¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤²÷Å¬¤µ¡ªBluetooth¡õUSBÂÐ±þ¤Î2WAY¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ò3·î25Æü¤ËÈ¯Çä
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³»ÔËÌ¶èÅÄÄ®1-10-1¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ÅÄ ÏÂÈÏ)¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¹â²»¼Á¤Êapt X¡¢ÄãÃÙ±ä¤Êapt X LL¡¢ºÇ¹â²»¼Á¤Îapt X HD¤Î¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿Bluetooth¤ÈUSB¡ÊÍÀþ¡ËÀÜÂ³¤Î2WAY»ÅÍÍ¤Ç¡¢¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡Ö400-MM-BTSH72BK¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦2WAYÀÜÂ³¡§Bluetooth¡õUSBÂÐ±þ¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ç¤âÍÀþ¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½
¡¦¥ªー¥×¥ó¥¤¥äーÀß·×¡§¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼þ°Ï¤Î²»¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éºî¶È¤Ç¤¤ë
¡¦¹â²»¼Á¡õ¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ë¡§aptXÂÐ±þ¡õ¥Ç¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥¯ÅëºÜ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤ÊÄÌÏÃ¤ò¼Â¸½
·ÇºÜ¥Úー¥¸
Bluetooth¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È ¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー ÍÀþÂÐ±þ Î¾¼ª¥¿¥¤¥× ¼ýÇ¼¥±ー¥¹ÉÕ¤ ¥Ç¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥¯ ¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ë ¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È Ë¡¿Í USB-C½¼ÅÅ apt-X LL HD ÌµÀþ ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹
·¿ÈÖ¡§400-MM-BTSH72BK¡¡ÈÎÇä²Á³Ê¡§9,819±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MM-BTSH72BK
¢£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤ÈÍÀþ¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤â»È¤¨¤ë2WAY»ÅÍÍ
¤³¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢Bluetooth¤ÈUSB¡ÊÍÀþ¡Ë¤Î2WAYÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹´Ä¶¤Ç¼«Í³¤ËÆ°¤±¤ëBluetoothÀÜÂ³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½¼ÅÅÀÚ¤ì¤äÀÜÂ³¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤Ë¤â°Â¿´¤ÊUSBÀÜÂ³¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÏBluetooth¡¢PC¤ÏÍÀþ¤Ç¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥ªー¥×¥ó¥¤¥äーÀß·×¤Ç²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶
¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー·¿¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â¼ª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¡£¼þ°Ï¤Î²»¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éºî¶È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢WEB²ñµÄÃæ¤Ç¤âÆ±Î½¤«¤é¤ÎÀ¼³Ý¤±¤Ëµ¤¤Å¤±¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊý¤ä¡¢½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤Æ¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤òËÉ¤®¤¿¤¤Êý¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ç¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥¯¡õ¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ç¥¯¥ê¥¢¤ÊÄÌÏÃÉÊ¼Á
ÄÌÏÃÍÑ¤È¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ëÍÑ¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥¯¤òÅëºÜ¤·¡¢¼þ°Ï¤ÎÁû²»¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄã¸º¡£¤µ¤é¤Ë¡¢CVC8.0¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾®À¼¤Ç¤â¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤ËÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤äÄÌÏÃ»þ¤Ë¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹â²»¼Á¥³ー¥Ç¥Ã¥¯aptX¥·¥êー¥ºÂÐ±þ¤Ç²»³Ú¤âÄÌÏÃ¤â¹âÉÊ¼Á
aptX¡¢aptX LL¡ÊÄãÃÙ±ä¡Ë¡¢aptX HD¡Ê¹â²»¼Á¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ê²»¼Á¤ÈÄãÃÙ±ä¤ò¼Â¸½¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»¤ò¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ç³Ú¤·¤àºÝ¤â¡¢ÃÙ±ä¤¬¾¯¤Ê¤¯²÷Å¬¤Ë»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²»³Ú¤äÆ°²è´Õ¾Þ¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ëËüÇ½¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¼ýÇ¼¥±ー¥¹ÉÕ¤¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤âÊØÍø
ÀìÍÑ¤Î¥Ïー¥É¥±ー¥¹¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤äUSB¥±ー¥Ö¥ë¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¼ýÇ¼²ÄÇ½¡£³°½ÐÀè¤ä°ÜÆ°Ãæ¤Ë¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤ä½ÐÄ¥»þ¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢USB¥±ー¥Ö¥ë¤Ï½ÀÆðÀ¤Î¹â¤¤TPUÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¢£À½ÉÊ»ÅÍÍ
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È³ÆÅ¹·ÇºÜ¥Úー¥¸
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤Ä¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡ÊËÜÅ¹¡Ë
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MM-BTSH72BK
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-mm-btsh72bk/
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈYahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-mm-btsh72bk.html
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥Èau Pay ¥Þー¥±¥Ã¥ÈÅ¹
https://wowma.jp/item/731148111
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈAmazonÅ¹
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1XPKTQL/
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È´ØÏ¢¾¦ÉÊ·ÇºÜ¥Úー¥¸
¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È ¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー¥¿¥¤¥×¤Î¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤ò¸«¤ë
https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001013002015
Bluetooth¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Î¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤ò¸«¤ë
https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001013002006
¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Î¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤ò¸«¤ë
https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001013002
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È6Áª¡ª
https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/clm/headset/
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¦SNS
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://direct.sanwa.co.jp
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¸ø¼°X(µìTwitter)
https://twitter.com/sanwadirect
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/sanwadirect
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/user/sanwadirect/
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://page.line.me/?accountId=jgl3920e
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò
¥µ¥¤¥ÈÌ¾¡§¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§¾¼ÏÂ26Ç¯(1951Ç¯)
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§¢©700-0825 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÅÄÄ®£±-£±£°-£±
ËÜÅ¹¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÆîÂç°æ£¶-£µ-£¸
Å¸¼¨¾ì¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼ÇÂçÌç£²-£²-£²¡¡¼ÇÂçÌç¥µ¥ó¥ï¥Ó¥ë £¹³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÂçºåÉÜÍäÀî¶èµÜ¸¶£´-£µ-£³£¶¡¡ONEST¿·Âçºå¥¹¥¯¥¨¥¢ £±£°³¬
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§³Æ¼ï¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥µ¥×¥é¥¤¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä/¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¼þÊÕµ¡´ï¤Î¼è¤ê°·¤¤
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È
TEL¡¡¡¡ ¡§086-223-5680
FAX¡¡¡¡ ¡§086-223-5123
E-Mail¡¡ ¡§direct@sanwa.co.jp
¢¨¤³¤Î¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢È¯É½Åö»þ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
»ÅÍÍ¡¦²Á³Ê¡¦³°¸«¤Ê¤É¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£