AI¥¢¥Ñ¥ì¥ë»îÃå¥µー¥Ó¥¹¤Ë¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Ö¸ÄÊÌ²èÁüÀ¸À®¥×¥é¥ó¡×¤òÆ³Æþ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥å¥¦¥¸¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Çð¸ýÇ·¹¨¡¢°Ê²¼¡¢¥Ë¥å¥¦¥¸¥¢¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇAPIÄó¶¡¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¤¤¤¿AI¥¢¥Ñ¥ì¥ë»îÃå¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë1Ëç¤«¤é¤Î²èÁüÀ¸À®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡Ö¸ÄÊÌ²èÁüÀ¸À®¥×¥é¥ó¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ³Æþ´ë¶ÈÍÍ¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤ä³«È¯Éé²Ù¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª»£±Æ¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤È»þ´Ö¤òºÇÂç70¡óºï¸º¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
½¾Íè¤ÎAI¥¢¥Ñ¥ì¥ë»îÃå¥µー¥Ó¥¹¤ÏAPIÄó¶¡¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ³Æþ´ë¶ÈÍÍÂ¦¤Ç¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ä½é´üÅê»ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬Ãæ¾®µ¬ÌÏ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ³Æþ¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÍÎÉþÈÎÇä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ï¡Ö¾¦ÉÊ²èÁü¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ó¥¬ー¤ä¥È¥ë¥½ー¡¢ÃÏ¤Ù¤¿¤ËÊ¿ÃÖ¤¤µ¤ì¤¿ÍÎÉþ¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤òÂç¤¤¯Äã²¼¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢°Ê²¼¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀÅÅª¤Ê¾¦ÉÊ²èÁü¤Ï¡¢¹ØÆþÅ¾´¹Î¨¤òÂçÉý¤Ë²¼¤²¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÝÂê¤Î²ò·è
¥ê¥¢¥ë¤ÊÃåÍÑ¥¤¥áー¥¸¤¬Çä¾å¸þ¾å¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¿Í´Ö¡Ê²Í¶õAI¥â¥Ç¥ë¤â²Ä¡Ë¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿²èÁü¤òÂ¨»þÀ¸À®: ¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤ò»É·ã¤¹¤ë¡¢¼«Á³¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊÃåÍÑ¥¤¥áー¥¸¤òÄó¶¡
- ¥¹¥¿¥¸¥ª»£±Æ¤ÎÂåÂØ: ½¾Íè¤Î¥â¥Ç¥ë»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¼êÇÛ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ê¤É¡¢Â¿Âç¤ÊÈñÍÑ¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥³¥¹¥È¤ò70¡óºï¸º
- ¹ØÆþÅ¾´¹Î¨¤Î¸þ¾å: ¥ê¥¢¥ë¤ÊÃåÍÑ²èÁü¤¬¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹
¥Þ¥Í¥¥ó¤ËÃå¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¡ÊAI²Í¶õ¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ËÃå¤»¤ë¡£»£±Æ¥³¥¹¥È¤¬70¡ó°Ê¾å¥À¥¦¥ó
¿·¥×¥é¥ó¤ÎÆÃÄ¹
°µÅÝÅª¤Ê½ÀÆðÀ¤È·ÐºÑÀ
- ¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ê²èÁüÀ¸À®¡§1Ëç¤«¤é¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê³×¿·Åª¤Ê¥×¥é¥ó
- ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿ÁÇºàÄó¶¡¡§´ë¶È¤¬¿¿¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ë²èÁüÁÇºà¤Î¤ß¤òÄó¶¡
- ¥³¥¹¥È¡¦»þ´Ö¤ÎÂçÉýºï¸º¡§¥¹¥¿¥¸¥ª»£±Æ¤ËÈæ¤Ù¡¢¥³¥¹¥È¤È»þ´Ö¤òºÇÂç70%ºï¸º
Â¾¤È²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡©
¸½ºß¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë»îÃå¥µー¥Ó¥¹¤ÏÂ¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢APIÄó¶¡¤ò¼ç¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¸ÄÊÌ¤Î²èÁüÀ¸À®¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¡Ö¸ÄÊÌ²èÁüÀ¸À®¥×¥é¥ó¡×¤Ï¡¢APIÉÔÍ×¤Ç1Ëç¤«¤é¤Î²èÁüÀ¸À®¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡¢Â¾¼Ò¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª»£±Æ¤Î¼ÂÂÖ
½¾Íè¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª»£±Æ¡§
- Ê¿¶Ñ»£±Æ»þ´Ö¡§1¥»¥Ã¥ÈÌó8～12»þ´Ö
- Ê¿¶Ñ»£±Æ¥³¥¹¥È¡§50～100Ëü±ß
- ¥â¥Ç¥ë¡¢°áÁõ¡¢¾ÈÌÀ¡¢ÊÔ½¸Åù¤ËÂ¿Âç¤ÊÏ«ÎÏ¤ÈÈñÍÑ
¥Ë¥å¥¦¥¸¥¢¤ÎAI¥¢¥Ñ¥ì¥ë»îÃå
- »£±Æ»þ´Ö¡§¥¼¥í
- »£±Æ¥³¥¹¥È¡§ºÇÂç70%ºï¸º
- ¹âÉÊ¼Á¤Ê²èÁü¤ò¿×Â®¤«¤Ä·ÐºÑÅª¤ËÀ¸À®¤·¡¢Ç¼ÉÊ
¾Ü¤·¤¯¤ÏAI¥¢¥Ñ¥ì¥ë»îÃåWeb¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.niusia.net/ai-try-on/
¥Þ¥Í¥¥ó¤ËÃå¤»¤¿¤â¤Î¤ËÈæ¤Ù¡¢¿Í´Ö¡ÊAI²Í¶õ¥â¥Ç¥ë¡Ë¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊÉ½¼¨ÊýË¡¤Ë¤è¤ë¹ØÆþÅ¾´¹Î¨¤¬1.5ÇÜ¤Ë
