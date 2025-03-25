ZEH»ÅÍÍ¤ÎRCÂ¤4³¬·ú¤ÆÄÂÂß½»Âð¡ÖLIGNO ZEH¡Ê¥ê¥°¥Î ¥¼¥Ã¥Á¡Ë¡×¤ò4·î1Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï
ÂçÅì·úÂ÷³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§ÃÝÆâ·¼¡Ë¤Ï¡¢ZEH¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¥Ã¥É¢¨´ð½à¤òÉ¸½à»ÅÍÍ¤È¤·¤¿¡¢DK SELECT¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥È(RC)Â¤4³¬·ú¤ÆÄÂÂß½»Âð¡ÖLIGNO ZEH¡Ê¥ê¥°¥Î ¥¼¥Ã¥Á¡Ë¡×¤ò¡¢4·î1Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥È(RC)Â¤¤Ç¤ÎZEH¾¦ÉÊ¤ÏÅö¼Ò½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÅì·úÂ÷¤Ï¡¢2021Ç¯11·î¤«¤éÌÚÂ¤ÄÂÂß½»Âð¾¦ÉÊ¤ÎZEHÉ¸½à»ÅÍÍ²½¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¤Î¡ÖLIGNO ZEH¡×¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÚÂ¤¡¢Å´¹ü(S)Â¤¡¢Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥È(RC)Â¤¤Î¼ç¤Ê¹½Â¤¥¿¥¤¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ZEHÉ¸½à»ÅÍÍ¤Ç¤ÎÄÂÂß½»Âð¾¦ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖLIGNO ZEH¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿Àß·×ÊýË¡¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀß·×¤Ï¿å²ö¤ê¤ò¾å²¼³¬¤ÇÈ¿Å¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·úÊª¤Î¹â¤µÀ©¸Â¤¬10m¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â4³¬·ú¤Æ½»Âð¤Î·úÀß¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ÅÔ»Ô¶õ´Ö¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤È¹â¤¤µï½»À¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÅì·úÂ÷¤Ï¡¢ZEH¤òÉ¸½à¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¡¢¾¦ÉÊµ¬³Ê²½¡¢ÄÂÂß½»Âð¤Î¶¡µë¤òÄÌ¤¸¡¢ÄÂÂß½»Âð»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÄãÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å
¢£³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§LIGNO ZEH¡Ê¥ê¥°¥Î ¥¼¥Ã¥Á¡Ë
¹½Â¤¡¡¡¡¡¡¡§ÊÉ¼°Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÂ¤¡¢4³¬·ú¤Æ
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯4·î1Æü
ÈÎÇäÃÏ°è¡¡¡§°ìÈÌÃÏ°è¡ÊËÌ³¤Æ»¡¢Â¿ÀãÃÏ°è¡¢²Æì¸©½ü¤¯¡Ë
½»¸Í´Ö¼è¤ê¡§£±LDK
¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¡§ZEH¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¥Ã¥ÉÉ¸½à
ÈÎÇäÌÜÉ¸¡¡¡§20Åï¡Ê½éÇ¯ÅÙ¡Ë
<´ØÏ¢¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹>
2021Ç¯11·î18Æü ¡ÚÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¡ÛÃ¦ÃºÁÇ½»Âð¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ£Ú£Å£ÈÄÂÂß½»Âð¤ÎÄó°Æ¤òÉ¸½à²½
https://www.kentaku.co.jp/corporate/pr/info/2021/zeh_standard_1118.html
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£»ÅÍÍ¤Ê¤É¤ÏÈ¯É½Æü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£