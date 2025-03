¡Ú¥é¥°¥Ê¥í¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Û¡ÖÀ±ºÂ¤ÎÅã¡×&¡Ö¼ö¤ï¤ì¤¿¼¡¸µ¡Ê4th¡Ë¡×¤ÇÊó½·¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社「星座の塔&呪われた次元(4th)報酬アップ」イベント

「星座の塔」シリーズや、エンチャント素材「メテオライトの粉」、「時間の破片」を集めるチャンス!イベント期間中、メモリアルダンジョン「星座の塔」と「呪われた次元(4th)」の報酬がアップします!

ダンジョンに挑戦する絶好の機会となっております、腕に自信のある方は「星座の塔」、「呪われた次元(4th)」に挑戦して報酬をゲットしてくださいね!

『ラグナロクオンライン』基本情報

タイトル:ラグナロクオンライン

ジャンル:MMORPG

課金形態:1,500円[税込]/30日間

公式サイト:https://ragnarokonline.gungho.jp/

22周年ロゴ

『ラグナロクオンライン』について

https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/

「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。

冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。

