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£°Ê¹ß¤âÂ³¡¹¤È¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢½ç¼¡Í½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ´ü¡§5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë～7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～17:00
²ñ¾ì¡§¤ß¤ó¤Ê¤Î¿¹ ¤®¤Õ¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥¹¥â¥¹¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥ã¥é¥êー¡Ê´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡ËÆþ¾ìÌµÎÁ
¢£Å¸Í÷²ñ£².¡¡¤¹¤·¤ÎÀéÇ¯¤ò½ä¤ëÎ¹
¤¹¤·¤ÎÀ»ÃÏ¡¦È¾ÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥ß¥Ä¥«¥ó¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿©Ê¸²½¤È¤È¤â¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¤¹¤·¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤ë¡¢ÆÃÊÌÅ¸¤ò³«ºÅ¡£½Ï¤ìò¿¡¢²¡ò¿¡¢È¢ò¿¡¢Ááò¿¡¢¹¾¸ÍÁ°ò¿¤È¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑÁ«¤·¤Æ¤¤¿¤¹¤·¤Î·Á¤ò¡¢È¯¹Ú¿©¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤éÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¤Ç¿¼¤¯³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¸ÅÍè¤«¤éÂ³¤¯È¯¹Úµ»½Ñ¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸½Âå¤Î¤¹¤·Ê¸²½¤Ø¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÎò»Ë¤ò¡¢¸Þ´¶¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
²ñ´ü¡§5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë～7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë9:30～17:00¡ÊÌÚÍËÄêµÙ¡Ë
²ñ¾ì¡§MIZKAN MUSEUMÆâ MIM¥Ûー¥ë¡Ê°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¡ËÆþ¾ìÌµÎÁ
¢£ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à 50¤ÎÂ¢³«¤¡¦100¤Î¤¦¤Þ¤ßÂÎ¸³
²ñ´üÃæ¡¢Åì³¤»°¸©¤Î¾úÂ¤Â¢¡¦¼òÂ¢¡¦°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Î¡ÖÅì³¤È¯¹Ú¥Ñー¥È¥Êー¡×¤¬¥¬¥¤¥É¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¯È¯¹ÚÊ¸²½¤ò°ÆÆâ¡£100¤òÄ¶¤¨¤ëÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¡¢¤½¤Î¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯¹ÚÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¢¿Í¤¬¸ì¤ëÈ¯¹Ú¤Î±ü¿¼¤¤À¤³¦¤ä¡¢¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢È¯¹Ú¿©¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤À¤«¤é¤³¤½Ì£¤ï¤¨¤ëÂÎ¸³¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£Âè°ìÃÆ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¸ø³«¤È¤Ê¤ë3·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢Ìó50¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¸ø³«¤·¡¢Í½Ìó¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£4·î17Æü¤ËÂèÆóÃÆ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô100¤ÎÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤è¤ê°ìÎã¡Õ
¡¦°ìÌë¸Â¤ê¡ª¾®ÁÒ¥Ò¥é¥¯¤È³Ú¤·¤à¡¡Ä¹ÎÉÀî¡ÈÈ¯¹Ú¡ÉÁ¥Í·¤Ó
¡¦¾úÂ¤¤ò²Ê³Ø¤¹¤ëÂ¢¸µÅÎ»á¤È¼òÂ¢¤ò½ä¤êIWC½ãÊÆ¼òÀ¤³¦°ì¥¹ー¥Ñー¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å½ãÊÆ¼ò¤òÌ£¤ï¤¦
¡¦À¤³¦¤Ç1¤Ä¤À¤±¤ÎMy¹ÈÃã¤òÁÏ¤ë¡ª¤¤¤ÓÃã¤ÇÀ¸ÍÕ¤«¤é¼ê¤â¤ßÈ¯¹Ú¤Ø～¹á¤ê¿¼¤Þ¤ë°ìÆü～ÆÃÊÌÊÔ¡ª
¡¦¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ý¥Ã¥±¤Ç¹í¤òºî¤ë¡ª¥Ý¥±¥Ã¥È¹í¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦ÌÚ²³»Å¹þ¤ß¤ÎÀÖ¿Ý¤Ç°®¤ë¡Ö¤ª¤à¤¹¤·¡×¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤ì
¡¦¡ÚÅì³¤¾úÂ¤¡Û8Ç¯½ÏÀ®Æ¦Ì£Á¹¤Î·¡¤ê½Ð¤·ÂÎ¸³¡¡¤Û¤«
¢£±üÅÄÀ¯¹Ô¥·¥§¥Õ¡ß¾®ÁÒ¥Ò¥é¥¯ °ìÌë¸Â¤ê¤Î¡Ö»°½Å¤ÎÈ¯¹ÚÈþ¿©Ìë²ñ¡×
