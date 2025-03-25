¡ØGINZA SUSHI BANYA KAI¡Ù¤¬4·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¿·»ö¶È ½ÏÎý¿¦¿Í¤¬¶äºÂ¤Ç¶µ¤¨¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼÷»Ê¶µ¼¼¡×¥¹¥¿ー¥È
¶äºÂ¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡Ø¸Ä¼¼²ñÀÊ ËÌÂçÏ©¡Ù¡Ø¸Ä¼¼ÏÂ¿© Åì»³¡Ù¤Ê¤É¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëÂçÅì´ë¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÌÈøÂóÌé¡Ë¤Ï¡¢¡ØGINZA SUSHI BANYA KAI¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¤Ë¼÷»Êºî¤êÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼÷»Ê¶µ¼¼¡×¤ò4·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´¾Ò²ð¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bit.ly/4bHxwol
¢£ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ÎÅÁÅý¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¼÷»Ê¿¦¿Í°éÀ®¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¿©¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯
Åö¼Ò¤Ï1927Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ2Ç¯¡Ë¤ËÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÁÍý¿Í¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤Î·Ñ¾µ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂ¿©¶È³¦¤Ï¿¦¿ÍÉÔÂ¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ï2022Ç¯¡¢¼ã¼ê¿¦¿Í¤ò¼«¼Ò¤Ç°éÀ®¤¹¤ë¡ÖÈÄÁ°¥ªー¥×¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡×¤ò³«¹Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¯ー¥ë¤Ç³Ø¤Ö¿·¿Í¿¦¿Í¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¿¦¿Í¤È¤È¤â¤Ë¼ÂÁ©¤ÇÏÓ¤òËá¤¯°éÀ®Å¹ÊÞ¡ØGINZA SUSHI BANYA KAI¡Ù¤È¡ØSUSHI BANYA KAI ÉÊÀîÅ¹¡Ù¤ò³«¶È¡£°ìÄê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¿·¿Í¿¦¿Í¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ËÆþ¤ê¡¢¼÷»Ê¤äÎÁÍý¤ò¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±¿±Ä¼êË¡¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍ½ÌóÉ¬»ê¤Î¿Íµ¤Å¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¼÷»Ê¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö°®¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡Ö¼÷»Ê¶µ¼¼¡×»ö¶È
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ØGINZA SUSHI BANYA KAI¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÈÄÁ°¥ªー¥×¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Î¼÷»Ê¿¦¿Í¥³ー¥¹¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¤Ë¼÷»Êºî¤êÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼÷»Ê¶µ¼¼¡×»ö¶È¤ò4·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ï·ÊÞ´ë¶È¤Î½ÏÎý¤Î¼÷»Ê¿¦¿Í¤¬¹Ö»Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¿©ºà¤ò»È¤¤¡¢°®¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥·¥ã¥êÀÚ¤ê¤äÀÚ¤êÉÕ¤±¤Þ¤Ç¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ³Ê¹¾¸ÍÁ°¼÷»Ê¤Î¥¹¥¥ë¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆüÃåÍÑ¤·¤¿Ë¡Èï¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¢¹ñ¸å¤â¼÷»Ê¿¦¿Íµ¤Ê¬¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¿·»ö¶È¤Ï¡¢¡ØGINZA SUSHI BANYA