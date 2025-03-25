ÊÉ»æ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWhO¡Ê¥Õー¡Ë¡×¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー°ÂÆ£ÎÜÈþ¤Ë¤è¤ë6ÅÀ¤òÈ¯É½¡£¥ê¥¢¥ë¤ÊÅÔ»ÔÉô¤ÎÉ½Èé¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢Èþ¤·¤¯»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤¿¼Ì¿¿¤òÊÉ»æ¤Ë
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ÆâÁõºà¡¦ÊÉ»æ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWhO¡Ê¥Õー¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÌî¸¶¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ìî¸¶¹°Êå¡Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¡ÖCREATORS¡×¥·¥êー¥º¤Ø¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー·ó¥ì¥¿¥Ã¥Á¥ãー¤Î°ÂÆ£ÎÜÈþ¤¬¿·¤¿¤Ë»²²Ã¡£¼«¿È¤ÎºîÉÊ·²¡ÖTOKYO NUDE¡×¤è¤ê6ÅÀ¤ò3·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥ë·²¤ä¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¦½»Âð¤Ê¤É¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷·Ê¼Ì¿¿¤«¤é²èÁü½èÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¡¢¶ÑÀ°¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤¬°ì¼ï¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¼«¿È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºîÉ÷¤¬ÊÉ»æ¤È¤·¤ÆÂç¶õ´Ö¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
https://whohw.jp/series/creator/rumi_ando/
°ÂÆ£ÎÜÈþ¡Ê¥¢¥ó¥É¥¦ ¥ë¥ß¡Ë ¡¿ ¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー ¡¢¥ì¥¿¥Ã¥Á¥ãー
1985Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£2010Ç¯¤ËÅìµþéº½ÑÂç³ØÈþ½Ñ³ØÉôÀèÃ¼·Ý½ÑÉ½¸½²ÊÂ´¶È¸å¡¢¸½ºß¤Ï¥ì¥¿¥Ã¥Á¥ãー¡õ¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£2007Ç¯¤Ë¥¨¥×¥½¥ó¥«¥éー¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2007 º´ÆâÀµÊ¸¾Þ¡¢2019Ç¯¤ËTHE REFERENCE ASIA¡ÖPHOTO PRIZE 2019¡×¥Ê¥¿¥êー¡¦¥Ïー¥·¥å¥Éー¥Õ¥¡ーÁªÍ¥½¨ºî¼õ¾Þ¡£¼Ì¿¿½¸¤Ë¡ØTOKYO NUDE¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
https://www.instagram.com/andytrowa
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー ¡ã °ìÉôÈ´¿è ¡ä
-º£²ó¡¢¾¦ÉÊ²½¤Ë¤¢¤¿¤êºîÉÊ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°ÂÆ£¤µ¤ó¤Î¥·¥êー¥º¡ÖTOKYO NUDE¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
"»ä¤Ï²¬»³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤òµ¡¤Ë¾åµþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄ¼Ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Åö½é¤ÏÅÔ²ñ¤ÎÀ¸³è¤ËÊÄºÉ´¶¤ä¸ÉÆÈ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀµÄ¾ÅÔ²ñ¤Î¶õµ¤´¶¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿³Ø³°³èÆ°¤Ë¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤Ç¡Ö¥Ìー¥É¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¡¢¥Ó¥ë¤ä½»µï¤Î³°´Ñ¤ò¡È¥¹¥¥ó¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹¹¤Ë¥ì¥¿¥Ã¥Á¤Ç´ÇÈÄ¤ÎÊ¸»ú¤ä¥É¥¢¤äÁë¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÍ×ÁÇ¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢·úÊª¤¬¤è¤ê°ìÁØ¤à¤½Ð¤·¡Ê¡á¥Ìー¥É¡Ë¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ËÌÌÇò¤µ¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
～ÃæÎ¬～
¥¤¥áー¥¸
-ÊÉ»æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
"¶õ´Ö¥µ¥¤¥º¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾®¤µ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤â¡¢¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Î·úÊª¤Î±ó¶á´¶¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Éô²°¤Î¹¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÏÁë¤¬¾®¤µ¤¯³°¤Î·Ê¿§¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÉ»æ¤òÄÌ¤¸¤Æ²°³°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¡£"
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÁ´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://whohw.jp/news/20250325_rumi_ando_newarrivals/
CREATORS - RUMI ANDO NEW LINEUP
¥·¥êー¥º :CREATORS
²Á³Ê : \4,500/m¡Ê\5,000/m ¡Ë
TITLE : ROOFTOP
No. CRRA001
É÷·Ê¤ò¤è¤ê¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÂçÃÀ¤Ê¿§ÌÌ¹½À®¤ò³è¤«¤·¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÇÛ¿§¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¡£
TITLE : FOREST OF TOWER
No. CRRA002
¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤Ò¤·¤á¤¯ÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¡£½»ÂðÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¸½¾õ¤ò°ã¤¦³ÑÅÙ¤«¤éÂª¤¨¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
TITLE : FLAT CITY
No. CRRA003
Åìµþ¤Î¿·¸ÅÆþ¤êº®¤¸¤ëÉ÷·Ê¤òË¾±ó¤Ç»£¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£¹â¤µ¤Î°ã¤¦¥Ó¥ë¤¬Ì©½¸¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¡¢Îò»Ë¤Î±ü¹Ô¤¤â´¶¤¸¤ë¡£
TITLE : NARROW BUILDING
No. CRRA004
ÅÔ»ÔÉô¤Î¥Ó¥ë¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÍÍ»Ò¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£Áë¤äºÙ¤«¤¤¥â¥Áー¥Õ¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êÊª¼Á¤È¤·¤Æ¤Î·úÃÛÊª¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
TITLE : HOUSE
No. CRRA005
¹Ù³°¤Î¾®¹â¤¤µÖ¤Î¼ÐÌÌ¤Ë±è¤Ã¤Æ½»Âð¤¬ÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÉ÷·Ê¤òÀÚ¤ê¼è¤ê²°º¬¤Î¥«¥éー¤ò³è¤«¤·¤¿ºîÉÊ¡£
TITLE : SEQUENCE
No. CRRA006
5Ëç¤Û¤É¤Î°Û¤Ê¤ë¾ì½ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥³¥éー¥¸¥å¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÅÔ»ÔÉ÷·Ê¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£°ãÏÂ´¶¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯´¶¤¸¡¢¸½¼Â¤Èµõ¹½¤Î¶¹´Ö¤òÀäÌ¯¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖWhO¡Ê¥Õー¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖWhO¡Ê¥Õー¡Ë¡×¤Ï¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¯¡¢¤è¤ê°¦¤µ¤ì¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿·¤·¤¤É½¸½¤òÌÏº÷¤¹¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë2015Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÊÉ»æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ÊーÌÜÀþ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¿ー¥ó¤ä¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¦´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï3,000ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÄÀÅª¤ÇÉ½¾ðË¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å°ìÁØ³ÈÂç¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÆüËÜ¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¦¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤ä¡¢Áõ¾þ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²½¤¬¿Ê¤à½ÉÇñ»ÜÀß¡¢Å¹ÊÞ¡¦ÉÔÆ°»ºÊª·ï¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤êÆÃÄ§Åª¤ÇÈþ¤·¤¯¶õ´Ö¤òºÌ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤ÊÉ»æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¤Ç¤Î´°Á´¼õÃíÀ¸»º¤Ë¤è¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¡£ºî¤ê¼ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºß¸Ë¤ò»ý¤¿¤ºÁÇºà¤Î¥í¥¹¤òÍÞ¤¨¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤Ë¤â·Ò¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥¿¥í¥°¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢»æ¥«¥¿¥í¥°¤Î»ÈÍÑ¤È²¾Äê¤·¤¿¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤ÆCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¤â¹×¸¥*¹¡£¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëVOC¤Ê¤É¤Î²½³ØÊª¼Á¤ÎÇÓ½Ð¤Ë´Ø¤·¤Æ°ìÄê¤Î´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡ÖGREENGUARD GoldÇ§¾Ú*²¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥¤¥ó¥¯¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://whohw.jp/
*¹ ÊÆ¹ñ¤ÎUL Solutions¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡¢·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä´Ä¶ÀÇ½¤ò¼¨¤¹Ç§¾Ú¡Êhttps://japan.ul.com/resources/greenguardcertificationprogram/¡Ë
*² »²¾È¡§https://whohw.jp/about/
¡ÖÌî¸¶¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ìî¸¶¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÌî¸¶¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖCHANGE THE GAME. ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡¢ÌÌÇò¤¯¡¢·úÀß¶È³¦¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ÊÑ¤ï¤ë·úÀß¶È³¦¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÊÑ³×¤ÈÅý¹ç¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë·úÀß»º¶È¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë»ä¤É¤â¤¬¡¢¶È³¦¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÇÑºàÎÌ¤äCO2¤Îºï¸º¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤è¤ëÆ¯¤Êý²þ³×¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
https://nohara-inc.co.jp