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤ÎÁÏÂ¤À¤È¸úÎ¨À¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¸ÄÊÌ²èÁüÀ¸À®¥×¥é¥ó¡Ù¤Ï¡¢´ë¶È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¡¢¿¿¤Î¥²ー¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ãー¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ñ¥ì¥ëECÈÎÇä¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÉÊÉ½¼¨ÊýË¡¤È¹ØÆþÅ¾´¹Î¨¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì
¥Ï¥ó¥¬ー¤äÊ¿ÃÖ¤²èÁü¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¿Í´Ö¥â¥Ç¥ëÃåÍÑ²èÁü¤Ï¹ØÆþ°ÕÍß¤òºÇÂç1.5ÇÜ¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ
Ä´ºº·ë²Ì¤Î³µÍ×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óEC»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤Î»ë³ÐÅªÉ½¸½ÊýË¡¤¬¹ØÇã·èÄê¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥¬ー¤ä¥È¥ë¥½ー¡¢Ê¿ÃÖ¤¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ²èÁü¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î¿Í´Ö¥â¥Ç¥ë¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ²èÁü¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÎ¨¤¬40%¸þ¾å¤·¡¢¹ØÆþÅ¾´¹Î¨¡Ê¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥óÎ¨¡Ë¤¬ºÇÂç1.5ÇÜ¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹ñÆâ»öÎã¤«¤éÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿[1]¡£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ëECÈÎÇä¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÉÊÉ½¼¨ÊýË¡¤Î½ÅÍ×À¤È¤½¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ËÊó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ²èÁü¤¬¹ØÇã·èÄê¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á
¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤È¾¦ÉÊ²èÁü¤Î´Ø·¸
Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×ÍøÍÑ¼Ô¤Î75%¤¬¹ØÆþ¤ò·è¤á¤ëºÝ¤Ë¾¦ÉÊ¼Ì¿¿¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿[2]¡£¼ÂÅ¹ÊÞ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢»îÃå¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ²èÁü¤¬¹ØÇã·èÄê¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃåÍÑ»þ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤äÁÇºà´¶¡¢¿§¹ç¤¤¤Ê¤É¤òÀµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ÈÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹[2]¡£
¥Ï¥ó¥¬ー¡¦¥È¥ë¥½ー¡¦Ê¿ÃÖ¤²èÁü¤Î¸Â³¦
¥Þ¥Í¥¥ó¤ä¥´ー¥¹¥È¥Þ¥Í¥¥ó¡¢Ê¿ÃÖ¤¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Ãå¾æ¤ä¿þ¤Î¹¤¬¤ê¤Ê¤É¼ÂºÝ¤ÎÃåÍÑ¥¤¥áー¥¸¤ò´°Á´¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹[2]¡£¤³¤ì¤é¤ÎÉ½¼¨ÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤ä¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤¿ºÝ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¹ØÆþ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿É½¼¨ÊýË¡¤Ï¹ØÆþÅ¾´¹Î¨¤ÎÄã²¼¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿Í´Ö¥â¥Ç¥ëÃåÍÑ²èÁü¤¬¤â¤¿¤é¤¹¸ú²Ìhttps://www.niusia.net/ai-model_agency/(https://www.niusia.net/ai-model_agency/)
¾ÃÈñ¼Ô¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å
¿Í´Ö¥â¥Ç¥ë¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¼Ì¿¿¤Ï¡¢Çã¤¤ÊªµÒ¤È¾¦ÉÊ¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥â¥Ç¥ë¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤ò¤è¤ê¿®Íê¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹[2]¡£¤³¤Î¿®Íê´¶¤È¿Æ¶á´¶¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ÈÂÚºß»þ´Ö¤Î±äÄ¹¤ä¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Î±ÜÍ÷¿ôÁý²Ã¤Ê¤É¡¢¾ÃÈñ¼Ô¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î40%¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹[1]¡£
¹ØÆþÅ¾´¹Î¨¤Î¸²Ãø¤Ê¸þ¾å
¾ÃÈñ¼Ô¤¬¾¦ÉÊ¤ò¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ØÆþ·èÄê¤Ë»ê¤ë¥±ー¥¹¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¥â¥Ç¥ëÃåÍÑ²èÁü¤ÎÆ³Æþ¸å¡¢¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥óÎ¨¤¬1.5ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹[1]¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤ÎÃåÍÑ¥¤¥áー¥¸¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¹ØÆþ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¹ØÆþ·èÄê¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
ÊÖÉÊÎ¨¤ÎÄã²¼
