¡ÚV¤Ç¤â¾¦ÉÊ¾Ò²ð¤ä³°¥í¥±¤¬²ÄÇ½¡ÛVTuber»öÌ³½ê910incÀìÂ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô12ËüÄ¶¤¨VTuber¥ß¥Ä¥ë¥®¥ê¥¢ V°áÁõ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì¼Â¼ÌÄ¶ÈþÎï3DÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡ÚVTuber¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°WACTOR¡Û
VTuber»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ2018Ç¯ÁÏ¶È¡¦Îß·×¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô200Ëü¿Í¡¦»ëÄ°²ó¿ô5,800Ëü²ó¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢TikTok LIVE¤È°ì¼¡ÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒWACTOR¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÀÐ¹·¡Ë¤Ï¡¢VTuber»öÌ³½ê910incÀìÂ°¤ÎVTuber¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ä¥ë¥®¥ê¥¢¤¬¼«¿È¤Î°áÁõ¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¤è¤ëÄ¶ÈþÎï3D¡Ê¼Â¼Ì¡ËÇÛ¿®¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ä¥ë¥®¥ê¥¢¼«¿È¤Î°áÁõ¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¤è¤ëÄ¶ÈþÎï3D¡Ê¼Â¼Ì¡ËÇÛ¿®
¤³¤Î°áÁõ¤Ï¥ß¥Ä¥ë¥®¥ê¥¢¤Î¼«Èñ¤Ë¤è¤ëÀ©ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç®¿´¤ËVTuber³èÆ°¤òÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
YouTubeÇÛ¿®¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡§https://www.youtube.com/live/BMHhT9lQZ5w
X¥Ý¥¹¥È¡§https://x.com/LiaMitsurugi/status/1853430421658452125
◼︎VTuber»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¡É¼Â¼ÌÇÛ¿®´ë²è¡É¤ËÂÐ±þ
WACTOR¡¦910inc¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¼Â¼Ì¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¼è¤ê°·¤¤¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢VTuber¤È¤·¤Æ¤ÎÀ©Ìó¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¼«Í³¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¿©ÉÊ¼Â¿©¥ì¥Ó¥åー¤ä°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò°·¤¦¥²ー¥à¤Î³°¥í¥±¤Ê¤É¹Ô¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
VTuber¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¼Â¼Ì¤Ç¤ÎÁÊµá¤ÎÎ¾Î©¤ò¤´´õË¾¤Î¹¹ð¼çÍÍ¤Ï¤¼¤Ò¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú#¿·¿ÍVTuber ½éÇÛ¿®¡Û¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¹È¿§¥ì¥¤¥º¤Î¥Ç¥Ó¥åーÇÛ¿®¡Ú910inc¡Û
¤³¤Î¥Æー¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹°ú¤¤¬À®¸ù¤·¤¿¤«¤Ï¡¢¤¼¤Ò²¼µ¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤...¡ª
https://www.youtube.com/live/LKCYYKAiuC4(https://www.youtube.com/live/LKCYYKAiuC4?si=IA5cWTQdlYIxoSKW)
¡Ú¥²ー¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡Û°ÌÃÖ¾ðÊóRPG¡É±¢ÍÛÉ´µ´Êª¸ìGO¡ÉPR¤Ë¤Æ¥Ò¥Å¥¥ß¥¦¤¬³°¥í¥±Vlog´Þ¤à¼Â¶·ÇÛ¿®¡ÚVTuber¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°WACTOR¡Û
https://wactor.tech/news/onmyohyakkigo/
¢£WACTOR¤È¤Ï
VTuberóÕÌÀ´ü¤Ç¤¢¤ë2018Ç¯¤«¤éV¥é¥¤¥Ðー»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¤âÅ¸³«¤¹¤ëVTuber¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶ÈWACTOR
¡Ô´ë¶È³µÍ×¡Õ»ö¶È¡§¹¹ðÂåÍýÅ¹¡õ¥é¥¤¥Ðー»öÌ³½ê( https://910.inc )¡õ¥°¥Ã¥ºÀ½Â¤OEM¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µ¥¤¥È / ¼è°úÀè¡§DMM.comÍÍÄ¹´ü¼è°ú/TikTokÍÍ¸ø¼°°ì¼¡ÂåÍýÅ¹/ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓClaNÍÍ¶ÈÌ³Äó·È/SEGAÍÍÊñ³ç·ÀÌóÅù
WACTOR¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://wactor.tech/(https://wactor.tech/)