»°½Å¸©Â¿µ¤Ä®¤Î¾¦¶È»ÜÀßVISON¤Ç¤Ï¡ÖVISONÈ¯¹Úº×¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¯¹Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜ¶Ì¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÎÎÁÍý¿Í1000¿Í¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿±üÅÄÀ¯¹Ô¥·¥§¥Õ¤È¾®ÁÒ¥Ò¥é¥¯¤Ë¤è¤ë¡Ö»°½Å¤ÎÈ¯¹ÚÈþ¿©Ìë²ñ¡×¡£»°½Å¤ÎË¤«¤Ê¿©ºà¤ÈÈ¯¹ÚÄ´Ì£ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿È¯¹ÚÈþ¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤È¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±üÅÄ¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡ÖÈ¯¹Ú¥é¥ó¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤â³«ºÅ¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢È¯¹Ú¿©ºà¤ÈÎä¤ä¤·ÌÍ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¶¥¤¦¡ÖÈ¯¹Ú¥ï¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡¢VISONÆâ¤ò½ä¤ê¡¢È¯¹Ú¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥°¥ë¥á¥é¥êー¡ÖÈ¯¹Ú¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¡£È¯¹Ú¤ÇÃÏ°è¤òËÂ¤°¡ÖVISON È¯¹Úº×¡×¤Ï½ç¼¡Í½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü¡§
È¯¹Ú¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡¡2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»°½Å¤ÎÈ¯¹ÚÈþ¿©Ìë²ñ¡¿È¯¹Ú¥ï¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡2025Ç¯6·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
È¯¹Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥ó¥Á¡¡2025Ç¯6·î29Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§VISON [¥ô¥£¥½¥ó]¡Ê»°½Å¸©Â¿µ¤Ä®)
¢£¾®ÁÒ¥Ò¥é¥¯¤È¡ÖÈ¯¹Ú¿·´´Àþ¡×¤Ç¹Ô¤¯¡ª¤¦¤Þ¤ß¤ÎÀ»ÃÏ½äÎé¥Ä¥¢ー
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×°ìÎ¾¤òÂß¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÅìµþÈ¯¢ªÌ¾¸Å²°Ãå¤Î¡ÖÈ¯¹Ú¿·´´Àþ¡×¤òÆÃÊÌ¤Ë±¿¹Ô¡ªÈ¯¹Ú¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¾®ÁÒ¥Ò¥é¥¯»á¤Î¥¬¥¤¥É¤Î¤â¤È¡¢Åì³¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤äÃÏ¼ò¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢È¯¹Ú¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ë¿¨¤ì¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Äー¥ê¥º¥à´ë²è¤Ç¤¹¡£
ÌÜÅªÃÏ¤Ï¡¢¾úÂ¤Ê¸²½¤¬¿§Ç»¤¯º¬ÉÕ¤¯´ôÉì¤ÈÈ¾ÅÄ¡£ÅþÃå¸å¤ÏÅ¸Í÷²ñ¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢ー¤ä¸½ÃÏ¤ÎÂ¢¸µË¬Ìä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÚÃÏ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÈ¯¹Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´®Ç½¤·¤Þ¤¹¡£È¯¹Ú¤ÎÎò»Ë¤ÈÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¡È¹âÂ®¤ÎÈ¯¹ÚÎ¹¡É¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µURL¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
È¯¹Ú¿·´´Àþ ´ôÉìÊØ¡¡³«ºÅÆü¡§2025Ç¯5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ÜºÙ¡¡https://market.jr-central.co.jp/shop/g/ghakkoukai/ (https://market.jr-central.co.jp/shop/g/ghakkoukai/)¡Ê3/28ÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¡Ë
È¯¹Ú¿·´´Àþ È¾ÅÄÊØ¡¡³«ºÅÆü¡§2025Ç¯5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ÜºÙ¡¡https://market.jr-central.co.jp/shop/g/ghakko/ (https://market.jr-central.co.jp/shop/g/ghakko/)¡Ê4/7ÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¡Ë
¢¨ÍÎÁ¥Ä¥¢ー¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ñÎÁ¤Ç¤´Î¹¹Ô¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾ÜºÙ¤ò£Õ£Ò£Ì¤«¤é¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£À¤³¦SUSHI¥µ¥ß¥Ã¥È
