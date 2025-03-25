¡Ú¥«¥é¥À¥·¥ë¥¯(R)¡ÛÈ¯Çä³«»Ï1Ç¯¤Ç100Ëü¿©ÆÍÇË¤·¤¿ÇÍÑ¥·¥ë¥¯¥µ¥×¥ê¡ÖSILCAT¡Ê¥·¥ë¥¥ã¥Ã¥È¡×¡£¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¤Î¥Ú¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÖPETEMO¡Ê¤Ú¥Æ¥â¡Ë¡×¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¬47Å¹ÊÞ¤Ø³ÈÂç¡ª
¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥·¥ë¥¯¤òÍÑ¤¤¤¿¸¦µæ¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯ÈÎÇä¤Ê¤É¡¢¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯ÎÎ°è¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNEXT NEW WORLD¡ÊËÜ¼Ò¡§·²ÇÏ¸©¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¹âÅè ¹ÌÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢ÆÃµöÀ½Ë¡¡Ê¢¨1¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿ ¡È¥«¥é¥À¥·¥ë¥¯(R)¡É ÇÛ¹ç¤Î¡¢ÇÍÑ±ÕÂÎ¥·¥ë¥¯¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡ÖSILCAT¡Ê¥·¥ë¥¥ã¥Ã¥È¡Ë¡×¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤ò¡¢Á´¹ñ¼çÍ×¤Î¥Ú¥Æ¥â47Å¹ÊÞ¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢SILCAT¤ª¤è¤ÓSILKFULL¡Ê¢¨2¡Ë¤ÎÁ´¹ñ¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯600Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡ÆÃµöÂè6019506¹æ¡¡¹âÊ¬»ÒÎÌ¥·¥ë¥¯¥Õ¥£¥Ö¥í¥¤¥ó¿åÍÏ±Õ¤ÎÀ½Â¤ÊýË¡¤ª¤è¤Ó¹âÊ¬»ÒÎÌ¥·¥ë¥¯¥Õ¥£¥Ö¥í¥¤¥óÊ´Ëö¤ÎÀ½Â¤ÊýË¡
¢¨2¡¡SILKFULL¡Ê¥·¥ë¥¯¥Õ¥ë¡Ë= ¥«¥é¥À¥·¥ë¥¯(R)ÇÛ¹ç¤Î¸¤ÍÑ±ÕÂÎ¥·¥ë¥¯¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È
Á´¹ñ¤Î¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ìó200Å¹ÊÞÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëPETEMO
PETEMO¤È¤Ï
PETEMO ¤Ï¡¢À¤³¦14¥«¹ñ¤Ç¾®Çä¡¢¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¡¢¶âÍ»¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢Ìó300¼Ò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë ¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥× ¤ËÂ°¤¹¤ë ¥¤¥ª¥ó¥Ú¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¤Þ¤â¤Ê¤¯³«¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Ú¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊÈÎÇäÅ¹¡¢¥°¥ëー¥ß¥ó¥°¡Ê¥È¥ê¥ß¥ó¥°¡Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¯¥íー¥¯¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¡¢¤·¤Ä¤±¶µ¼¼¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¡¢¥é¥¤¥Õ¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤Î¤è¤êË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤òÄó°Æ¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡¢¡ÖPet¡Ê¥Ú¥Ã¥È¡Ë¡×¤È¡ÖEmotion¡Êµ¤»ý¤Á¡Ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SILCAT 7ÊñÆþ¤ê¡Ê1½µ´ÖÍÑ¡Ë¾®Çä´õË¾²Á³Ê\1,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
SILCAT¡Ê¥·¥ë¥¥ã¥Ã¥È¡Ë¤È¤Ï
¡ÚÆÃÄ¹¡Û
¿ÕÂ¡¤Î·ò¹¯°Ý»ý
¥«¥é¥À¥·¥ë¥¯(R)¤¬¿ÕÂ¡¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ò½õ¤±¡¢Ä²´ÉÆâ¤ÎÏ·ÇÑÊª¤òµÛÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿ÕÂ¡¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤È¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤ò90%°Ê¾å½üµî¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë°Ù¡¢ÊØ½¤Î·Ú¸º¤ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²¼µ¿Þ¡¢¡ÖµÛÃå¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡×»²¾È
°µÅÝÅª¤Ê¿©¤¤¤Ä¤