ºÇ¶á¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÊÖÉÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼ÂÊª¤È°ã¤¦¤È´¶¤¸¤¿¡×¤³¤È¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹[2]¡£¼ÂºÝ¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÊÖÉÊ¤Î22%¤Ï¡Ö¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¸«¤¿°õ¾Ý¤È¼ÂÊª¤¬°Û¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹[2]¡£¿Í´Ö¥â¥Ç¥ëÃåÍÑ¤Î¾¦ÉÊ²èÁü¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î´üÂÔÃÍ¤È¼ÂÊª¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬½Ì¤Þ¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÊÖÉÊÎ¨¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí³ç¡§¥¢¥Ñ¥ì¥ëECÈÎÇä¤Î¿·¤¿¤ÊÉ¸½à¤Ø
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ëECÈÎÇä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Í´Ö¥â¥Ç¥ëÃåÍÑ²èÁü¤ÎÄó¼¨¤¬É¸½à¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¶¯¤¯¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥¬ー¤ä¥È¥ë¥½ー¡¢Ê¿ÃÖ¤²èÁü¤Î¤ß¤ÎÄó¼¨¤Ç¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤ò½½Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢ÊÖÉÊÎ¨¤Î¾å¾º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£EC¥µ¥¤¥È±¿±Ä¼Ô¤Ï¡¢¾¦ÉÊÉ½¼¨ÊýË¡¤Î¸«Ä¾¤·¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ØÆþÅ¾´¹Î¨¤Î¸þ¾å¤È¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ÎÁý²Ã¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
AIµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤è¤ê¤âÄã¥³¥¹¥È¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¥â¥Ç¥ëÃåÍÑ²èÁü¤ÎÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿º£¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ëEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÉÊÉ½¼¨¤Îºß¤êÊý¤òºÆ¹Í¤¹¤ë»þ´ü¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëEC»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤Ïº¹ÊÌ²½¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Source:
1. https://meetsmore.com/services/product-photographers/tokyo/nakano(https://meetsmore.com/services/product-photographers/tokyo/nakano)
2. https://event.tech.broadmedia.co.jp/hubfs/downloads_for_web/whitepaper/Vue.Model_WP.pdf(https://event.tech.broadmedia.co.jp/hubfs/downloads_for_web/whitepaper/Vue.Model_WP.pdf)
3. https://photo-o.com/photo/three_dimensional/(https://photo-o.com/photo/three_dimensional/)
4. https://torun.studio/media/t-shirt-butsudori(https://torun.studio/media/t-shirt-butsudori)
5. https://www.ortery.jp/ec-blog/tshirt-product-shooting/(https://www.ortery.jp/ec-blog/tshirt-product-shooting/)
¥Ë¥å¥¦¥¸¥¢¤ÏAX¿ä¿Ê´ë¶È¤Ç¤¹¡£
DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¡¡¢ª¡¡AX¡ÊAI¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë
DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢ITµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ï´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼è°úÀè¤Ë¤âËÄÂç¤Ê¡¢¥Çー¥¿ÆþÎÏ¤ä´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿"¿Í¼ê"¤Ë¤è¤ëºî¶ÈÉéÃ´¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
º£¡¢´ë¶È¤¬ËÜÅö¤ËÅê»ñ¤¹¤Ù¤¤Ï¡ÖDX¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖAX¡ÊAI¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AX¤Ï¡¢¿Í¤¬¼êºî¶È¤Ç¥Çー¥¿¤òÀ°Íý¤·¥·¥¹¥Æ¥à¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¤¬¼«Á³¸À¸ì¤Ç¶ÈÌ³¤òÍý²ò¤·½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¼ê¤Ë¤è¤ëËÄÂç¤Êºî¶È¤òÉÔÍ×¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤ÎÂçÉý¤Êºï¸º¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤ò³×¿·¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥å¥¦¥¸¥¢¤Ï¡¢AX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢µ®¼Ò¤Î¶ÈÌ³ÊÑ³×¤òÁ´ÎÏ¤Ç»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥å¥¦¥¸¥¢
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥å¥¦¥¸¥¢
ÀßÎ©¡§2008Ç¯12·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Çð¸ýÇ·¹¨
URL¡§https://www.niusia.net/
½êºßÃÏ¡§¢©104-0061ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ°ìÃúÌÜ27ÈÖ8¹æ¡¡¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ó¥ë703¹æ
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ: AIµ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢±ÇÁüÀ©ºî¡¢AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÈÎÇä¡¢AI¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥åー¥Þ¥óÈÎÇä