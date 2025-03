株式会社NEXT NEW WORLD

オーガニックシルクを用いた研究・プロダクト開発販売など、ディープテック領域の事業を展開する株式会社NEXT NEW WORLD(本社:群馬県、代表取締役CEO 高嶋 耕太郎)は、特許製法(※1)を用いて開発された “カラダシルク(R)” 配合の、猫用液体シルクサプリメント「SILCAT(シルキャット)」のお取り扱いを、全国主要のペテモ47店舗へ拡大することをお知らせいたします。

これにより、SILCATおよびSILKFULL(※2)の全国のお取り扱いがまもなく600店舗となります。

※1 特許第6019506号 高分子量シルクフィブロイン水溶液の製造方法および高分子量シルクフィブロイン粉末の製造方法

※2 SILKFULL(シルクフル)= カラダシルク(R)配合の犬用液体シルクサプリメント

PETEMOとは

全国のイオンモールやショッピングセンターを中心に、約200店舗展開されているPETEMO

PETEMO は、世界14カ国で小売、ディベロッパー、金融、サービスなど多様な事業を展開し、約300社で構成される イオングループ に属する イオンペット株式会社 まもなく開する国内最大級のペットライフカンパニーです。

ペット用品販売店、グルーミング(トリミング)、ホテル・クローク、動物病院、しつけ教室、ドッグラン、ライフハウスなど、ペットとのより豊かな暮らしを提案し、高品質な商品やサービスを提供しています。

ブランド名は、「Pet(ペット)」と「Emotion(気持ち)」を合わせた造語で、ペットの気持ちを理解したいという想いを込めています。

SILCAT 7包入り(1週間用)小売希望価格\1,200(税込)SILCAT(シルキャット)とは

【特長】

腎臓の健康維持

カラダシルク(R)が腎臓の健康維持を助け、腸管内の老廃物を吸着することで腎臓の負担軽減が期待されます。エビデンスレベルでは、アンモニアとコレステロールを90%以上除去できている為、便臭の軽減やダイエット効果が期待できます。

※下記図、「吸着エビデンス」参照

圧倒的な食いつき

SILCATの原料のカラダシルク(R)は液体で無味無臭の為、普段食べているフードの味を損ねないことが特徴的です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=x_WiangKSPc ]

猫と腎臓病の関係性

猫の腎不全は犬と比べても圧倒的に多く、特に高齢の猫はほぼ慢性腎臓病とも言われております。腎臓には老廃物をおしっこにして排出する働きと、体内の水分量の調節をする機能があります。しかし、猫は基本的にあまり水を飲まない為、体内にアンモニアなど毒素が蓄積され、腎臓に負担がかかってしまい、腎機能が低下し腎不全を起こす原因となります。

カラダシルクの特徴

特許製法(※1)によりつくられたナノレベルの多孔質構造を有する難消化性のカラダシルク(R)は、体内の残留物を吸着し、体外へ排出することが期待されています。

※1 特許第6019506号 高分子量シルクフィブロイン水溶液の製造方法および高分子量シルクフィブロイン粉末の製造方法吸着エビデンス

SILCATの原料で使われているナノレベルのカラダシルク(R)が多孔質構造により、アンモニアとコレステロールを90%以上除去できるエビデンスがございます。腸管内の老廃物を吸着し排泄物と一緒に体外へ排出されます。

SILCATご愛用者さまの声

※濃度4%の水溶液を使用「無味無臭!」

無味無臭なので、にゃんずも違和感なくいつも通りご飯を食べていました!

食にうるさいにゃんずなので、食べるかどうかの心配もありましたが、無理なく続けられそうです。

「奇跡が起きました!」

腎不全超末期で、唯一飲めたのはSILCAT。無味無臭の液体だから飲みやすく、BUNが超高いので1日2袋摂取。検査結果聞きに入ったら、クレアチン14→5、BUN180→110と爆下がり。入院して静脈点滴してもここまで下がりませんでした。病院の先生も参考にしてSILCATを検索していました。さらに外見では、1.体臭がなくなった 2.毛艶がよくなった 3.無味無臭だったオシッコがきもち色がついた などの効果が出ました。

PETEMOお取り扱い店舗に関して

お取り扱い開始日:2025年3月中旬

お取り扱い店舗:下記エリア別のPETEMO47店舗

[表: https://prtimes.jp/data/corp/89760/table/18_1_a1b5de90fde4b363003031e5e6c6b4dc.jpg ]

※店舗ごとにお取り扱い開始時期が異なりますので、お買い求めの際は事前に各店舗へお問い合わせください。

会社概要

会社名:株式会社NEXT NEW WORLD

設立 : 2021年6月

本社 :群馬県桐生市本町6-2

拠点 :東京都港区南青山2丁目5 POLA青山ビル5F Overlap

HP :https://corp.nextnewworld.co

代表取締役CEO:高嶋 耕太郎

シルクタンパク質の研究開発を基盤に、ヘルスケア・美容領域で事業を展開するスタートアップ企業。群馬県桐生市で自社養蚕農家を運営し、持続可能なシルク活用を推進。

GOTS認証 ※2 のタイオーガニックシルク水溶液の日本独占販売権保有。

※2 GOTS:オーガニック・安全性・生産環境のトレーサビリティを認証する国際基準(https://www.conscio-organicsilk.net/)

ヘルスケア事業<SILKFULL>

SILKFULL(シルクフル)は発売9か月で100万食を突破した犬猫用腎ケアシルクサプリメント「SILCAT by SILKFULL」(公式サイト)を販売し、シンガポールへも輸出を開始。特許シルク原料の卸販売、ペットフード・サプリメントのOEMも手掛ける。2025年2月には慢性腎臓病のイヌやネコの腎機能の健康維持目的とした、従来の物より高濃度、高容量を動物病院専売品として「SILKFULL PRO」を発表。2027年までには人間用に食品・飲料メーカー様へ機能性原料として導入を予定。

https://silkfull.co/

左上 SILCAT、右上 SILKFULL、左下 SILKFULL PRO、右下 SILFULL PROアパレル・美容事業< WITH OR WITHOUT>

WITH OR WITHOUT(ウィズ オア ウィズアウト)は2024年SSシーズンより本格的にローンチした、上質なシルクマテリアルを全てのプロダクトで使用する「WITH OR WITHOUT」(公式サイト)。化粧品・アパレル製品のOEMや特許原料の卸販売を展開し、大手セレクトショップ・百貨店でお取り扱いいただく。

https://withorwithout.co/

2024年には1.5億円の資金調達(プレシリーズAラウンド)を実施し、大学・研究機関と連携したシルクフィブロインタンパク質の研究を加速。さらに、組織拡大に伴う人材採用・研究開発を強化し、石油・化学薬品由来原料の代替を推進するGX(グリーントランスフォーメーション)を目指す。

シルクの可能性を最大限に活かし、持続可能な未来の創造に挑みます。

