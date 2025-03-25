£Ê£Ò¶å½£¥Û¥Æ¥ë¥º¥¢¥ó¥É¥ê¥¾ー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤¬À©Éþ¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª～¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡ß¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤±¤ëÀ©Éþ¤Ø～
£Ê£Ò¶å½£¥Û¥Æ¥ë¥º¥¢¥ó¥É¥ê¥¾ー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³ÑÃ«±ÑÉ§¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë11¥Û¥Æ¥ë¤ÎÀ©Éþ¤òÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢2025Ç¯4·î1Æü¤è¤êÃåÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ØÌþ¤·¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ò
¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖRelax¡Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£·ø¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¼«Á³ÂÎ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¾åÉÊ¤µ¤È¿Æ¶á´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¥²¥¹¥È¤Ë°Â¿´´¶¤È¿®Íê´¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ðÄ´¿§¤ÏÇ»º°¤Ç¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¥Îー¥«¥éー¡¢Âµ¸ý¤È¶ß¸µ¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ê¥¨¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥´ー¥ë¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ó¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤ÇÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤±¤ëÀ©Éþ¤Ø
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ù¥¹¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¹¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²¹ÅÙÄ´À°¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²÷Å¬À¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Êー¤È¥Ü¥È¥à¥¹¤òÁªÂòÀ©¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç16¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃåÍÑ¥ëー¥ë¤ÏºÇÄã¸Â¤Ë¤È¤É¤á¡¢À©Éþ¤òÃå¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Í³¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¿·Á¯¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¡¢²÷Å¬¤Çµ¡Ç½Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿²÷Å¬¤Çµ¡Ç½Åª¤ÊÀ©Éþ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë°Ù¡¢³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÍÍ¡¹¤Ê¹©É×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¥Îー¥Ñ¥Ã¥É»ÅÍÍ¤Ç¥Ü¥¿¥ó¥ì¥¹¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¿½ÌÀ¤ò»ý¤¿¤»¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ë¤Ï¡¢£²£×£Á£Ù¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤Î¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥¦ー¥ë¥é¥¤¥¯¤ÊÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Êー¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤Î¿ô¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Æ¼ó²ó¤ê¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤¿¤»¡¢ÃåÃ¦¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇºà¤Ï¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤äµÛ´ÀÂ®´¥À¡¢·ÁÂÖ°ÂÄêÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢Æ©¤±ËÉ»ß¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¹âµ¡Ç½¤Ê¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÆü¡¹¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥Ëー¥º¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¼ýÇ¼À¤ÎÎÉ¤¤¿¼¤á¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ç¼ÂÍÑÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¹©É×¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤äµ¤¸õ¤¬°Û¤Ê¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Î´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²÷Å¬¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒJEPLAN¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖBRING UNIFORM¡×¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿À©Éþ¤òÅ¬Àµ¤Ë½èÍý¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°áÎà¤Ê¤É¤Î¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¸¶ÎÁ¤ä¼«Æ°¼ÖÆâÁõºà¤Ê¤É¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¡¢¤Þ¤¿»Ô¾ì¤Ë½Û´Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´Ä¶°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËBRING UNIFORM¤Î¥¿¥°¤òË¥Ãå
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¡²¬ µÁ±Ñ»á
Ê¸²½ÉþÁõ³Ø±¡Â´¶È¸å¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¤½¤Î¸åÆÈÎ©¤·¡¢Ìó25Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ê¤¬¤±¤¿´ë¶ÈÀ©Éþ¤Ï300ÅÀ°Ê¾å¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤Î´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄó¶¡¡£
¼õ¾ÞÎò
1990Ç¯We¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¦¥ê¥¯¥ëー¥ÈUF¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÆþÁª¡¢¥Ó¥ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¶¨²ñ¥¯¥êー¥ó¥¯¥ëー¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÂç¾Þ¼õ¾Þ¤Ê¤É
BRING UNIFORM～½Û´Ä·¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à～
ÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò²ó¼ý¤·¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¸¶ÎÁ¤ä¼«Æ°¼ÖÆâÁõºà¤Ê¤É¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡£ºÆÅÙ»Ô¾ì¤Ë½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¿·À©ÉþÆ³Æþ²Õ½ê
THE BLOSSOM HIBIYA¡¢THE BLOSSOM KYOTO¡¢THE BLOSSOM HAKATA Premier¡¢
THE BLOSSOM KUMAMOTO¡¢JR¶å½£¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à¿·½É¡¢JR¶å½£¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥Ã¥µ¥àÊ¡²¬¡¢
JR¶å½£¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥Ã¥µ¥àÇîÂ¿Ãæ±û¡¢JR¶å½£¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥Ã¥µ¥àÂçÊ¬¡¢JR¶å½£¥Û¥Æ¥ëÄ¹ºê¡¢JR¶å½£¥Û¥Æ¥ë¼¯»ùÅç¡¢JR¶å½£¥Û¥Æ¥ëµÜºê
J£Ò¶å½£¥Û¥Æ¥ë¥º¥¢¥ó¥É¥ê¥¾ー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò³µÍ×
¶å½£³ÆÃÏ¡¦Åìµþ¡¦µþÅÔ¡¦²Æì¤Î±Ø¶á¤¯¤ä´Ñ¸÷ÃÏÉÕ¶á¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ë¡¢ÅÔ»Ô·¿¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥µー¥Ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤«¤é±ã²ñ¡¦¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤òÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥ë¥µー¥Ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¢²¹Àô¥ê¥¾ー¥È¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê17¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬»ý¤Ä¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î¿´¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¹¬¤»¤ÎÎØ¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë²÷Å¬¤Ç¾å¼Á¤ÊÂÚºßÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§£Ê£Ò¶å½£¥Û¥Æ¥ë¥º¥¢¥ó¥É¥ê¥¾ー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³ÑÃ« ±ÑÉ§
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÅì1-17-1¥³¥Í¥¯¥È¥¹¥¯¥¨¥¢ÇîÂ¿5³¬
±¿±Ä»ÜÀß¡§17»ÜÀß
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¥ê¥ó¥¯¡§ »ä¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¶å½£¡¦²Æì¡¦Åìµþ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤éJR¶å½£¥Û¥Æ¥ë¥º¥¢¥ó¥É¥ê¥¾ー¥Ä¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û(https://www.jrk-hotels.co.jp/company/)