KAI¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢¼÷»Ê¿¦¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¤³¤È¡¢¿©»ö¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¿©Ê¸²½¤Î¤è¤ê¿¼¤¤ÂÎ¸³¤òµá¤á¤ë¥Ëー¥º¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¸¡Æ¤¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼÷»Ê¶µ¼¼¡×¤Îºß¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¡¢ËÜ³Ê¹¾¸ÍÁ°¼÷»Ê¤ÎÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÁÅý¤È¥Ë¥åー¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬¸òº¹¤¹¤ë¶äºÂ¤Ç¡¢Â¾¤ÎÅ¹¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡È³Ø¤Ó¤È¿©»ö¤ÎÍ»¹ç¡É¤È¤â¸À¤¨¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÎÁÍý¡¦¼÷»Ê¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼÷»Ê¿¦¿Í¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢ÅÁÅý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â³×¿·Åª¤ÊÈ¯ÁÛ¤È¾ðÇ®¤Ç¡¢¿©¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼÷»Ê¶µ¼¼¡×»ö¶È³µÍ×¡Û
ÆâÍÆ¡§Åö¼Ò¤Î½ÏÎý¤Î¼÷»Ê¿¦¿Í¤¬¹Ö»Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜ³Ê¹¾¸ÍÁ°¼÷»Ê¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¼Â¿©¤·¤Þ¤¹¡£
¼÷»Ê¶µ¼¼¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¼÷»ÊÍÑ¤Ë¿æ¤¤¤¿¥·¥ã¥ê¤Î¥·¥ã¥êÀÚ¤êÂÎ¸³¡¢Ëî¤äÇò¿Èµû¤ÎÀÚ¤êÉÕ¤±¡¢°®¤ê¡Ê5～6´Ó¡Ë¤Ê¤É¡£
Å¹ÊÞ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¿©ºà¤ò»È¤¤¡¢°®¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥·¥ã¥êÀÚ¤ê¤äÀÚ¤êÉÕ¤±¤Þ¤Ç¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ³Ê¹¾¸ÍÁ°¼÷»Ê¤Î¥¹¥¥ë¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆüÃåÍÑ¤·¤¿Ë¡Èï¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¡§¡ØGINZA SUSHI BANYA KAI¡Ù
¢¨±Ñ¸ìÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÄÌÌõ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
³«ºÅÆü¡§·î1²ó Âè2¿åÍËÆü
»þ´Ö¡§12:00～14:30¡Ê¶µ¼¼1»þ´ÖÈ¾¡¢¿©»ö1»þ´Ö¡Ë
ºÇÂç¿Í¿ô¡§6Ì¾
ÎÁ¶â¡§¤ª1¿ÍÍÍ 20,000±ß ¡Ô¶â³ÛÆâÌõ¡Õ¼÷»Ê¶µ¼¼+¼÷»Ê+Ë¡Èï
³«»ÏÆü¡§2025Ç¯4·î9Æü¡Ê¿å¡Ë
Í½ÌóÊýË¡¡§https://bit.ly/4hgVub4
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂçÅì´ë¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
1927Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ2Ç¯¡ËÁÏ¶È¡£¶äºÂ¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡Ø¸Ä¼¼²ñÀÊ ËÌÂçÏ©¡Ù¡Ø¸Ä¼¼ÏÂ¿© Åì»³¡Ù¤Ê¤É°û¿©Å¹¤ò±¿±Ä¤·¡¢¸½ºß29Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡Ê2025Ç¯3·î25Æü¡Ë¡£³¤³°¤Ç¤â¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯1Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ë³¤³°½ÐÅ¹¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤òÅÁ¤¨¤ëÎÁÍý¿Í¤Îµ»¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤È¼Ò²ñ¤ò³Ú¤·¤¯¡É¤ò´ë¶È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡ÖÈþÌ£¤·¤µ¡×¤È¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ø¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯½©¤Ë¤Ï¿¦Îò¡¦Ç¯Îð´Ø·¸¤Ê¤¯¼«¼ÒÅ¹ÊÞ¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¡ÖÈÄÁ°¥ªー¥×¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡×¤ò³«¹Ö¡£³¤³°¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¿Í¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¼¡À¤Âå¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼Ò Ì¾ ¡§ÂçÅì´ë¶È³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÃÃÌêÄ®1ÃúÌÜ5ÈÖ6¹æ
ÁÏ ¶È ¡§1927Ç¯5·î
Âå É½ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÌÈøÂóÌé
»ö ¶È Æâ ÍÆ : °û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¡¢°û¿©Å¹¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢ÉÔÆ°»ºÄÂÂß¶È
U R L : https://www.daitohkigyo.com/