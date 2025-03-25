¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬Áý¤¨¤ë½Õ¡£¥¢¥é¥¬¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤·¤ï¤Î¼ïÎà¤ä¸¶°ø¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë¤è¤ëÂÐºö¤Î·¼È¯³èÆ°¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡© ¸­¤¤¤·¤ï¥±¥¢¡×¤ò¼Â»Ü

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References:
¢¨1. 30～50Âå¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¼«Ê¬¤Î´é¡×¡¢¡ÖÍ§¿Í¤Î´é¡×¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È Ä´ºº³µÍ×¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ä´¤Ù/Ä´ººÌÜÅª: ¤·¤ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº/Ä´ººÂÐ¾Ý:Á´¹ñ¤Î30～50Âå½÷À¡¢³ÆÀ¤Âå100Ì¾¡¢·×300Ì¾/Ä´ººÊýË¡:¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á/Ä´ºº´ü´Ö:2013Ç¯8·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë～8·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë Íø±×ÁêÈ¿:¥¢¥é¥¬¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤ÆÄ´ºº´ë²è¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÄ´ºº¤ò°ÍÍê¡£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Ä´ººÉ¼¤òºîÀ®¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¤ËÄ´ºº¡¢²ó¼ý
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