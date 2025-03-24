YAMAGIWA at Milan Design Week 2025
Venue: ALCOVA Villa Borsani
PRESS PREVIEW: April 6 at Villa Borsani
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Exhibition Information
²ñ¾ì:Villa Borsani, Via Umberto I, 148, 20814 Varedo MB, Italy
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Press Preview
²ñ¾ì: Villa Borsani, Via Umberto I, 148, 20814 Varedo MB, Italy
Æü»þ: 2025Ç¯4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë9:00～13:30
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Featured Collections
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JAKOBSSON LAMP collection
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YAMAGIWA
1923 Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÈÌÀ¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³×¿·Åª¤Ê¾ÈÌÀ´ï¶ñ¡¦µ»½Ñ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥°¥é¥¤¥ó¡ÖThe Art of Lighting¡×¤Î¤â¤È¡¢Èþ¤·¤¤Êë¤é¤·¤È¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¸÷¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Èþ¤·¤¤¾ð½ïÅª²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤ËÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
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