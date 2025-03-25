²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー°ÂÅÄµ®¹»á¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬Ìã¤¨¤ë¡ª¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤òMusic Planet¡Ê¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ë¤¬³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥×¥é¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿·ºÊ ²÷²ð¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëMusic Planet¡Ê¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ãhttps://music-planet.jp/ (https://music-planet.jp/)¡Ë¤Ï¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー°ÂÅÄµ®¹»á¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Ìã¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÅÄµ®¹»á¤Ï¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê²È¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¼«¿È¤â¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¡ÖAo¡×¤È¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÁíÀª14Ì¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÃæ
¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢ÍÌ¾¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥×¥í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬°ì¿Í°ì¿Í¤ò¸ÄÊÌ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²Î¼ê³èÆ°¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö²»³ÚÌ¤·Ð¸³¡×¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¤â¡¢²Î¼ê³èÆ°¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´°Î»¸å¤Ç¤â²Î¼ê³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥µ¥Ýー¥È¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Âç·¿¥Õ¥§¥¹¤ä¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½Ð±é¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¥»¥ß¥Êー¤ä¸òÎ®²ñ¡¢¥é¥¸¥ª¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¤´ÍÑ°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊý¸þÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ¾ÜºÙ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤âÊÑ¹¹¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÎã¤Ëµó¤²¤ë¤È¡¢¡ÖÂç¤¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤ÄÊý¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç·¿²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Öµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¹Ô¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¸Â¤ê±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÌ¤êË¤«¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡ªÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª
º£²ó¤Ï¡¢ÁíÀª14Ì¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¶Ê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä±é½Ð¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿§¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡£¼ÂºÝ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤â¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÇ»¸ü¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¡×¡Ö¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¿¤Ó¿¤Ó¤È²Î¾§¤Ç¤¤¿¡£¡×¤È´ò¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òÂ¿¿ôÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï°ÂÅÄµ®¹»á¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤òÌã¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·¶Ê¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤â¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤â¡Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤òÍß¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö½é²Î¾§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢É½¾ð´ÉÍý¤ä»ÅÁð¤Ê¤É¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ø¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤¬¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²Î¼ê³èÆ°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¡¦³«ºÅ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÂÅÄµ®¹»á¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ºî»ì¡¦ºî¶Ê²È¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥ãー¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¡ÖAo¡×¤È¤·¤Æ¤â¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢åÌÌ©¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤ÈË¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÍõ°æ¥¨¥¤¥ë¤Ê¤ÉÃøÌ¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤ä¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë²»³Ú³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Music Planet¡Ê¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ë¤È¤Ï
¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢Ì¤·Ð¸³¤«¤é¤Ç¤â¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÍÌ¾¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥×¥í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬°ì¿Í°ì¿Í¤ò¸ÄÊÌ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²Î¼ê³èÆ°¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£2017Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¼ñÌ£¤Ç¤Î³èÆ°¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´°Î»¤·¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢Music Planet+¡Ê¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥×¥é¥¹¡Ë¤È¤¤¤¦¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²Î¼ê³èÆ°¤ò¼ÂÁ©¡¦·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥µ¥Ýー¥È¤¬±ÊÂ³Åª¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥»¥ß¥Êー¡¢Âç·¿¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://music-planet.jp/?code1=music&code2=mp&code3=official&code4=2503livecommentary-&utm_source=official&utm_medium=sns&utm_campaign=official-2503livecommentary
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥×¥é ²ñ¼Ò³µÍ×
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¼«¸Ê¼Â¸½¤ò¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Ø¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-17-11 JPR¸¶½É¥Ó¥ë7F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿·ºÊ ²÷²ð¡Ê¤Ë¤¤¤Ä¤Þ ¤è¤·¤æ¤¡Ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2017Ç¯
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://apra.co.jp/