SILCAT¤Î¸¶ÎÁ¤Î¥«¥é¥À¥·¥ë¥¯(R)¤Ï±ÕÂÎ¤ÇÌµÌ£Ìµ½¤Î°Ù¡¢ÉáÃÊ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥Õー¥É¤ÎÌ£¤òÂ»¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=x_WiangKSPc ]
Ç¤È¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î´Ø·¸À
Ç¤Î¿ÕÉÔÁ´¤Ï¸¤¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¹âÎð¤ÎÇ¤Ï¤Û¤ÜËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÕÂ¡¤Ë¤ÏÏ·ÇÑÊª¤ò¤ª¤·¤Ã¤³¤Ë¤·¤ÆÇÓ½Ð¤¹¤ëÆ¯¤¤È¡¢ÂÎÆâ¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤ÎÄ´Àá¤ò¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤¢¤Þ¤ê¿å¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤°Ù¡¢ÂÎÆâ¤Ë¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤Ê¤ÉÆÇÁÇ¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢¿ÕÂ¡¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿Õµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¿ÕÉÔÁ´¤òµ¯¤³¤¹¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¥À¥·¥ë¥¯¤ÎÆÃÄ§
ÆÃµöÀ½Ë¡¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë¤è¤ê¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥Ê¥Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂ¿¹¦¼Á¹½Â¤¤òÍ¤¹¤ëÆñ¾Ã²½À¤Î¥«¥é¥À¥·¥ë¥¯(R)¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Î»ÄÎ±Êª¤òµÛÃå¤·¡¢ÂÎ³°¤ØÇÓ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡ÆÃµöÂè6019506¹æ¡¡¹âÊ¬»ÒÎÌ¥·¥ë¥¯¥Õ¥£¥Ö¥í¥¤¥ó¿åÍÏ±Õ¤ÎÀ½Â¤ÊýË¡¤ª¤è¤Ó¹âÊ¬»ÒÎÌ¥·¥ë¥¯¥Õ¥£¥Ö¥í¥¤¥óÊ´Ëö¤ÎÀ½Â¤ÊýË¡
µÛÃå¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹
SILCAT¤Î¸¶ÎÁ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¥«¥é¥À¥·¥ë¥¯(R)¤¬Â¿¹¦¼Á¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤È¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤ò90%°Ê¾å½üµî¤Ç¤¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ä²´ÉÆâ¤ÎÏ·ÇÑÊª¤òµÛÃå¤·ÇÓÝõÊª¤È°ì½ï¤ËÂÎ³°¤ØÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨Ç»ÅÙ4%¤Î¿åÍÏ±Õ¤ò»ÈÍÑ
SILCAT¤´°¦ÍÑ¼Ô¤µ¤Þ¤ÎÀ¼
¡ÖÌµÌ£Ìµ½¡ª¡×
ÌµÌ£Ìµ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ë¤ã¤ó¤º¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¿©¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ë¤ã¤ó¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö´ñÀ×¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¿ÕÉÔÁ´Ä¶Ëö´ü¤Ç¡¢Í£°ì°û¤á¤¿¤Î¤ÏSILCAT¡£ÌµÌ£Ìµ½¤Î±ÕÂÎ¤À¤«¤é°û¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢BUN¤¬Ä¶¹â¤¤¤Î¤Ç1Æü2ÂÞÀÝ¼è¡£¸¡ºº·ë²ÌÊ¹¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¥¯¥ì¥¢¥Á¥ó14¢ª5¡¢BUN180¢ª110¤ÈÇú²¼¤¬¤ê¡£Æþ±¡¤·¤ÆÀÅÌ®ÅÀÅ©¤·¤Æ¤â¤³¤³¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤â»²¹Í¤Ë¤·¤ÆSILCAT¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë³°¸«¤Ç¤Ï¡¢£±.ÂÎ½¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ £².ÌÓ±ð¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿ £³.ÌµÌ£Ìµ½¤À¤Ã¤¿¥ª¥·¥Ã¥³¤¬¤¤â¤Á¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿ ¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
PETEMO¤ª¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ë´Ø¤·¤Æ
¤ª¼è¤ê°·¤¤³«»ÏÆü¡§2025Ç¯3·îÃæ½Ü
¤ª¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡§²¼µ¥¨¥ê¥¢ÊÌ¤ÎPETEMO47Å¹ÊÞ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/89760/table/18_1_a1b5de90fde4b363003031e5e6c6b4dc.jpg ]
¢¨Å¹ÊÞ¤´¤È¤Ë¤ª¼è¤ê°·¤¤³«»Ï»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤µá¤á¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒNEXT NEW WORLD
ÀßÎ©¡¡¡§ 2021Ç¯6·î
