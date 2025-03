4·î7Æü¡Ê·î¡ËÌë9»þ¥¹¥¿ー¥È¡Øº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¿·¥·¥êー¥º¡Øº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉÊÔ¡Ù¤Ë¤Æ´öÅÄ¤ê¤é¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Øº£Æü¹¥¤­¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¡ª½ñ¤­²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡ÖÎøÉ÷¡×¤¬¼çÂê²Î¤Ë·èÄê

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、2025年4月7日(月)夜9時より放送する『今日、好きになりました。』の新シリーズ『今日、好きになりました。ニュージーランド編』において、幾田りらの「恋風」が主題歌に、「スパークル - From THE FIRST TAKE」が挿入歌にそれぞれ決定いたしました。

『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組で、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかけます。4月7日(月)夜9時からは、最新シリーズ『今日、好きになりました。ニュージーランド編』がスタート。雄大な大自然をありのままに残すニュージーランドを恋の舞台に、運命に翻弄されながら時には涙を流し友情を深めつつ、恋する自分の気持ちに向き合います。

このたび番組主題歌に決定した「恋風」は、幾田りらによる『今日好き』のために書き下ろされた最新楽曲です。「恋に落ちることはきっと もっと簡単だっていいはずだ」「きらり 光った想いをぎゅっと ちゃんと抱きしめて行く」「今なら 君が吹かせた風に乗って 確かな一歩 踏み出すよ」の歌詞にあるように、恋をすることや恋をすると抱く淡い感情、恋をした相手を思う気持ちを表現した、春の訪れを感じるようなさわやかな楽曲で、番組を通して全力で恋をする『今日好き』の世界観に華を添えます。「恋風」の楽曲提供に際し、3年ぶりに『今日好き』の主題歌を担当する幾田りらは「皆さんの背中をふわっと押せるような、そんな楽曲になれたら幸いです」とコメントを寄せています。(以下、全文掲載)なお、挿入歌は同じく幾田りらの人気楽曲「スパークル - From THE FIRST TAKE」に。本楽曲は、2022年に『今日好き』のために書き下ろされたもので、このたびバージョンを新たに起用が決定いたしました。

『今日、好きになりました。ニュージーランド編』では、はるあ(新高校3年生/岡山県出身)、さわ(新高校2年生/東京都出身)、もか(新高校1年生/広島県出身)の女子メンバー3名、ゆうや(新高校3年生/福岡県出身)、りくと(新高校2年生/愛知県出身)、おうが(新高校2年生/東京都出身)、とうい(新高校1年生/東京都出身)の男子メンバー4名の参加が決定。フレッシュなメンバーが揃った、ニュージーランドでも旅に期待が高まります。

※左上から、はるあ、とうい、もか、りくと、ゆうや、さわ、おうが

毎シリーズ、ティーンを中心に多くの共感と胸キュンを呼ぶ『今日、好きになりました。』ですが、『今日、好きになりました。ニュージーランド編』ではいったいどんな恋模様が繰り広げられるのか、今から注目が集まります。4月7日(月)夜9時より放送の『今日、好きになりました。ニュージーランド編』での新しい恋物語の始まりを、ぜひ「ABEMA」にてご視聴ください。

■幾田りらコメント

3年ぶりに『今日好き』の主題歌を担当させていただけること、とっても嬉しく思います。

この楽曲は新しく恋が始まる時の戸惑いや葛藤、でもどきどきして嬉しくて、確かに芽生え始めている気持ちに素直になれたらと願う、その狭間で揺れ動く恋心を歌っています。

皆さんの背中をふわっと押せるような、そんな楽曲になれたら幸いです。

▼楽曲情報

ABEMA『今日、好きになりました。ニュージーランド編』主題歌

幾田りら「恋風」

作詞・作曲:幾田りら

編曲:Carlos K.

ABEMA『今日、好きになりました。ニュージーランド編』挿入歌

幾田りら「スパークル - From THE FIRST TAKE」

作詞・作曲:幾田りら

編曲:中野領太

■幾田りらプロフィール

2000年9月25日生まれ、東京都出身。シンガーソングライターとして活動し、“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りら。様々なCM、ドラマ、映画への楽曲提供を行うなか、2022年1月リリース「スパークル」は自身初となるストリーミング再生数1億回を突破。さらに、2021年7月公開の細田守監督映画『竜とそばかすの姫』では、主人公・すずの親友役で初の声優を担当。2024年公開の映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』では、主人公の小山門出役としてW主演を務めた。2025年1月放送のTVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期のオープニングテーマとして「百花繚乱」を書き下ろし、自身初のアニメオープニングテーマを担当するなど、多方面で話題を振りまいている。

■ABEMA『今日、好きになりました。ニュージーランド編』 番組概要

初回放送日時:2025年4月7日(月)夜9時~

初回放送URL:https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DW8ofUxdZ9XtAT

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。