910inc¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ëWACTOR¤ÏVTuber»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ2018Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢½é´ü¤«¤éÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤òÊý¿Ë¤È¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Îbilibili¤È·ÀÌó¤·Ãæ¹ñ¿Ê½Ð¤òÃ£À®¡¢¤½¤Î¸åÆîÊÆ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ëÅù¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¹¹ðÂåÍýÅ¹»ö¶È¤òÃì¤È¤·¡¢¾å¾ìÂç¼ê¤ò´Þ¤àÂ¿¿ô¤Î¹¹ð¼ç¤È»Üºö¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë³°Éô¥Ñー¥È¥Êー¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤Î¼è°ú¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿2023/6¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¿·²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëClaN EntertainmentÍÍ¤È¤â¹¹ðÂåÍýÅ¹»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³Äó·È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Æ·ïºÇ¹â³Û¤Ï1,000Ëü±ßµ¬ÌÏ¤Ç¡¢½êÂ°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ï¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë±Ä¶ÈÎÏ¤Ë¤è¤ë°Æ·ï³ÍÆÀ¡õÇä¾å³ÈÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£910inc¤È¤Ï
910inc¤ÏÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¡¢LIVE¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÇÛ¿®Çä¾å100%´Ô¸µ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½êÂ°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ï¸Ä¿ÍÀª¤ÈÆ±¤¸Çä¾å¤ò¼«¿È¤Ç³ÎÊÝ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢´ë¶È½êÂ°¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê°·¤¤ÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¤ÏTikTok LIVEÅù¤ÎÍÌ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÅù¤Ç¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥é¥¤¥Ðー»öÌ³½ê¤È¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
LIVE¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÀä»¿Êç½¸Ãæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
910inc¥µ¥¤¥È¡§https://910.inc(https://910.inc)
º²¸òÂå¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â³«ºÅÃæ¡ª
X¡§https://x.com/910inc/status/1847533029612539907
YouTube¡§https://youtu.be/xaA_V7TbNbc?si=KyS8kKdguUKCRHws
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡ØFAPON(¥Õ¥¡¥Ý¥ó)¡Ù¤È¤Ï
FAPON |¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥×¥»¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥µー¥Ó¥¹
FAPON¡Ê¥Õ¥¡¥Ý¥ó¡Ë¤ÏVTuber»öÌ³½êWACTOR¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥×¥»¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤«¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÍ·¤Ù¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Ç¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÀ¤Ë¥²¥Ã¥È¡ªÍÌ¾VTuber¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦IP¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª
¥µー¥Ó¥¹¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¶È³¦ºÇ°ÂÃÍ550±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç¤´Äó¶¡
FAPON¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://fapon.club/(https://fapon.club/)
WACTOR¤ÏVTuber¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°No.1¹¹ðÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖVTuber¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°～¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×½ñ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È～¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¡×¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢Âç¼ê´ë¶È¤ò´Þ¤à¹¹ð¼ç¤Ç¤¢¤ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂÎÀ©¤ò³è¤«¤·¡¢WACTOR¤Î¼«¼Ò½êÂ°VTuber¤ä¥Ñー¥È¥Êー¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ê¤ÉÈ¯ÃíÀè¤Î´Ø·¸³Æ½ê¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤ÏÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¸å¤Ë¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÍÍ¤ä¿Íµ¤IP¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎFAPON¡Ê¥×¥ì¥¤Âæ¡Ë¤òÁªÂò¤·¡¢²ó¤·¤¿¤¤²ó¿ôÊ¬¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¸å¤Ë¡¢FAPON¤ò²ó¤·¤Æ¥°¥Ã¥º¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ÞÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ï´ü´Ö½ªÎ»¤«¤é2,3¥ö·î¸å¤ÎÈ¯Á÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³¤³°ÇÛÁ÷¤ò´Þ¤à¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÅ¸³«¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£FAPON¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´õË¾¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÍÍ¡¦IPÊÝÍ´ë¶ÈÍÍ¤òÊç½¸
