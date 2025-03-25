Garmin¡¢¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤é¤È¹¬Ê¡ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Î½é´ü·ë²Ì¤òÈ¯É½
¥¢¥á¥ê¥«È¯¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢¥¬ー¥ß¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(°Ê²¼ Garmin)¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»ö¶È¤Ç¤¢¤ëGarmin Health¡ÊGarmin¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¤È¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë´Ø¤¹¤ë½é´ü·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¹¬Ê¡ÅÙ¤ä¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÎÍ½Â¬°ø»Ò¤òÆÃÄê¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê¸ø¶¦À¯ºö¤äÀ½ÉÊ³«È¯¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹¬Ê¡¤ò·ò¹¯¤ÈÄêµÁ¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¤òÄó¶¡¤¹¤ëGarmin¤Ï¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤ëÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥»¥ó¥µー¤Ë¤è¤êÆü¡¹¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿»öÁ°¤Î¾®µ¬ÌÏÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Åý·×Åª¤Ë½ÅÍ×¤Ê·ë²Ì¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½é´ü¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¤è¤êÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ëÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ¢ÉÕ¤±¤ò¼è¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿çÌ²¡¢±¿Æ°¡¢¹¬Ê¡¤Î´Ö¤Ë½ÅÍ×¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼çÍ×¤Ê¸¦µæ·ë²Ì¡Û
¡¦Garmin¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç·×Â¬¤µ¤ì¤¿Æü¾ïÅª¤Ê¿ÈÂÎ³èÆ°¤È½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤Ï¡¢¹¬Ê¡´¶¤Î¸þ¾å¤È¥¹¥È¥ì¥¹¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã²¼¤Ë¶¯¤¯´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¦´¶¾ð¤Î°ÂÄêÀ¤ÏÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤Ï¤è¤ê°ÂÄêÀ¤·¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ï¤è¤êÊÑÆ°¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¦¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¹â¤¤·ÑÂ³Î¨¤ò¼¨¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤¬ÆüÃæ¤Î´¶¾ð¤ò¼«¸Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡¦²óÅú¼Ô¤Ï¡¢Ê¸²½¡¦¼Ò²ñ³èÆ°¡¢¿©»ö¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤ËºÇ¤â¹¬Ê¡¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙ¿³ºº°Ñ°÷²ñ¡ÊIRB: Institutional Review Board¡Ë¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤¿¸å¡¢¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¥±¥Í¥Ç¥£¹ÔÀ¯Âç³Ø±¡¤È¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³ØT.H.¥Á¥ã¥ó¸ø½°±ÒÀ¸Âç³Ø±¡¤Î¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¢¥¦¥©ー¥ê¥Ã¥¯Âç³Ø¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¡¢¥µ¥¹¥«¥Á¥å¥ï¥óÂç³Ø¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¡¢¥¢¥ô¥£¥»¥ó¥Ê¼Ò¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆGarmin¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢2024Ç¯6·î18Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Î¥ë¥¬¥Î ¥Ï¥Ô¥Í¥¹ ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢½é´ü¤Î»î¸³ÃÊ³¬¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¸å¡¢·ò¹¯¤È¹¬Ê¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»²²Ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤Ï1Æü¤Ë3²ó¥¢¥ó¥±ー¥È¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤È¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ¾Á°¤Î³èÆ°¤òÅú¤¨¤ë¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²óÅú·ë²Ì¤ÏGarmin¥¦¥©¥Ã¥Á¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤Î¥Çー¥¿¤È¾È¹ç¤µ¤ì¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°¡¢¿çÌ²¡¢¼Ò²ñ¸òÎ®¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤ÎÊÑ¿ô¤¬¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤äÉ½¸½¤ò´Þ¤á¤¿ÄêÀÅª¡¢ÄêÎÌÅª¤Ê·ë²Ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø ¸¦µæÀÕÇ¤¼Ô ¥Þ¥¤¥«¡¦¥«ー¥Ä»á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¡Ö·ò¹¯¤È¹¬Ê¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡×¤Ç¡¢Í£°ì¤Î¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¶¨ÎÏ¼Ô¤È¤·¤ÆGarmin¤ÈÏ¢·È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Garmin¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëµ»½Ñ¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤¤¥æー¥¶ーÁØ¡¢¤½¤·¤Æ¥Çー¥¿¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸³è¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤³¤Î²è´üÅª¤Ê¸¦µæ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£Garmin¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±ÍÍ¤Î¸¦µæ¤òË¸¤²¤Æ¤¤¿»²²Ã¼Ô¤ÎÊç½¸¤È·ÑÂ³¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤È¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÎÂ¥¿ÊÍ×°ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÆ¶»¡¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ò¹¯¤È¹¬Ê¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡×¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¡Ê±Ñ¸ìÈÇ¡Ë¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.healthandhappinessstudy.com/