¤¹¤·¤Î¸Î¶¿¡¦È¾ÅÄ¤Ç¡¢È¯¹ÚÊ¸²½¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ä¿¦¿Í¤ä¸¦µæ¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦SUSHI¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤ò³«ºÅ¡£½Ï¤ìò¿¡¢²¡¤·ò¿¡¢È¢ò¿¡¢Ááò¿¡¢¹¾¸ÍÁ°ò¿¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿È¯¹Ú¤¹¤·¤Îµ»¤ÈÎò»Ë¤ò¶¦Í¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¤¹¤·Ê¸²½¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡¢¿©Ê¸²½¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Êº×Åµ¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡²ñ¾ì¡§MizkanËÜ¼Ò¥Ó¥ë
¢£È¯¹Ú¥Þ¥ë¥·¥§¡Ê³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¡Ë
Åì³¤Åì³¤ÃÏÊý¤Î¾úÂ¤Â¢¤ä¼òÂ¢¡¢È¯¹Ú¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Õー¥É¤Ê¤É¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡¢È¯¹ÚÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÈ¯¹Ú¥Þ¥ë¥·¥§¡£È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Î»î¿©¤ä°û¤ßÈæ¤Ù¡¢È¯¹Ú¤Î·Ã¤ß¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¤½¤Î±ü¿¼¤µ¤ò¿©¤Ù¤Æ³Ø¤ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë°ìÆü¤Ç¤¹¡£
È¯¹Ú¥Þ¥ë¥·¥§´ôÉì¡§5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë²ñ¾ì¡§´ôÉì»Ô¡¦¤ß¤ó¤Ê¤Î¿¹ ¤®¤Õ¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥¹¥â¥¹¡Ê´ôÉì»Ô¡Ë
È¯¹Ú¥Þ¥ë¥·¥§»°½Å¡§6·î29Æü¡ÊÆü¡Ë²ñ¾ì¡§VISON¡Ê»°½Å¸©Â¿µ¤Ä®¡Ë¡¡¢¨¡Ö±üÅÄ¥·¥§¥ÕÈ¯¹Ú¥é¥ó¥Á¤âÆ±Æü³«ºÅÍ½Äê
È¯¹Ú¥Þ¥ë¥·¥§È¾ÅÄ¡§7·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦6Æü¡ÊÆü¡Ë²ñ¾ì¡§È¾ÅÄ±¿²Ï¼þÊÕ¡ÊÈ¾ÅÄ»Ô¡Ë
¢£Åì³¤¤ÎÃÏ¼ò¤Ç´¥ÇÕ
°¦ÃÎ¡¦´ôÉì¡¦»°½Å¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¼òÂ¢¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÃÏ¼ò°û¤ßÈæ¤Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÅÎ»á¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤¤¿ÆüËÜ¼ò¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢Åì³¤ÃÏÊýÆÈÆÃ¤ÎÆüËÜ¼ò¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ä±ü¿¼¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë²ñ¾ì¡§´ôÉì»ÔÆâ
¢£HAKKO TOUR TOKAI ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ä¥¢ー
¹í¤äÈ¯¹Ú¤Ë¿¼¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¡¢À¤³¦¤Î¾úÂ¤²È¡¢¥È¥Ã¥×¥·¥§¥Õ¡¢¿©¤Î¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÈ¯¹ÚÊ¸²½¤ò¿¼¤¯ÂÎ¸³¤¹¤ë¥Ä¥¢ー¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ÎÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯¹Ú¿©¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¢¸µ¤ä¿¦¿Í¤òË¬¤Í¡¢È¯¹Úµ»½Ñ¤ÎÇØ·Ê¤ä¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ø¤Ö¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ä¥¢ー¤Ç¤¹¡£
¢£È¯¹ÚÊ¸²½¤òÄ´ºº¤·¡¢¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡ÖÈ¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥àÅì³¤2025¡×¤òÈ¯¹Ô
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢È¯¹Ú¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¾®ÁÒ¥Ò¥é¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥é¥¤¥¿ー¤ä¸¦µæ¼Ô¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÈ¯¹Ú¿©Ê¸²½¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ºº¡£³ÆÃÏ¤ÎÂ¢¸µ¤äÀ¸»º¼Ô¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ä¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤äÇØ·Ê¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤ò°ìºý¤ÎËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤á¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Åì³¤¤ÎÈ¯¹ÚÊ¸²½¤ò¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯·Á¼°¤ÇÊÔ»¼¡£È¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥à¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤¬¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢Î¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Ì£¤ï¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åì³¤¤ËÂ©¤Å¤¯Í£°ìÌµÆó¤Î¿©Ê¸²½¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹µ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÈ¯¹ÚÊ¸²½¤Î²ÁÃÍ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌ¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Åì³¤¤ÎË¤«¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤ØÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»²¹Í²èÁü¡§¡ØÈ¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥à¤Û¤¯¤ê¤¯¡Ù¡Ë
¡Ú»²¹Í¡ÛÈ¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥àÅì³¤¥×¥ì´ë²è ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ä¥¢ー
2023Ç¯10·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿È¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥àÅì³¤¥×¥ì´ë²è¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ä¥¢ー¡Öfermentation tourism tokai¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£À¤³¦£¸¥ö¹ñ¤«¤é¡¢¥È¥Ã¥×¥·¥§¥Õ¤ä¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È20Ì¾¤¬»²²Ã¡¢Åì³¤³ÆÃÏ¤ÎÂ¢¸µ¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨¹Ô»ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍ½Äê¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=N6PU4c95rVc ]
¡ãÆ°²è¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¡ähttps://youtu.be/N6PU4c95rVc?feature=shared
³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀµ¼°Ì¾¾Î¡§È¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥àÅì³¤2025
²ñ´ü¡§2025Ç¯5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë～7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë
¶¦ºÅ¡§´ôÉì»Ô¡¢È¾ÅÄ»Ô¡¢Åì³¤Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Ì¾¸Å²°Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á³ô¼°²ñ¼Ò
¸å±ç¡§VISON
¼çºÅ¡§È¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥àÅì³¤¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¥á¥¤¥ó²ñ¾ì
´ôÉì²ñ¾ì¡§¤ß¤ó¤Ê¤Î¿¹ ¤®¤Õ¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥¹¥â¥¹¡Ê´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡Ë
°¦ÃÎ²ñ¾ì¡§MIZKAN MUSEUM¡Ê°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¡Ë
»°½Å²ñ¾ì¡§VISON¡Ê»°½Å¸©Â¿µ¤·´Â¿µ¤Ä®¡Ë
¥×¥í¥°¥é¥àÂÎ¸³²ñ¾ì
Åì³¤£³¸©³ÆÃÏ¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¡¦¼òÎà¤Î¾úÂ¤Â¢¡¢°û¿©Å¹¡¡¤Û¤«
¡ÖÈ¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥àÅì³¤¡×³«ºÅ¤Ë´ó¤»¤Æ¡Ê¥¥å¥ìー¥¿ー¾®ÁÒ¥Ò¥é¥¯¤è¤ê¡Ë
¡ÖÈ¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥à¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖÈ¯¹Ú¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤éÆüËÜÊ¸²½¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ëº¬ÉÕ¤¯È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Îµ¤¸õÉ÷ÅÚ¡¦Îò»Ë¡¦Êë¤é¤·¤ÎÊ¸²½¤ò½É¤·¤¿¡Öµ²±¤ÎÊý½®¡×¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈ¯¹Ú¿©¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤ò½ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä´Ñ¸÷¤Î¤¢¤êÊý¡¢Î¹¤Î¥ëー¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
È¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥à¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤ä¹Á¡¢¾®¤µ¤ÊÅç¡¹¤Î·Ê¿§¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ¹¤Î¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê·úÊª¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊë¤é¤·¤Î±Ä¤ß¤Î¾ì¡×¤Ë¿¨¤ì¡¢¸Þ´¶¤Ç¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µÂ¦¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¡Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡×¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î°Õ¼±¤ò»ý¤ÄÎ¹¿Í¤Ë¤Þ¤ºÃÏ°è¤ÎÄí¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Æâ¤Î¿Í¤È³°¤Î¿Í¤¬Æ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÌ£Á¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿»º¶È¤È¶¦Æ±ÂÎ¤ÎÌ¤Íè¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬È¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥à¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤¢¤êÊý¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ê¥¥å¥ìー¥¿ー¡¡¾®ÁÒ ¥Ò¥é¥¯¡Ë
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥¥å¥ìー¥¿ー¡¡¾®ÁÒ ¥Ò¥é¥¯
1983Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£È¯¹Ú¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÊ¸³ØÉô¤ÇÊ¸²½¿ÍÎà³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢ºß³ØÃæ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ØÎ±³Ø¡£ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¤Ç¸¦µæÀ¸¤È¤·¤ÆÈ¯¹Ú³Ø¤ò³Ø¤ó¤À¸å¡¢»³Íü¸©¹Ã½£»Ô¤ËÈ¯¹Ú¥é¥Ü¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤È¯¹Ú¶Ý¤ÎÆ¯¤¤ò¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¾úÂ¤²È¤ä¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤ÈÈ¯¹Ú¡¦ÈùÀ¸Êª¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¡£³¨ËÜ¡õ¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Æ¤Þ¤¨¤ß¤½¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ç¡¢¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ2014¡×¼õ¾Þ¡£2020Ç¯¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊÀìÌçÅ¹¡ÖÈ¯¹Ú¥Ç¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¡×¤òÅìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£2024Ç¯¤Ë¡ÖÈ¯¹ÚÊ¸²½·Ý½Ñº× ¶âÂô¡×Å¸¤Î¥¥å¥ìー¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÈ¯¹ÚÊ¸²½¿ÍÎà³Ø¡Ù¡ØÆüËÜÈ¯¹Úµª¹Ô¡Ù¤Ê¤É¡£
¶¦ºÅ¡¡´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡¢°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¡¢Åì³¤Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Ì¾¸Å²°Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á³ô¼°²ñ¼Ò
¸å±ç¡¡VISON
È¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥àÅì³¤¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¥¥å¥ìー¥¿ー¡§¾®ÁÒ¥Ò¥é¥¯¡ÊÈ¯¹Ú¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ü¡Ë
¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡§³÷Í¦²ð¡ÊNPOË¡¿ÍORGAN¡Ë
»öÌ³¶ÉÄ¹¡§ºç¸¶¹¨¡ÊÈ¾ÅÄ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ë
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡Ê¥×¥í¥°¥é¥àÍ½Ìó¡Ë
https://tokaihakko.net
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
È¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥àÅì³¤¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¡ÊNPOË¡¿ÍÈ¾ÅÄ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ Æâ¡Ë
Ã´Åö¡¡ºç¸¶ ¹¨
Tel¡¡0569-32-3264¡¡Email¡¡information@tokaihakko.net¡¡
¼èºà¡¦ÁÇºàÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
È¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥àÅì³¤¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É
¹ÊóÃ´Åö¡¡¸åÆ£Ëã°á»Ò
Email¡¡information@tokaihakko.net