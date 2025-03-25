AWS¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎËÜ²»¤òÀîÌø¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ø#¥È¥ì¥Î¥±ー¥ÈAWSÀîÌøÂç¾Þ¡Ù¼õ¾ÞºîÉÊÈ¯É½
#¥È¥ì¥Î¥±ー¥ÈAWSÀîÌøÂç¾Þ
¿Íºà°éÀ®¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥È¥ì¥Î¥±ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁáÄÅ ¾»É×¡¢°Ê²¼¥È¥ì¥Î¥±ー¥È¡Ë¤Ï¡¢¡ØAWS Training Partner of the Year - Global Award¡Ù¤ò3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó ¥¦¥§¥Ö ¥µー¥Ó¥¹¡Ê°Ê²¼AWS¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Þ¡¦¼·¡¦¸Þ¤òÊç½¸¤¹¤ë¡Ø#¥È¥ì¥Î¥±ー¥ÈAWSÀîÌøÂç¾Þ¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±þÊçÁí¿ô1,015¶ç¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó ¥¦¥§¥Ö ¥µー¥Ó¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹ËÜÉôÄ¹ ´äÅÄ ·ò°ì»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎAWSÇ§Äê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤ä³ÆÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤ëAWS¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¼î¶Ì¤ÎÂç¾Þ1¶ç¡¢Í¥½¨¾Þ3¶ç¡¢²Âºî2¶ç¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿³ºº²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Î°ìÉô¤Ï¡¢Æ°²è¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀîÌøºîÉÊ¤Ï¥ー¥ïー¥ÉÊ¬ÀÏ¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾ÞºîÉÊ°ìÍ÷
¢£Âç¾Þ
IAM¤ò À©¤¹¤ë¼Ô¤Ï ¤ß¤ÊÀ©¤¹
¢£Í¥½¨¾Þ
¥¢ー¥ë¥¢¥¤¡ÊRI¡Ë ¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤Ó ¼ê¤¬¿Ì¤¨
¥µー¥Ð¤ò Âß¤½¤¦¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯ ²¾ÁÛ²½¤è
LambdaÉñ¤¦ ºù¿áÀã¤È ¾Ã¤¨¤ëÉé²Ù
¢£²Âºî
³Ú¤·¤¤¤Ê Snowball¤Ç Àã¹çÀï
»î¤½¤¦¤«¡ª ¥µー¥Ð¡©Í×¤é¤ó¤è Viva Lambda
·ë²ÌÈ¯É½¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿36ºîÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿³ºº°÷¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀîÌø¤ä¿³ºº²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://info.trainocate.co.jp/campaign/aws_senryu2025/index-2?utm_medium=referral&utm_source=prtimes202503&utm_campaign=pressrelease)¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø#¥È¥ì¥Î¥±ー¥ÈAWSÀîÌøÂç¾Þ¡ÙÊ¬ÀÏ
¢£º£²óºÇ¤âÂ¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿AWS¥µー¥Ó¥¹¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡×
¡Ø#¥È¥ì¥Î¥±ー¥ÈAWSÀîÌøÂç¾Þ¡Ù¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿AWS¥µー¥Ó¥¹¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ÇÁ´ÂÎ¤Î31.9%¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¤¬14.72%¡¢¡ÖStorage¡Ê¥¹¥È¥ìー¥¸¡Ë¡×¤¬13.50%¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¡×¤¬10.43%¡¢¡Ö¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¥Äー¥ë¡×¤¬5.52%¡¢¡Ö´ÉÍý¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¤¬4.91%¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤¬4.91%¡¢¡Ö¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡×¤¬4.29%¡¢¡ÖMachine Learning¡ÊML¡Ë¤È¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡×¤¬4.29%¡¢¡ÖÊ¬ÀÏ¡×¤¬3.68%¡¢¡Ö¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È (IoT)¡×¤¬1.23%¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø#¥È¥ì¥Î¥±ー¥ÈAWSÀîÌøÂç¾Þ¡Ù¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯»È¤ï¤ì¤¿¥ー¥ïー¥É¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡ÖAWS¡×¡Ö¥¬¥Ð¥¯¥é¡×¡ÖEC2¡×¡Ö¥êー¥¸¥ç¥ó¡×¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£²Ä»ë²½¤¹¤ë¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀîÌø¤Î´¶¾ð¤ò¥¹¥³¥¢Ëè¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Á´ÂÎ¤Î71.2%¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢AWS¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Á´ÂÎ¤¬³èÈ¯¤ÇÇ®°Õ¤ËËþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÌ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î´¶¾ðÊ¬ÀÏ¤ÏAWS¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ëAmazon Comprehend¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»öÌ³¶É¤è¤ê
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢¥ê¥Ý¥¹¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÆÃÊÌ¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿AWS¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹ËÜÉôÄ¹¤Î´äÅÄÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ»²²è¤¤¤¿¤À¤¤¤¿22Ì¾¤ÎAWSÀìÌç²È¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥È¥ì¥Î¥±ー¥È¤Ï2012Ç¯¤«¤é¤¤¤ÁÁá¤¯AWSÇ§Äê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¡¢¡ØAWS Training Partner of the Year - Global Award¡Ù¤ò3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆAWS¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¶¯¤µ¤äAWS¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î³§ÍÍ¤Î¿§¡¹¤ÊËÜ²»¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¼¹ï²½¤¹¤ëIT¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼Ò²ñ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤âAWSÇ§Äê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆAWS¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥È¥ì¥Î¥±ー¥È¤ÎAWS Ç§Äê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
¥È¥ì¥Î¥±ー¥È¤Ï¡¢2012Ç¯¤è¤êAWSÇ§Äê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Äó¶¡¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー·Ð¸³¡¢¼ÂÌ³·Ð¸³¤È¤â¤ËËÉÙ¤ÊÊÀ¼ÒAWSÇ§Äê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¿Ø¤Ë¤è¤ëAWSÇ§Äê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¼õ¹Ö¼ÔËþÂÅÙ¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Îß·×¼õ¹Ö¼Ô¿ô¤Ï3.7Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¼õ¹Ö¼Ô¿ô¤ÈÄó¶¡¥¯¥é¥¹¿ô¤Ë¹×¸¥¤·¤¿AWSÇ§Äê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¡ØAWS Training Partner of the Year - Global Award¡Ù¤ò2022Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AWS¸¦½¤¤Î¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë :
https://www.trainocate.co.jp/reference/aws/index.html?utm_medium=referral&utm_source=prtimes202503&utm_campaign=pressrelease
¢¨¼õ¹Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤Ï¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é(https://www.trainocate.co.jp/gkinfo/form.aspx?utm_medium=referral&utm_source=prtimes202503&utm_campaign=pressrelease)¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥È¥ì¥Î¥±ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁáÄÅ ¾»É×
ÀßÎ©¡§1995Ç¯12·î6Æü
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6ÃúÌÜ8ÈÖ1¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»º¿·½É¥ªー¥¯¥¿¥ïー20³¬¡¦27³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ITµ»½Ñ¶µ°é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¶µ°é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿Íºà°éÀ®¶ÈÌ³
URL¡§https://www.trainocate.co.jp/
¡ö·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤ª¤è¤ÓÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£