¢£Garmin¥¦¥©¥Ã¥Á¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢µ¡Ç½¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
- ¿çÌ²¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°Garmin¤Î¿çÌ²µ¡Ç½¤ÏÃ±¤Ê¤ë·×Â¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢·×Â¬¤·¤¿¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤¿çÌ²¤Î¤¿¤á¤ÎÄó°Æ¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£100¤Þ¤Ç¤Î¿ôÃÍ¤Ç¿çÌ²¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡Ö¿çÌ²¥¹¥³¥¢¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¡¢ÆüÃæ¤Î³èÆ°¡¢Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¿çÌ²²þÁ±¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ö¿çÌ²¥³ー¥Á¡×¤ä¡¢Ãë¿²¤ä²¾Ì²¤â·×Â¬¤·¡¢¤½¤ÎÄ¹¤µ¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡Ö¤ªÃë¿²¸¡½Ð¡×¤âÅëºÜ¡£¿çÌ²Ãæ¤Î¿´ÇïÊÑÆ°¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡ÖHRV(¿´ÇïÊÑÆ°)¥¹¥Æー¥¿¥¹¡× ¤Ï¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë»ØÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥¹¥È¥ì¥¹¥ì¥Ù¥ë´¶³ÐÅª¤À¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¿ôÃÍ²½¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÇÂÐºö¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÂ¥¤¹¥¢¥éー¥Èµ¡Ç½¤¬ºîÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- Body BatteryÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー»ÄÎÌ¤ò5～100¤Î»Ø¿ô¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢GarminÆÈ¼«¤Î»ØÉ¸¡ÖBody Battery¡× ¡£¿çÌ²¤Ç½½Ê¬¤ÊµÙÂ©¤ò¤È¤ë¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤â¥Á¥ãー¥¸¤µ¤ì¤Æ²óÉüÅÙ¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤â¾ÃÌ×¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¼«³Ð¤Î¤Ê¤¤Èè¤ì¤â¿ôÃÍ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³èÆ°¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äµÙÂ©¤ò¤È¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²¥¹¥³¥¢
Garmin Health ¡Ê¥¬ー¥ß¥ó ¥Ø¥ë¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Garmin Health¤Ï¡¢GarminÀ½ÉÊ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥»¥ó¥µー¥Çー¥¿¤È¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¡Ê·ò¹¯·Ð±Ä¡Ë¡¢½¸ÃÄ·ò¹¯¡¢´µ¼Ô¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Garmin Health¤ÎAPI¤ÈSDK¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âè»°¼Ô¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ª¤è¤Ó²áµî¤Î¥¦¥©¥Ã¥Á¥Çー¥¿¤ò¼«¼Ò¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ÇÀ½ÉÊ¤ÎÀß·×¡¢À½Â¤¡¢½Ð²Ù¤ò¹Ô¤¦¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Garmin Health¤Ï´ë¶È¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Î¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.garmin.com/ja-JP/health/
¥¬ー¥ß¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Garmin¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤ÇÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿GPSµ¡´ï¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£2020Ç¯½©¡¢¥Ø¥ë¥¹¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¸¦µæ¤Ê¤É¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÆÈ¼«¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖGarmin Health¡×¤òÆüËÜ¤Ç¤â¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Garmin¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½À¤òÍ¤¹¤ë¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡õ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥·ー¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë·ò¹¯´ÉÍý¡¦·ò¹¯Áý¿Ê¡¢¤½¤·¤ÆºÇÀèÃ¼¤Î¸¦µæ¤Ê¤É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.garmin.co.jp/
¢¨¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ï¡¢Garmin Ltd.¤ª¤è¤Ó¤½¤Î»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ½Ò¤Ï·Ð±Ä¿Ø¤Î¸½ºß¤ÎÍ½Â¬¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¾Ý¤ä¾õ¶·¤Ï¡¢Garmin¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë´ûÃÎ¤ª¤è¤ÓÌ¤ÃÎ¤Î¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤äÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î·ë²Ì¡¢È¯À¸¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢Garmin¤¬ÊÆ¹ñ¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡¢2024Ç¯12·î28Æü½ªÎ»Ç¯ÅÙ¤ÎÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢ºîÀ®Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¤ßÍ¸ú¤Ç¤¢¤ê¡¢Garmin¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¾ðÊó¡¢¾Íè¤Î½ÐÍè»ö¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î·ë²Ì¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ò¸ø¤Ë¹¹¿·¤Þ¤¿¤Ï½¤Àµ¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡¢²ñ¼ÒÌ¾¤Ê¤É¤Î¸ÇÍÌ¾»ì¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦¹æ¡¢¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¬ー¥ß¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
https://www.garmin.co.jp/
¢©354-0036¡¡ºë¶Ì¸©ÉÙ»Î¸«»Ô¤Õ¤¸¤ßÌîÅì1-7-6
TEL¡§ 049-267-9114 FAX¡§ 049-267-9124¡¡E-mail¡§ jp_Info@garmin.com