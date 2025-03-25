¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤«¤é¥¨¥Ã¥¸¤Þ¤Ç¡¢NVIDIA¤È¤ÎÏ¢·È¤Çµ»½Ñ³×¿·¤ò¿ä¿Ê

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2025Ç¯3·î18Æü - ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Î¥¼È¯ - GTC 2025 - AI¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤Ç¹ÂÓ°èÉý¤Î¥á¥â¥ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë´ð¤Å¤»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥á¥â¥ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢GPU¤ä¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Micron Technology, Inc.¡ÊNasdaq: MU¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÎAI¥µー¥Ðー¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ëHBM3E¤äSOCAMM¡ÊSmall Outline Compression Attached Memory Module¡Ë¤ÎÎ¾À½ÉÊ¤òÀ¤³¦½é¤«¤ÄÍ£°ì¤Î¥á¥â¥ê´ë¶È¤È¤·¤Æ½Ð²Ù¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¤Ï¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÊÅÅÎÏDDR¡ÊLPDDR¡Ë¤ÎÀß·×¤ª¤è¤ÓÄó¶¡¤Ë¤ª¤±¤ë¶È³¦¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¤ÎSOCAMM¤Ï¡¢NVIDIA GB300 Grace(TM) Blackwell Ultra Superchip(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=8ysCYjprf0joSNqccMfD-Yw7pQhbvMwzOPNu2KvsVb2n1bLPkgReLIN7j2EnYgq-YuaOWeTZPMKyDkQ2-EoSORpr6itSGzqaNRuZNyPcIOCSzb0MnbfilQ2ZxZM56udK4e-UNGP3OCMuSCh9smYphw%3D%3D)¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËNVIDIA¤È¶¦Æ±³«È¯¤µ¤ì¤¿¥â¥¸¥åー¥ë·¿¤ÎLPDDR5X¥á¥â¥ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Micron HBM3E 12H 36GB¤Ï¡¢NVIDIA HGX(TM) B300 NVL16¤ª¤è¤ÓGB300 NVL72(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=oHD31PFpG48GeySDeRPUx6t-VK8bI20S9NwY0s1fp05Ov0JFOlkNTQVq3UspLHTxwr70-oK37m0X33_3ow7QuyIcmuY17RZ1Oya4KH6QkbrFul0laIRQrt5D58JAyknm)¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢HBM3E 8H 24GB¤ÏNVIDIA HGX B200¤ª¤è¤ÓGB200 NVL72¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NVIDIA Hopper(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=LW8miVw2PqeiJiVJ7_gHvTVb9nVHuVGNGYxT4iLw8L682htFUQzL-vZ4qMCm0TTszm_RlPwqQskx3hVrdbqS8gLm25bHiFPD_zzkQQ0fTDIlEaeMwcRQzsCFWArerrUGxDr8yLJGRo7PJHuIVv5Y8DDZv7oCNV4WO1rr_W6HKS4%3D)¤ª¤è¤ÓNVIDIA Blackwell(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=LW8miVw2PqeiJiVJ7_gHva7d-XyAv0IVZKgusnS6R6qwOsvRBPKEll7OkcfEVwpPeerlYB0DkwEXxhK1XytKc5gQ1dzdSzySDyee50VfgGu0wivKnS3NUvm-CTDWiT29X6fXKaxj1SlD_XIhuKAwS92HlwBCOhJhd9LSnV07hWM%3D)¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎMicron HBM3EÀ½ÉÊ¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢AI¥ïー¥¯¥íー¥É¤Î²ÃÂ®¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Think AI, think memory, think Micron
GTC 2025¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¤Ï¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤«¤é¥¨¥Ã¥¸¤Þ¤ÇAI¤ò»Ù¤¨¤ë´°Á´¤Ê¥á¥â¥ê¤ª¤è¤Ó¥¹¥È¥ìー¥¸¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÈäÏª¤·¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¿¼¤¤Ï¢·È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¤Î¹ÈÏ¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤Ï¡¢HBM3E 8H 24GB¤ª¤è¤ÓHBM3E 12H 36GB¡¢LPDDR5X SOCAMM¡¢GDDR7¡¢¹âÍÆÎÌDDR5 RDIMM¤ª¤è¤ÓMRDIMM¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¤Ï¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±SSD¤ä¡¢UFS4.1¡¢NVMe(R) SSD¡¢LPDDR5X¤Ê¤É¤Î¼«Æ°¼Ö¤ª¤è¤Ó»º¶È¸þ¤±À½ÉÊ¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¨¥Ã¥¸¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
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- Micron 9550 NVMe / Micron 7450 NVMe SSD¡§GB200 NVL72¿ä¾©¥Ù¥ó¥Àー¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã
