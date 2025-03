CNCF¡¢KubeCon + CloudNativeCon Japan 2025 ¤Î¹Ö±é¼Ô¤È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½

The Linux Foundation Japan

このプレスリリースは、Cloud Native Computing Foundation (CNCF) より発表された CNCF Announces Speakers and Sessions for KubeCon + CloudNativeCon Japan 2025 ( https://www.cncf.io/announcements/2025/03/18/cncf-announces-speakers-and-sessions-for-kubecon-cloudnativecon-japan-2025/ ) の参考訳です

KubeCon + CloudNativeCon Japan 2025 セッション スケジュール発表

2025年3月18日 東京発 ― クラウドネイティブ ソフトウェアの持続可能なエコシステムを構築するCloud Native Computing Foundation(https://www.cncf.io/) (CNCF) は、KubeCon + CloudNativeCon Japan 2025(https://events.linuxfoundation.org/kubecon-cloudnativecon-japan/)の基調講演者とカンファレンス セッションを発表しました。6月16日-17日 東京で開催される本イベントには、開発者、技術者、業界リーダーが集まり、最新のクラウドネイティブ コンピューティングのトレンドとイノベーションについて議論します。

初開催となるKubeCon + CloudNativeCon Japanは、クラウドネイティブ コミュニティにとって地域最大のイベントとして、業界をリードする専門家のコラボレーション、知識の共有、ネットワーキングを促進します。イベントでは、基調講演、技術セッション、ディープダイブ チュートリアルが行われ、クラウドネイティブエコシステムの発展に焦点を当てた交流の機会が提供されます。

CNCFのCTOであるChris Aniszczykは、次のように述べています。

「KubeCon + CloudNativeConは、常に人々を結集してイノベーションを推進することを目的としており、日本で初めて開催できることを非常に楽しみにしています。日本の技術コミュニティには、素晴らしい才能と創造性があふれています。このカンファレンスは、開発者とエンドユーザーがつながり、協力し、クラウドネイティブ コンピューティングの未来を形作る絶好の機会となるでしょう。」

KubeCon + CloudNativeCon Japan 2025 コミュニティにより厳選されたスケジュール(https://events.linuxfoundation.org/kubecon-cloudnativecon-japan/program/schedule/)には、以下のセッションが含まれます :

カンファレンス ハイライト

- Choose Your Own Adventure: The Dignified Pursuit of a Developer Platform(https://kccncjpn2025.sched.com/event/1x71g?iframe=no)- Whitney Lee, CNCF Ambassador & Viktor Farcic, Upbound- Dynamic Provisioning and Capacity-Aware Scheduling for Local Storage(https://kccncjpn2025.sched.com/event/1x724?iframe=no)- Yuma Ogami, Cybozu, Inc.- Debugging OpenTelemetry: Ensuring Your Observability Signals Are Spot On(https://kccncjpn2025.sched.com/event/1x71m?iframe=no)- Kasper Borg Nissen, Dash0- 2-Node Kubernetes: A Reliable and Compatible Solution(https://kccncjpn2025.sched.com/event/1x716?iframe=no)- Xin Zhang & Guang Hu, Microsoft- Your SBOM Is Lying To You - Let’s Make It Honest(https://kccncjpn2025.sched.com/event/1x721?iframe=no)- Justin Cappos & Yuchen Zhang, New York University- New Cache Hierarchy for Container Images and OCI Artifact in Kubernetes Clusters Using Containerd(https://kccncjpn2025.sched.com/event/1x708?iframe=no)- Toru Komatsu & Hidehito Yabuuchi, Preferred Networks, Inc.- The Grand Adventure of Production Apps: Build, Break, and Survive! ~ A Kawaii Manga Journey Through(https://kccncjpn2025.sched.com/event/1x70o?iframe=no)- Aoi Motomura, Recruit Co., Ltd.

参加登録

登録ページ(https://events.linuxfoundation.org/kubecon-cloudnativecon-japan/register/)から、KubeCon + CloudNativeCon Japan 2025にご登録ください。(5月5日までのStandard料金で節約しましょう)

世界中の人々に技術やイノベーションを紹介したいと考えている組織には、スポンサーシップの機会が用意されています。詳細については、こちら(https://events.linuxfoundation.org/wp-content/uploads/2025/03/sponsor-kubecon-jp-full-2025_Japanese_032025.pdf)をご覧ください。

多様性、メンテナー、ニーズベース スカラーシップ

Dan Kohn スカラーシップ プログラム(https://events.linuxfoundation.org/kubecon-cloudnativecon-japan/attend/scholarships/)は、KubeCon + CloudNativeCon Japan 2025 に参加する機会がないかもしれない個人を支援するために設立されました。参加登録の無料提供および渡航費支援は、必要性と影響力の両方を考慮して授与されます。

渡航費支援 申請期限 : 2025年4月20日 23:59PM (PT) / 4月21日 15:59PM (JST)

参加登録の無料提供 申請期限 : 2025年5月11日 23:59PM (PT) / 5月12日 15:59PM (JST)

スポンサーシップ

KubeCon + CloudNativeCon Japan 2025は、スポンサーの多大なる支援により実現します。スポンサーシップは5月2日まで受付中です。

プレス

このイベントのプレスパスをご希望の報道関係者はpr@cncf.io.までご連絡ください。

参考資料

- CNCFニュースレター(https://www.cncf.io/about/contact/#newsletter)- CNCF Twitter(https://x.com/cloudnativefdn/)- CNCF Webサイト(https://www.cncf.io/)- CNCFメンバーシップについて(https://www.cncf.io/about/join/)- CNCFエンドユーザーコミュニティについて(https://www.cncf.io/enduser/)

Cloud Native Computing Foundationについて

クラウドネイティブ コンピューティングは、組織がパブリック/プライベート/ハイブリッド クラウドで、オープンソース ソフトウェア スタックを使用してスケーラブルなアプリケーションを構築および実行できるようにします。Cloud Native Computing Foundation (CNCF) は、Kubernetes、Prometheus、Envoyなどのグローバルな技術インフラストラクチャの重要なコンポーネントをホストしています。CNCFは、業界トップの開発者、エンドユーザー、ベンダーを結集し、世界最大のオープン ソース デベロッパー カンファレンスを主催しています。世界最大のクラウド コンピューティングおよびソフトウェア企業、200社を超える革新的なスタートアップを含む 800社を超えるメンバーに支えられたCNCFは、非営利団体Linux Foundationに属しています。詳細は www.cncf.io をご覧ください。

