TRF¤ÎSAM¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¥À¥ì¥Ç¥â¥À¥ó¥¹¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤ò¡ÖFREE DAM LIFE¡×¤Ë4·î1ÆüÇÛ¿®
³ô¼°²ñ¼ÒÂè°ì¶½¾¦¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥À¥ì¥Ç¥â¥À¥ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¡¢TRF¤ÎSAM¤¬³«È¯¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥À¥ì¥Ç¥â¥À¥ó¥¹¡×¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤òDK¥¨¥ë¥Àー¥·¥¹¥Æ¥àÀìÍÑµ¡¡ÖFREE DAM LIFE¡×¤Ë2025Ç¯4·î1Æü¤è¤êÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖBOY MEETS GIRL¡×¡È¥ì¥¯¥Á¥ãーÊÔ¡É
¡ÖEZ DO DANCE¡×¡È¼ÂÁ©ÊÔ¡È
¡Ö¥À¥ì¥Ç¥â¥À¥ó¥¹¡× ¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤äÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¡¢ÉÂµ¤¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê»Ù±ç¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë¡¢SAM¤¬°å»Õ¤ÈÍý³ØÎÅË¡»Î¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£Ê£»¨¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¤Ò¤¶¤Î¶þ¿±¿Æ°¤ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¡È¤«¤Ã¤³ÎÉ¤µ¡É¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢Ã¯¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯¥À¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖFREE DAM LIFE¡×¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¡Ö¥À¥ì¥Ç¥â¥À¥ó¥¹¡×¤Ï¡¢°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¬¤é³ÆÆ°ºî¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤è¤¦¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶Ê¤ÎºÆÀ¸Â®ÅÙ¤ò¸¶¶Ê¤è¤ê¤â¤ï¤º¤«¤ËÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¤Ç¤âÉéÃ´¤Ê¤¯ÍÙ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Î©°Ì¤ÈºÂ°Ì¤ÎÎ¾Êý¤ÎÆ°¤¤¬Æ±»þ¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÈÂÎ¾õÂÖ¤Î»ÜÀßÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
½é´üÅëºÜ¤È¤·¤Æ¡¢TRF¤Î¿Íµ¤¶Ê4¶Ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥À¥ó¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡È¥ì¥¯¥Á¥ãーÊÔ¡É¤È¡¢SAM¤òÃæ¿´¤ËÎ©°Ì¤ÈºÂ°Ì¤Î¥À¥ó¥µー¤¬ÍÙ¤ë¡È¼ÂÁ©ÊÔ¡É¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¼ÂÁ©ÊÔ¡É¤Ë¤Ï²Î»ì¥Æ¥í¥Ã¥×¤È¥¬¥¤¥É¥Üー¥«¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡È¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¹¥¯¸ú²Ì¡É¤â¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
1¶ÊÍÙ¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢Ã£À®´¶¤È¤È¤â¤Ë¿´ÃÏÎÉ¤¤ÁÖ²÷´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö¤¦¤¿¤È²»³Ú¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ³Æ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤È¶¨¶È¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥ê¥¹¥È
¢¡DK¥¨¥ë¥Àー¥·¥¹¥Æ¥à
Á´¹ñ¤Î¹âÎð¼Ô¸þ¤±»ÜÀß¤Ê¤É27,700¥«½ê°Ê¾å¡Ê2025Ç¯2·î¸½ºß¡Ë¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬
¤é·ÑÂ³¤Ç¤¤ë²ð¸îÍ½ËÉ¡¦·ò¹¯Áý¿Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¡£
¡Ö±¿Æ°¡¦¸ý¹Ð¡¦Ç§ÃÎ¡×¤Ê¤É¡¢Áí¹çÅª¤ÊÀ¸³èµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤Î¸ú²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡DK¥¨¥ë¥Àー¥·¥¹¥Æ¥àÀìÍÑµ¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖFREE DAM LIFE¡×
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
DK¥¨¥ë¥Àー¥·¥¹¥Æ¥à¡§https://dk-eldersystem.com/contents/daredemodance.html(https://dk-eldersystem.com/contents/daredemodance.html)
SAM¤µ¤ó¥á¥Ã¥»ー¥¸¥³¥á¥ó¥È¡§https://youtu.be/ZeOl8-XA1dI