- Micron PCIe Gen6 SSD¡§¼çÍ×¤ÊPCIe¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ª¤è¤Ó¥ê¥¿¥¤¥Þ¥Ù¥ó¥Àー¤È¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ¥Æ¥¹¥È¤Ç27GB/s¤òÄ¶¤¨¤ëÂÓ°èÉý¤ò¼Â¸½¤·¡¢¼¡À¤Âå¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¿ä¿Ê
- Micron 61.44TB 6550 ION NVMe SSD¡§ºÇÀèÃ¼¤ÎAI¥¯¥é¥¹¥¿ー¸þ¤±¥¨¥¯¥µ¥¹¥±ー¥ë¥¹¥È¥ìー¥¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ËºÇÅ¬¤Ê¡¢1¥é¥Ã¥¯¤¢¤¿¤ê44PB°Ê¾å¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸ *8¡¢14GB/s¡¢200ËüIOPS/¥É¥é¥¤¥Ö¤ò20W¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ç¼Â¸½
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- NVIDIA DRIVE AGX Orin¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤ÎMicron LPDDR5X¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢½èÍýÀÇ½¤ÈÂÓ°èÉý¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òºï¸º
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- Micron¤ÎLPDDR5X¼«Æ°¼Ö¸þ¤±À½ÉÊ¤Ï¡¢-40ÅÙ¤«¤é125ÅÙ¤ÎÆ°ºî´Ä¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÉÊ¼Á´ð½à¤Èµ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹ÈÏ¤Ê²¹ÅÙÈÏ°Ï¤òÄó¶¡
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*1¡§ 64GB 128¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥¹¤ÎSOCAMM¤È32GB 64¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥¹¤ÎRDIMM¤ò2Ëç¤òÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¤Î·×»»¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£
*2¡§ 64GB 2R 8533MT/s SOCAMM¤È64GB 2Rx4 6400MT/s RDIMM¤ÎÅ¾Á÷Â®ÅÙ¤òÈæ³Ó¤·¤¿·×»»¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£
*3¡§1Ëç¤ÎSOCAMM¤È1Ëç¤ÎRDIMM¤ÎÊªÍýÌÌÀÑ¤òÈæ³Ó¤·¤¿·×»»¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£
*4¡§ 128GB 128¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥¹Éý¤ÎSOCAMM 1Ëç¤È128GB 128¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥¹Éý¤ÎDDR5 RDIMM 2Ëç¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏ¡Ê¥ï¥Ã¥È¡Ë¤òÈæ³Ó¤·¤¿·×»»¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£
*5¡§ HBM3E 36GB¤ÈHBM3E 24GB¤ÎÍÆÎÌ¤ò¡¢Î¾Êý¤¬12¡ß10mm¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ë¾ò·ï¤ÇÈæ³Ó¤·¤¿·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£
*6¡§ Micron¤ÎHBM3E¤È¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ÎHBM3EÀ½ÉÊ¤òÈæ³Ó¤·¤¿¼ÒÆâ¤Î·×»»¤ª¤è¤Ó¸ÜµÒ¤Ë¤è¤ë¥Æ¥¹¥È¤È¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£
*7¡§ HBM4¤ÈHBM3E¤Î»ÅÍÍ¤òÈæ³Ó¤·¤ÆÂÓ°èÉý¤ò»»½Ð¤·¤¿·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£
*8¡§ 61.44TB E3.S SSD¤ò1U¥µー¥Ðー¤Ë20ÂæÅëºÜ¤·¡¢³Æ¥é¥Ã¥¯¤Ë36¥é¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿·×»»¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£
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- SOCAMM¤Î¾Ò²ð(https://jp.micron.com/socamm)
- HBM3E¤Î¾Ò²ð(https://jp.micron.com/products/memory/hbm/hbm3e)
- HBM3E 12H 36GB ¥Ö¥í¥°(https://jp.micron.com/about/blog/applications/ai/micron-continues-memory-industry-leadership-with-hbm3e-12-high-36gb)
- Micron SSD¤Î¾Ò²ð(https://jp.micron.com/products/storage)
- ²èÁü¥®¥ã¥é¥êー (https://jp.micron.com/about/press/image-gallery/products-technology/dram-modules)
Micron Technology, Inc.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
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(C) 2025 Micron Technology, Inc. All rights reserved. ¾ðÊó¡¢À½ÉÊ¡¢»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¡¢¥Þ ¥¤¥¯¥í¥ó¤Î¥í¥´¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¤Î¾¦É¸¤ÏMicron Technology, Inc.¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦É¸¤Ï¤½ ¤ì¤¾¤ì¤Î½êÍ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£