¡ÖGMO DESIGN AWARD 2024¡×·ë²ÌÈ¯É½¡ªºÇÍ¥½¨¾Þ¤ÏÆ¸ÏÃ¤ÎIF¥¹¥Èー¥êー¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤â¤·¤âÆ¸ÏÃ¡×¤Ë·èÄê¡ÚGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¡Û

GMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷 正寿)は、若手クリエイターを対象としたAIを活用したデザインコンテスト「GMO DESIGN AWARD 2024」の最終審査を実施し、受賞作品を決定いたしました。本アワードは「AI×笑顔と感動の創造」をテーマに、プロダクトアイデア部門およびビジュアル表現部門の2部門で募集を行い、多数の応募作品の中から優れた作品を選出しました。



本アワードは、2024年7月22日から2024年10月31日まで作品を募集し、18歳から29歳までの若手クリエイターを対象に、AIを活用した「プロダクトアイデア」または「ビジュアル表現」の2部門で作品を募りました。今回の開催では2部門で約80作品の応募があり、審査員による厳正な審査を経て、最優秀賞および各部門の優秀賞を決定いたしました。

今回、最優秀賞(賞金100万円)には、プロダクトアイデア部門から臼倉拓真氏による「もしも童話」が選ばれました。本作品は、AIを活用した電子書籍配信サービスで、ユーザーが童話の途中で選択肢を選ぶことで、さまざまなIFストーリーを楽しめる仕組みとなっています。

また、優秀賞にはプロダクトアイデア部門から、すでにリリース済みの作品「すごい暗記帳」(https://sugoiankityou.com/)が受賞。ビジュアル表現部門から「AIが記憶を形にする:親父と朝練した反抗期の思い出」と「花夢」の2作品が受賞しました。そのほかにも両部門から合計8作品の入賞も決定いたしました。

2025年3月14日(金)には授賞式をGMOインターネットグループ 第1本社にて開催いたしました。受賞者はもちろんのこと、GMOインターネットグループのクリエイティブを担うパートナー(従業員)が一堂に集い、AI×デザインについての現状の取り組みや未来への期待を語り合うなど、若手クリエイター中心にコミュニケーションや知見・ノウハウを共有することができるひとときでした。

【受賞結果一覧】(詳細:https://gmo-design-award.com/(https://gmo-design-award.com/))

■最優秀賞(賞金100万円)

・作品名:「もしも童話」

・概要:もしも桃太郎にゾウが仲間になっていたら?童話のIFストーリーが楽しめる書籍配信サービス

・受賞者:臼倉拓真

・コメント:「生成AIを活用し、実現可能でありながら、長期的にサービスとして活用いただけるものを形にしたいという思いから、本作品を制作いたしました。

そのような点をご評価いただき、このような栄えある賞を賜りましたことを、大変うれしく存じます。誠にありがとうございます。」

・審査員コメント(枌谷 力 氏)

「子供向けの新たな娯楽として、とてもユニークなアイデアだな、と思いました。これが流行ると、おそらくみんなで共有する昔話の存在意義が揺らぐと思うのですが、そうした賛否両論が出てきそうなところも、むしろ印象に残りました。」

■優秀賞(賞金40万円)

●プロダクトアイデア部門(学生カテゴリー)

・作品名:「すごい暗記帳」(https://sugoiankityou.com/)

・受賞者:岡本優真

・審査員コメント(広野 萌 氏)



「今は個人アプリ開発のカテゴリーにいるが、この仕組みを学校や塾がうまいこと取り入れれば、学習の方法・教育のあり方が根本的に変わりうる。」

●ビジュアル表現部門(共通カテゴリー)

・作品名:「AIが記憶を形にする:親父と朝練した反抗期の思い出」

・受賞者:菖蒲薫

・審査員コメント(枌谷 力 氏)



「父と子の記憶というテーマに相応しい、懐かしさや温かさを感じる映像作品になっていると思いました。

水彩画のようなタッチで、イラストと写真の間の2.5次元的な絵柄は、AIならではと思いました。」

●ビジュアル表現部門(学生カテゴリー)

・作品名:「花夢」

・受賞者:KALIN

・審査員コメント(枌谷 力 氏)



「非常に上質なアニメーション作品を見てるような気持になりました。イラストの絵柄がしっかりコントロールされており、何も言われないとAIで作ったと気付かないかも、と思いました。」

【入賞作品】

・作品名:「The Pursuer in the Mist ~霧の中の追跡者~」 受賞者:高島 はじめ

・作品名:「This is the future」 受賞者:LIN×YUUUKI

・作品名:「日当たりソムリエ」 受賞者:北島安結、鹿島理佳子

・作品名:「時空スナップ」 受賞者:北島安結、鹿島理佳子

・作品名:「trabell-旅行行くなら計画するときから楽しまなくっちゃ!-」 受賞者:SaWaKo

・作品名:「TOMAC」 受賞者:梅津憂剛、杉本育世、諏訪初音、Jeung Minkyung

・作品名:「STETEC」 受賞者:柳沢尚希

・作品名:「Look at You - From Backstage」 受賞者:throston

■ゲスト審査員

・枌谷 力 氏(株式会社 ベイジ代表 / クラスメソッド株式会社CDO)

・広野 萌 氏(株式会社フォルテ 代表取締役 / 一般社団法人デザインシップ 代表理事)

【「GMO DESIGN AWARD 2025」開催決定!】

「GMO DESIGN AWARD 2025」の開催が決定しました。賞、テーマ、応募期間等の詳細については、追って公式サイトでお知らせいたします。

GMOインターネットグループは、「AIで未来を創るNo.1企業グループへ」を掲げ、グループ全体でAIの活用を推進しています。本コンテストを通じて、次世代のクリエイターと共にAI技術を活用したデザインの可能性を探求し、笑顔と感動を創出する取り組みを続けてまいります。

【GMOインターネットグループについて】

GMOインターネットグループは、ドメインからセキュリティ、決済までビジネスの基盤となるサービスをご提供するインターネットインフラ事業を主軸に、インターネットセキュリティ事業、インターネット広告・メディア事業、インターネット金融事業、暗号資産事業を展開する総合インターネットグループです。また、「AIで未来を創るNo.1企業グループへ」を掲げ、グループ全パートナーを挙げて生成AIを活用することで、1. 時間とコストの節約、2. 既存サービスの質向上、3. AI産業への新サービス提供を進めています。

また、現在エンジニア・クリエイターといった「創る人」の比率は全パートナーの50%となっており、これを今後は60%に高めていく計画です。

※参考URL 「AIで未来を創るNo.1企業グループ」実現への取り組みhttps://www.gmo.jp/ai-history/

