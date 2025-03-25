¡Ö¥«¥é¥ª¥± ¤Þ¤Í¤¤Í¤³¡×11Å¹ÊÞ¤ËºÆ¥¨¥ÍÅÅÎÏ¤òÆ³Æþ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ïー¥¨¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹CEO¡§°ËÆ£ ÀµÍµ¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥·¥À¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹ø¹â Çî¡Ë¤¬Ãæ¹ñÃÏÊý¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥«¥é¥ª¥± ¤Þ¤Í¤¤Í¤³¡×¤Î11Å¹ÊÞ¤ËÂÐ¤·¡¢ÃßÅÅÃÓ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÅÅÎÏ¥µー¥Ó¥¹¡ÖX-PPA¡×¤Ë¤è¤ëÅÅÎÏ¶¡µë¤ò¡¢2025Ç¯6·î¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
º£²óºÆ¥¨¥ÍÅÅÎÏ¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¹Åç¸©¡Ê7Å¹ÊÞ¡Ë¡¢²¬»³¸©¡Ê2Å¹ÊÞ¡Ë¡¢»³¸ý¸©¤ª¤è¤ÓÅçº¬¸©¡Ê³Æ1Å¹ÊÞ¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Ç¯´Ö»ÈÍÑÅÅÎÏÌó2GWh¤¬ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÆ³Æþ¤Ï¥Ñ¥ïー¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅÅÎÏ¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢Ê£¿ô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç°ì³çÀÚ¤êÂØ¤¨Æ³Æþ¤ò¤¹¤ë½é»öÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ïー¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¡ÖX-PPA¡×¤Ï¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Ê¤É¤Î¥Ùー¥¹ÅÅ¸»¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãë´Ö¤ÎÂÀÍÛ¸÷¤È¡¢ÆüÃæ¤ËÂÀÍÛ¸÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÅÅ¤µ¤ì¤¿ÅÅÎÏ¤òÃßÅÅÃÓ¤ËÃù¤á¡¢ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ëÍ¼Êý°Ê¹ß¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¡ÖÌë´ÖÂÀÍÛ¸÷¡×¤È¤·¤Æ¶¡µë¤¹¤ëÅÅÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥ë¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢Å¹ÊÞ¤ËºÇÅ¬¤ÊÅÅÎÏ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£º£²óÆ³Æþ¤¹¤ë¥«¥é¥ª¥±Å¹¤ÏÌë´Ö¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¤â¹â¤¯¡¢ÃßÅÅÃÓ¤ò³èÍÑ¤¹¤ëËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¯¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¶¡µëÅÅÎÏ¤ÎÆâ70.9%¤Ï¡¢¡ÖÄÉ²ÃÀ*¡×¤Î¤¢¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÅÅ¸»¤«¤é¤ÎÄ´Ã£¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢»Ä¤ê29.1%¤Ï²·ÅÅÎÏ¼è°ú»Ô¾ìÅù¤«¤éºÇÅ¬¤ËÄ´Ã£¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥·¥À¥«¼Ò¤ÏËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¥«¥é¥ª¥±Å¹ÊÞ¤«¤é¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹Ç¯´ÖÌó896¥È¥ó¤ÎÇÓ½Ðºï¸º¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»öÎã¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Ê£¿ô¤ÎºÆ¥¨¥ÍÅÅ¸»¤ÈÃßÅÅÃÓ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ìë´Ö¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¥«¥é¥ª¥±Å¹¤ØºÆ¥¨¥Í¤ò¶¡µë
¡¦Ê£¿ôÅ¹ÊÞ¤ÎÅÅÎÏ·ÀÌó¤ò°ì³ç¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨
¡¦Å¹ÊÞ°ÜÅ¾¤Ê¤É¤ÇÅÅÎÏ¼ûÍ×¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢½ÀÆð¤Ë¼ûÍ×µòÅÀ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ËÂÐ±þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥·¥À¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥·¥À¥«
ÀßÎ©¡§2008Ç¯9·î1Æü
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹ø¹â Çî
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2ÃúÌÜ25ÈÖ12¹æ Æ»¸¼ºäÄÌ10³¬
URL¡§https://www.koshidaka.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ïー¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ïー¥¨¥Ã¥¯¥¹ (PowerX, Inc.)
ÀßÎ©¡§2021 Ç¯ 3 ·î 22 Æü
ÂåÉ½¡§¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹CEO °ËÆ£ ÀµÍµ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä 9-7-1 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¥¿¥ïー43 ³¬
URL¡§https://power-x.jp/(https://www.koshidaka.co.jp/)
*¿·¤¿¤ÊºÆ¥¨¥ÍÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤ò³«È¯¤¹¤ë»ö¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎºÆ¥¨¥ÍÁý²Ã¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È