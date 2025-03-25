¥¹¥«¥¤¥¢ー¥Á¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¡¢ÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¤Î¶¦Æ±Æ³Æþ»öÎã¤ò¸ø³«
¥¢¥Þ¥¾¥ó ¥¦¥§¥Ö ¥µー¥Ó¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢AWS¡Ë¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥Æ¥£¥¢¥µー¥Ó¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥«¥¤¥¢ー¥Á¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐ¶¶Ã£»Ê¡¢°Ê²¼¥¹¥«¥¤¥¢ー¥Á¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÂíËÜ¹±¡¡°Ê²¼ÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¤È¤Î¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó ¥°¥ëー¥× ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹ ¥·¥§ー¥Ñー¥¹¡¢°Ê²¼¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó ¥°¥ëー¥× ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¥¢¥¦¥Ç¥£»ö¶ÈÉô¤Ë¤ª¤±¤ëÆ³Æþ»öÎã¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»öÎãµ»öWeb¥Úー¥¸¡§https://www.skyarch.net/library/skyarch_dd_Audi.html
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó ¥°¥ëー¥× ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¼è¤ê°·¤¦¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥É¥¤¥Ä¼Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó ¥°¥ëー¥× ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥¤¥ó¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë¼Ö¤òÍ¢Æþ¤·¡¢¥Ç¥£ー¥éー¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Á´¹ñ122Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯1·î¸½ºß¡Ë¤Î¥¢¥¦¥Ç¥£Àµµ¬ÈÎÇäÅ¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¼ÖÎ¾¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óAWS¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£Àµµ¬ÈÎÇäÅ¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÈÎÇäÅ¹¤ËÅÁ¤¨¤ë¥»ー¥ë¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖAudi Incentive Point¡×¤Ç¤¹¡£ÈÎÇäÅ¹¤´¤È¤ÎÀ®ÀÓ¤Ê¤É¡¢µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤ò¼è¤ê°·¤¦¤¿¤á¡¢¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤äºÙ¤ä¤«¤Ê¸¢¸ÂÀßÄê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏAWS¤ÎÆ³Æþ¤ò¥¹¥«¥¤¥¢ー¥Á¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¤¬¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¼«ÂÎ¤ÎÀß·×¤òÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥¹¥«¥¤¥¢ー¥Á¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤Î´ðÈ×¤È¤·¤ÆAWS¤Î±¿ÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æ³Æþ¤Î·è¤á¼ê
- AWSÆ³Æþ»Ù±ç¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¿®Íê¤Ç¤¤¿
- ÈÎÇäÅ¹¤ò¤Þ¤¿¤°¥µー¥Ó¥¹¤Î¤¿¤á¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¤¿
- º£¸å¤Î¥µー¥Ó¥¹³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½ÀÆð¤ÊÄó°Æ¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ÎÂÎÀ©¡¦¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë
¢£¥¹¥«¥¤¥¢ー¥Á¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¤ÎAWSÁí¹ç»Ù±ç
- AWS¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ËÂ§¤Ã¤¿Àß·×¤Ç¡¢¹â¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µÚ¤Ó¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½
- AWS¤Î¤´ÍøÍÑÁêÃÌ¤«¤é¡¢Àß·×¹½ÃÛ¡¢±¿ÍÑ´Æ»ë¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤´»Ù±ç
- ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê´Ä¶¹½ÃÛ¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë´Ä¶¹½ÃÛ¤Þ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÅ¬¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¤ò¤´Äó°Æ
¢£º£²ó³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿AWSÁí¹ç»Ù±ç¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- AWS ÀÁµáÂå¹Ô¡¡https://www.skyarch.net/service/aws/invoice.html
- AWS Æ³Æþ»Ù±ç¡¡https://www.skyarch.net/service/aws/introduction.html
- AWS ±¿ÍÑÂå¹Ô¡¡https://www.skyarch.net/service/aws/maintenance.html
¥¹¥«¥¤¥¢ー¥Á¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¤ÎAWSÁí¹ç»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.skyarch.net/service/aws/
¢£¤ªÌä¹ç¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥«¥¤¥¢ー¥Á¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¡¡IT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óËÜÉô
TEL¡§03-6743-1100¡ÊÊ¿Æü10:00～18:00¡Ë
https://www.skyarch.net/contact/press.html
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥«¥¤¥¢ー¥Á¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥«¥¤¥¢ー¥Á¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¤Ï¡¢IBM¥°¥ëー¥×¤Î¼¡À¤Âå·¿MSP¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤Ç¤¹¡£AWS¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥Æ¥£¥¢¥µー¥Ó¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¡¢AWS¥Þ¥Íー¥¸¥É¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡ÊMSP¡Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¡¢AWS¥ì¥Ù¥ë1 MSSP¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·ー¥Ñー¥È¥Êー¤Ê¤É12¤ÎAWS´ØÏ¢Ç§Äê¤ÈÂ¿¿ô¤ÎAWSÇ§Äê»ñ³Ê¼Ô¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¹½ÃÛ¤ä³«È¯¡¢±¿ÍÑÂå¹Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤äÆâÀ½²½»Ù±ç¡¢ºòº£ÃíÌÜ¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ëAI³èÍÑ¤ä¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ´ðÈ×¹½ÃÛÅù¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤´»Ù±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯1·î¸½ºß¡¢10,000·ï°Ê¾å¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼ÂÀÓ
◼️³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥«¥¤¥¢ー¥Á¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2001Ç¯7·î12Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀÐ¶¶Ã£»Ê
»ñËÜ¶â¡¡¡§1²¯±ß
URL¡¡¡¡ ¡§https://www.skyarch.net/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
- ¥¯¥é¥¦¥Éµ»½Ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢³«È¯¡¢±¿ÍÑ
- ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è³«È¯¡¢±¿ÍÑ
- ´ë¶È¸þ¤±IT¿Íºà°éÀ®¡¢ÆâÀ½²½»Ù±ç
¢¨·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊÌ¾¡¢²ñ¼ÒÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¤¹¤Ù¤Æ³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£