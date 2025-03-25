À¤³¦½é¡¢¥ê¥âー¥È¤Ç¤ÎVDRÇ¯¼¡ÀÇ½»î¸³¤ËÀ®¸ù
¸ÅÌîÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¸ÅÌî¹¬ÃË¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÁ¥Çõ¸þ¤±¥ê¥âー¥È¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡õ¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖHermAce¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢±ó³Ö¤Ë¤è¤ë¹Ò³¤¾ðÊóµÏ¿ÁõÃÖ¤ÎÇ¯¼¡ÀÇ½»î¸³¡Ê°Ê²¼¡¢VDR Remote APT¡Ë¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÀ®¸ù¢¨¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ °ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ³¤»ö¶¨²ñÅÐÏ¿Á¥¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦½é¤Î»öÎã
¥ê¥âー¥È¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡õ¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖHermAce¡×
Åö¼Ò¤Î¡ÖHermAce¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤»ö¶¨²ñÅÐÏ¿Á¥¡Ê¥Ñ¥Ê¥ÞÀÒ¡¢¥Þー¥·¥ã¥ë½ôÅçÀÒ¡¢¥ê¥Ù¥ê¥¢ÀÒ¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëVDR APT¢¨¤ÎÂåÂØ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ°ÊÁ°¤«¤é¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ó³Ö¤«¤é¤ÎAPT¤¬²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ÖSOUTHERN CROSS¡Ê¥Ñ¥Ê¥ÞÁ¥ÀÒ¡¢Á¥¼ï¡§BULK CARRIER¡¢Áí¥È¥ó¿ô¡§107,450¡Ë¡×¤Ç¤ÎVDR Remote APT¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ»î¸³¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿»î¸³¼êË¡¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÉáµÚ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ VDR¡§¹Ò³¤¾ðÊóµÏ¿ÁõÃÖ¡ÊVoyage Data Recorder¡Ë¡£¹Ò³¤·×´ï¡¦ÌµÀþµ¡´ïÅù¤Î¥Çー¥¿¤ÎµÏ¿¤ä³¤Æñ»ö¸ÎÈ¯À¸»þ¤Î¥Çー¥¿²òÀÏ¡¢¸¶°øµæÌÀ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÁõÃÖ¡£¹Ò¶õµ¡¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÎã¤¨¤é¤ì¤ë
¢¨ APT¡§Ç¯¼¡ÀÇ½»î¸³¡ÊAnnual Performance Test¡Ë¡£Ç¯¤Ë1²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëVDR¤ÎÀÇ½»î¸³
¡ÖHermAce¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖHermAce¡×¤Ï¡¢Á¥Çõ¤ËÅëºÜ¤·¤¿Åö¼Ò¤Î¹Ò³¤µ¡´ï¤äÄÌ¿®µ¡´ï¤Î¥Çー¥¿¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¡Ê²¾ÁÛ¶õ´Ö¤ËºÆ¸½¤·¤¿Ê£À½¡Ëµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÎ¦¾å¤Ç¼ý½¸¡¦ÊÝÂ¸¡¦´Æ»ë¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¾ã³²¤Î¸¶°ø¤òÁÇÁá¤¯ÇÄ°®¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·è¼êÃÊ¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥âー¥È¤Ç´Æ»ë¡¦ÊÝ¼é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Çµ¡´ï¤Î¸Î¾ãÍ½ÃÎ¤äÍ½ËÉ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤«¤éÆÀ¤¿¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òÃßÀÑ¤·¡¢ÀøºßÅª¤Ê²ÝÂê¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹Ò³¤¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÁ¥¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°
¡ÖHermAce¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.furuno.com/jp/merchant/hermace/
¡ÖVDR Remote APT¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
