Îà½Î¥×¥é¥¹¡ß¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÖScratch Home School¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¶¦Æ±¼ø¶È¤ò³«¹Ö ～»Ò¤É¤â¤Î¡ÖÁÏÂ¤ÎÏ¡ß¸À¸ìÇ½ÎÏ¡×¤ò°é¤àÃµµæ·¿¼ø¶È¤ò´ë²è～

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https://laboratory.jpn.panasonic.com/project/hclsteam/
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https://tech.panasonic.com/jp/phd/technology-future-vision/