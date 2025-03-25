Âç¿Íµ¤´ë²èÂè3ÃÆ¡ªLEPSIM¤¬Áí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô41Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò3·î26Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä
¡ÖPlay fashion!¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡É¥°¥Ã¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¶¦ÁÏ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡É¤òÌÜ»Ø¤¹³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-21-1¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼ ¼£¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëLEPSIM(¥ì¥×¥·¥£¥à)¤Ï¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô41Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡Ö310¡×¡¢¡Ö¤ß¤ï¤¿¤é¡×¡¢¡Ö¤«¤Ä¤³¡×¡¢¡Ö¤æ¤¤Ï¡×¤Î£´Ì¾¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÂè3ÃÆ¤ò3·î26Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥×¥·¥£¥à¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥Õ¥·ー¥ó¤ò²á¤´¤¹Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÀ¶·é´¶¤ÈÉÊ¤Î¤¢¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡×¤ò»ý¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥×¥·¥£¥à¤ÎÍÎÉþ¤ò¤Þ¤È¤¨¤Ð¡¢¤Õ¤é¤Ã¤È¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£Ã¯¤«¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£ËèÆü¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤á¤ë¡£¤¢¤é¤æ¤ë¼«Ê¬¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤àÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë»÷¹ç¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖLEPSTA PROJECT(¥ì¥×¥¹¥¿ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È)¡×¤ÏÂç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤º£²ó¤ÇÂè3ÃÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âè1ÃÆ¤Î¡Ö¥µ¥Þー¥Ç¥Ë¥à¡×¡¢Âè2ÃÆ¤Î¡Ö½©¿§¡×¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤â¶¦ÄÌ¤Î¥Æー¥Þ¤òÀß¤±¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿Í°ì¿Í¤¬¸ÄÀºÝÎ©¤Ä¾¦ÉÊ¤ò´ë²è¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´ë²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ÏÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£¤Î¡ÖSTAFF BOARD(¢¨)¡×¤äSNS¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¡Ö310(¥Ñー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹ÂçÊ¬Å¹)¡×¡¢¡Ö¤ß¤ï¤¿¤é(¤é¤é¤Ýー¤È¿·»°¶¿Å¹)¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¤«¤é¥¢¥Ñ¥ì¥ëÎò20Ç¯¤ÇÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ö¤«¤Ä¤³(¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë»ÍÛêÆíÅ¹)¡×¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡ß¥È¥ì¥ó¥ÉMIX¥³ー¥Ç¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¡Ö¤æ¤¤Ï(µþÅÔ¥â¥â¥Æ¥é¥¹Å¹)¡×¤Î2Ì¾¤¬¿·¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¹ç·×4Ì¾¤Î¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö½Õ¤«¤é²Æ¤Ø¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥³ー¥Ç¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ö¥ë¥¾¥ó¡¦¥·¥ã¥Ä¡¦¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡¦¥Ù¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò´ë²è¡£Âµ¤ò¼è¤ê³°¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤ÊÃå²ó¤·¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤ÇÂÎ·¿¥«¥Ðー¤¬³ð¤¦¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Á´9¼ïÎà¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¸ø¼°WEB¥¹¥È¥¢ and ST(¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£)¤È¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¸ÂÄêÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÎÇäÁ°Æü¤Î3·î25Æü(²Ð)¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤òÇÛ¿®¤·¡¢4Ì¾¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¿¤Á¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¡ÖSTAFF BOARD(¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Üー¥É)¡× ¡ÖSTAFF BOARD¡×¤È¤Ï¡¢¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤¬Å¸³«¤¹¤ë30¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë4,000¿Í°Ê¾å¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸Ä¿Í¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°Åê¹Æ¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£Åê¹ÆÆâÍÆ¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÈþÍÆ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Åê¹Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2559_1_b8ea5fa65b7b0dfd7021c7d9729d97e4.jpg ]