VDR¤ÎAPT¤Ï¡¢Í»ñ³Ê¼Ô¡Ê°Ê²¼¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆËèÇ¯¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎAPT¤Ç¤Ï¡¢ËÜÁ¥¤ËË¬Ìä¤·¤ÆÆ°ºî¤È¹Ò³¤¾ðÊó¤ÎµÏ¿¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á¥Çõ¤Ë¡ÖHermAce¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Ä¶¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ»öÌ³½ê¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤âVDR¥Çー¥¿¤¬Àµ¤·¤¯µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Çー¥¿¤ÈÍúÎò¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ê¥âー¥È¿ÇÃÇ¡¢Äê´ü¸¡ºº¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Çー¥¿¤Î¼èÆÀ¡¦ÊÑ´¹¡¦µºÜ¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¥í¥°¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤ÈÆ±Åù¤ÎÀÇ½»î¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢APTÁ°¤Î¥×¥ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎË¬Á¥¤¬º¤Æñ¤ÊÃÏ°è¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎAPT¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÅÌîÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò
1948Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æµû·²ÃµÃÎµ¡¤Î¼ÂÍÑ²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÇõÍÑÅÅ»Òµ¡´ïÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤ÎÆÈ¼«¤ÎÄ¶²»ÇÈµ»½Ñ¤ÈÅÅ»Òµ»½Ñ¤ò¤â¤È¤Ë¿ô¡¹¤ÎÀ¤³¦½é¡¦ÆüËÜ½é¤Î¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Æü¡¢À¤³¦90¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç¤ÎÈÎÇäÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤ÎÇõÍÑÅÅ»Òµ¡´ïÁí¹ç¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÌîÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò ¸¦µæ³«È¯Åï¡ÖSOUTH WING¡×
ËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô
ÀßÎ©¡§1951Ç¯ (¾¼ÏÂ26Ç¯)
»ö¶È¡§Á¥ÇõÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¤ª¤è¤Ó»º¶ÈÍÑÅÅ»Òµ¡´ïÅù¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
»ñËÜ¶â¡§7,534 É´Ëü±ß
½¾¶È°÷¡ÊÏ¢·ë¡Ë¡§3,356 Ì¾
Çä¾å¹â¡ÊÏ¢·ë¡Ë¡§114,850 É´Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§¸ÅÌî¡¡¹¬ÃË
¾å¾ì¼è°ú½ê¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
2023Ç¯6·î29Æü¡ÊÆüËÜ³¤»ö¶¨²ñ¡Ë¡§¥Ñ¥Ê¥Þ¼ç´ÉÄ£¤è¤ê¸ÅÌîÅÅµ¤HermAce¤òVDR APT¤ÎÂåÂØ¼êÃÊ¤È¤¹¤ë¾µÇ§¼èÆÀ
https://www.classnk.or.jp/hp/ja/hp_news.aspx?type=press_release&id=9962&lang=JP&layout=1(https://www.classnk.or.jp/hp/ja/hp_news.aspx?type=press_release&id=9962&lang=JP&layout=1)
2023Ç¯3·î17Æü¡ÊÆüËÜ³¤»ö¶¨²ñ¡Ë¡§¸ÅÌîÅÅµ¤¤ÎHermAce¤òÀ½ÉÊ¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¸þ¤±¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥Éー¥¹¥á¥ó¥ÈÇ§¾Ú
https://www.classnk.or.jp/hp/ja/hp_news.aspx?id=9422&type=press_release&layout=1(https://www.classnk.or.jp/hp/ja/hp_news.aspx?id=9422&type=press_release&layout=1)
2020Ç¯7·î31Æü¡ÊÆüËÜ³¤»ö¶¨²ñ¡Ë¡§³×¿·µ»½Ñ¤Ø¤ÎÇ§¾Ú¥µー¥Ó¥¹¡ÖInnovation Endorsement¡×¤ò³«»Ï
https://www.classnk.or.jp/hp/ja/hp_news.aspx?id=5182&type=press_release(https://www.classnk.or.jp/hp/ja/hp_news.aspx?id=5182&type=press_release)