ÊÀ¼Ò¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤´°ÍÍê¡¦¤´ÁêÃÌ¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://wactor.tech/(https://wactor.tech/)
¢£¥°¥Ã¥ºÀ©ºîOEM¥µー¥Ó¥¹¡ØWACTORY(¥ï¥¯¥È¥êー)¡Ù
VTuber»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¥°¥Ã¥ºÀ©ºîOEM¥µー¥Ó¥¹"WACTORY"
VTuber»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ç¤â¤¢¤ëWACTOR¤¬¡¢¸¶ºàÎÁ¹âÆ¤¬Â³¤¯¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¼«¼Ò¹©¾ì¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥°¥Ã¥ºÁ´ÈÌ¡õ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ÎÀ©ºî¤ò¼õÂ÷¤¹¤ëOEM¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¹¹ðÂåÍýÅ¹¤È¤·¤ÆÃ´Åö¤¹¤ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤ÎÄó¶¡¤òÅ¸³«Ãæ¡£
²ñ¼ÒÌ¾¤ÎWACTOR¤È¹©¾ì¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëFACTORY¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¥°¥Ã¥ºÀ½Â¤WACTORY¥µ¥¤¥È¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Úー¥¸¡§https://wactory.tech/(https://wactory.tech/)
WACTORY¤ÏVTuber»öÌ³½ê¤È¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Î´ðÈ×¤ò³è¤«¤·¡¢²ÔÆ¯³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë21,500¸Ä¤Î¼õÃí¤òÃ£À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥¯¥ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆóÁØ¤ËÊ¬¤±¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¤äA4¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ìー¥È¤Ê¤É¡¢´ë²è¤Ë±þ¤¸¤¿Â¿ÍÍ¤Ê²Ã¹©¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ï´Ý·¿¤È»Í³Ñ·¿¤ÇÊ£¿ô¤Î¥µ¥¤¥º¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
◼︎VTuber¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤´¸¡Æ¤¤Î¹¹ð¼çÍÍ¡¦¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤·ÝÇ½/¥é¥¤¥Ðー/VTuber»öÌ³½êÍÍ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸FAPON¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤VTuber/¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÍÍ
²¼µ¹¹ðÂåÍýÅ¹¥Úー¥¸¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
FAPON¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹¹ðÂåÍýÅ¹¥Úー¥¸¡§https://wactor.tech/(https://wactor.tech/)
¥°¥Ã¥ºÀ©ºî°ÍÍê¤ÏWACTORY¥Úー¥¸¡§https://wactory.tech/(https://wactory.tech/)
¢£¥ê¥ó¥¯½¸
Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Á¥§ー¥ó¡É¥íー¥½¥ó¡É¤È¡É¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡É¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¥×¥ê¥ó¥È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«
https://910.inc/archives/press_release/familymartlawson-print
¥ô¥¡¥¤¥¥ó¥°¥é¥¤¥º¡õ¼«¼ÒVTuber»öÌ³½ê910inc¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¥®¥ë¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡õ¥ß¥Ä¥ë¥®¥ê¥¢¤¬Í¥¾¡
https://wactor.tech/news/vikingrise-910inc/
µÙ»ßÃæ¤À¤Ã¤¿ÅÐÏ¿¼Ô¿ô20Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¥Ò¥Å¥¥ß¥¦¤¬910inc¤ÇÉüµ¢·èÄê
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000049666.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000049666.html)
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¿·²ñ¼Ò¡ÖClaN Entertainment¡×¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000049666.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000049666.html)
Ãæ¹ñÂç¼êÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Öbilibili¡×Äó·È¸ø³«VTuber¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000049666.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000049666.html)
¢¨¼«¼ÒÄ´¤Ù¡¡2025Ç¯2·îËö»þÅÀ¡¡¡ÖVTuber»öÌ³½ê¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¼«¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