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¡Ú310¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥³ー¥Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥³¥Ý¥³ÁÇºà¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡ª±úÆÌ¤¬¤¢¤ëÀ¸ÃÏ´¶¤Ê¤Î¤ÇÂÎ¤ËÌ©Ãå¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢Æ©¤±´¶¤äÂÎ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¡¢¤µ¤é¤Ã¤È£±Ëç¤ÇÃå¤ÆÄº¤¤¤Æ¤â¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ú310´ë²è¡Û310/¥Ý¥³¥Ý¥³¥í¥óT
²Á³Ê¡§4,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È/¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥°¥êー¥ó
¥µ¥¤¥º¡§FREE
¡Ú310¥³¥á¥ó¥È¡Û
µ¨Àá¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ä¹¤¯Âç³èÌö¤¹¤ëÇö¼ê¤Î¥Ö¥ë¥¾¥ó¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âµ¤ò¼è¤ê³°¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÃåÍÑ¤Ç¤¤ëÍ¥¤ìÊª¡ý¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Î»þ¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È¤Î»þ¤Ï¥¥ì¥¤¤Ê¸ª¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤¹¤Ã¤¤êÃå¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ú310´ë²è¡Û310/¥Ù¥¹¥È2WAY¥Ö¥ë¥¾¥ó
²Á³Ê¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥°¥ìー¥¸¥å/¥«ー¥
¥µ¥¤¥º¡§FREE
¡Ú310¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¹ø¤Ò¤â¤Ç¹¥¤ß¤Î¥µ¥¤¥º¤ËÄ´À°²ÄÇ½¡£¸ª¤Ò¤â¤òÉÕ¤±¤ì¤Ð¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤âÂçÊÑ¿È¡ª¸ª¤Ò¤â¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»È¤¨¤ë°õ¾ÝÅª¤ÊÂÀÉ³¤È¥¥ì¥¤¸«¤¨¤¹¤ë²ÚÔú¤ÊºÙÉ³¤Î£²¼ïÎàÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥³ー¥Ç¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ú310´ë²è¡Û310/¥Þ¥ë¥Á¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä
²Á³Ê¡§6,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥°¥ìー¥¸¥å/¥«ー¥
¥µ¥¤¥º¡§FREE
¡Ú¤ß¤ï¤¿¤é¥³¥á¥ó¥È¡Û
Ä¹¤¤´ü´Ö¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤¤ëËüÇ½¥·¥ã¥Ä¤ÏÂµ¤ò¼è¤ê³°¤·¤ÆÈ¾Âµ¤Ë¤â¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¶»¸µ¤Î¥í¥´»É½«¤ä¡¢Âµ¤Î¥¿¥°¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÂç¤¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê´ÊÃ±¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤¬³ð¤¦1Ëç¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ú¤ß¤ï¤¿¤é´ë²è¡Û¥Þ¥ë¥Á¥·¥ã¥Ä
²Á³Ê¡§6,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¥Á¥§¥Ã¥¯/¥«ー¥/¥Ö¥ëー¥Ç¥Ë¥à
¥µ¥¤¥º¡§FREE
¡Ú¤ß¤ï¤¿¤é¥³¥á¥ó¥È¡Û
ÉáÃÊ¤«¤é¥«¥éー»È¤¤¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤ß¤ï¤¿¤é¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤¤¿ÇÛ¿§¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Üー¥ÀーT¥·¥ã¥Ä¡£´ÊÃ±¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤¹¤ëÇÛ¿§¤È¼ó¸µ¤Î»É½«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ú¤ß¤ï¤¿¤é´ë²è¡Û»É½«¥Üー¥ÀーT
²Á³Ê¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«¡§¥Ô¥ó¥¯¡ß¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È/¥é¥¤¥È¥°¥êー¥ó¡ß¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È/¥Ö¥ëー¡ß¥Þ¥ë¥Á
¥µ¥¤¥º¡§FREE
¡Ú¤«¤Ä¤³¥³¥á¥ó¥È¡Û
À¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÃÈ¤«¤¤Æü¾ïÉ÷·Ê¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤«¤Ä¤³¤ÎÍ§¿Í¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Õ¥©¥È¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¡¢¥Õ¥©¥ÈT¥·¥ã¥Ä¡£ËèÆü¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥óUP¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤Î°ÕÌ£¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¥³ー¥Ç¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢Ãå¤Þ¤ï¤»¤ëT¥·¥ã¥Ä¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¢ö
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ú¤«¤Ä¤³´ë²è¡Û¥Õ¥©¥ÈT
²Á³Ê¡§6,660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«¡§³¹¡ß²Ö/Äí¡ß¥Óー¥Á/¥¥Ã¥Á¥ó¡ß²ÖÂ«
¥µ¥¤¥º¡§FREE
¡Ú¤«¤Ä¤³¥³¥á¥ó¥È¡Û
åºÎï¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¡¢¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÁª¤Ð¤ºÃå¤é¤ì¤ë¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬³ð¤¦¥·¥¢ー¥Æー¥×ÁÇºà¤Ç¥í¥ó¥°¥·ー¥º¥óÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤È¡¢ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤¬³ð¤¦¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ú¤«¤Ä¤³´ë²è¡Û¥ìー¥¹¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó
²Á³Ê¡§6,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«¡§¥¢¥¤¥Ü¥êー/¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥ª¥êー¥Ö
¥µ¥¤¥º¡§FREE
¡Ú¤æ¤¤Ï¥³¥á¥ó¥È¡Û
µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥È¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯ÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶»¸µ¤Î¿¼¤á¤ÎV¥Í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥ï¥¤¥É¤Ê¿ÈÉý¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤¨¤¬³ð¤¦°ìËç¡£¤µ¤é¤Ë¾æ¤¬¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤¤ë2WAY»ÅÍÍ¤ÇÃå²ó¤·ÎÏÈ´·²¡ý
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ú¤æ¤¤Ï´ë²è¡Û¥®¥ã¥¶ー2WAY¥Ù¥¹¥È
²Á³Ê¡§6,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«¡§¥¢¥¤¥Ü¥êー/¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥«ー¥
¥µ¥¤¥º¡§FREE
¡Ú¤æ¤¤Ï¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö360ÅÙ¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â¥«¥ï¥¤¥¤Ë¹»Ò¡×¤òº£²ó´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥¥é¥Ã¤Èµ±¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¯¥ê¥¢¥Óー¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È½Õ²Æ¤âÈï¤ì¤ëÄÌµ¤À¤ÎÎÉ¤¤ÌÊÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¾®´é¤Ë¸«¤¨¤ëÄø¤è¤¤¥Ü¥ê¥åー¥à¤â»ä¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¢ö
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ú¤æ¤¤Ï´ë²è¡Û¥Óー¥º¥ï¥Ã¥Á
²Á³Ê¡§4,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«¡§¥¢¥¤¥Ü¥êー/¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥°¥ìー
¥µ¥¤¥º¡§FREE
¢£´ë²è¥¹¥¿¥Ã¥Õ
310¡Ê¥Ñー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹ÂçÊ¬Å¹¡Ë
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Üー¥É¡§ https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=10310
Instagram¡§ https://www.instagram.com/310_lepsim
¤ß¤ï¤¿¤é¡Ê¤é¤é¤Ýー¤È¿·»°¶¿Å¹¡Ë
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Üー¥É¡§ https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=18760
Instagram¡§ https://www.instagram.com/miwatara_lepsim
¤«¤Ä¤³¡Ê¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë»ÍÛêÆíÅ¹¡Ë
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Üー¥É¡§ https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=10492
Instagram¡§ https://www.instagram.com/katsuco.m/
¤æ¤¤Ï¡ÊµþÅÔ¥â¥â¥Æ¥é¥¹Å¹¡Ë
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Üー¥É¡§ https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=47462
Instagram¡§ https://www.instagram.com/yukiha_lepsim
¢£LEPSIM¡Ê¥ì¥×¥·¥£¥à¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥ì¥×¥·¥£¥à¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡ÈSIMPLE¡É¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤ÎÁÈ¤ß´¹¤¨¡ÊLEPSIM¡Ë¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¡£¾þ¤ê¤¹¤®¤º¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡£LEPSIM¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¡×¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼«Ê¬¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤àÂç¿Í½÷À¤Ë»÷¹ç¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ 115Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡Ê2025 Ç¯3·î»þÅÀ¡£WEB¥¹¥È¥¢´Þ¤à¡Ë¡£
<¸ø¼°WEB¥¹¥È¥¢ and ST> https://www.dot-st.com/lepsim/
¡ãInstagram¡ä¡÷lepsim_official ( https://www.instagram.com/lepsim_official/ )
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼ ¼£)¤Ï¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡×¡Ö¥Ë¥³¥¢¥ó¥É¡×¡Ö¥íー¥êー¥º¥Õ¥¡ー¥à¡×¤Ê¤É¡¢¥°¥ëー¥×¤Ç30¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÌó1,500Å¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀìÌçÅ¹¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤ËÁÏ¶È70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤ë¡ÖPlay fashion!¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¿Í¤È¾ðÊó¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¥ªー¥×¥ó¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡È¥°¥Ã¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¶¦ÁÏ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜÉô½êºßÃÏ¡ä ¢©150-8510 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ« 2ÃúÌÜ21ÈÖ1¹æ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨
¡ãURL¡ä https://www.adastria.co.jp/
¡ãInstagram¡ä https://www.instagram.com/adastria_official/