ËÜ¼Ò¡¡¡§·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»ÔËÜÄ®6-2
µòÅÀ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³£²ÃúÌÜ£µ POLAÀÄ»³¥Ó¥ë5F Overlap
HP¡¡ ¡§https://corp.nextnewworld.co
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¹âÅè ¹ÌÂÀÏº
¥·¥ë¥¯¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦ÈþÍÆÎÎ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡£·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤Ç¼«¼ÒÍÜ»½ÇÀ²È¤ò±¿±Ä¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥·¥ë¥¯³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¡£
GOTSÇ§¾Ú ¢¨2 ¤Î¥¿¥¤¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥·¥ë¥¯¿åÍÏ±Õ¤ÎÆüËÜÆÈÀêÈÎÇä¸¢ÊÝÍ¡£
¢¨2¡¡GOTS¡§¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦°ÂÁ´À¡¦À¸»º´Ä¶¤Î¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÇ§¾Ú¤¹¤ë¹ñºÝ´ð½à¡Êhttps://www.conscio-organicsilk.net/¡Ë
¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¡ãSILKFULL¡ä
SILKFULL¡Ê¥·¥ë¥¯¥Õ¥ë¡Ë¤ÏÈ¯Çä9¤«·î¤Ç100Ëü¿©¤òÆÍÇË¤·¤¿¸¤ÇÍÑ¿Õ¥±¥¢¥·¥ë¥¯¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡ÖSILCAT by SILKFULL¡×¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ë¤òÈÎÇä¤·¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ø¤âÍ¢½Ð¤ò³«»Ï¡£ÆÃµö¥·¥ë¥¯¸¶ÎÁ¤Î²·ÈÎÇä¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¡¦¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎOEM¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£2025Ç¯2·î¤Ë¤ÏËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¥¤¥Ì¤ä¥Í¥³¤Î¿Õµ¡Ç½¤Î·ò¹¯°Ý»ýÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢½¾Íè¤ÎÊª¤è¤ê¹âÇ»ÅÙ¡¢¹âÍÆÎÌ¤òÆ°ÊªÉÂ±¡ÀìÇäÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖSILKFULL PRO¡×¤òÈ¯É½¡£2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¿Í´ÖÍÑ¤Ë¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¥áー¥«ーÍÍ¤Øµ¡Ç½À¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤òÍ½Äê¡£
https://silkfull.co/
º¸¾å SILCAT¡¢±¦¾å SILKFULL¡¢º¸²¼ SILKFULL PRO¡¢±¦²¼ SILFULL PRO
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦ÈþÍÆ»ö¶È¡ã WITH OR WITHOUT¡ä
WITH OR WITHOUT¡Ê¥¦¥£¥º ¥ª¥¢ ¥¦¥£¥º¥¢¥¦¥È¡Ë¤Ï2024Ç¯SS¥·ー¥º¥ó¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ë¥íー¥ó¥Á¤·¤¿¡¢¾å¼Á¤Ê¥·¥ë¥¯¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤òÁ´¤Æ¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡ÖWITH OR WITHOUT¡×¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ë¡£²½¾ÑÉÊ¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ëÀ½ÉÊ¤ÎOEM¤äÆÃµö¸¶ÎÁ¤Î²·ÈÎÇä¤òÅ¸³«¤·¡¢Âç¼ê¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¦É´²ßÅ¹¤Ç¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¡£
https://withorwithout.co/
2024Ç¯¤Ë¤Ï1.5²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¡Ê¥×¥ì¥·¥êー¥ºA¥é¥¦¥ó¥É¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Âç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥·¥ë¥¯¥Õ¥£¥Ö¥í¥¤¥ó¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¸¦µæ¤ò²ÃÂ®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÈ¿¥³ÈÂç¤ËÈ¼¤¦¿ÍºàºÎÍÑ¡¦¸¦µæ³«È¯¤ò¶¯²½¤·¡¢ÀÐÌý¡¦²½³ØÌôÉÊÍ³Íè¸¶ÎÁ¤ÎÂåÂØ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëGX¡Ê¥°¥êー¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥·¥ë¥¯¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤ÎÁÏÂ¤¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥áー¥ë¡§nnw@nextnewworld.co
Ã´Åö¡§º´¡¹ÌÚ